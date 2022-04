Ukraińcy mogą zapełnić wakaty w polskim IT

Z raportu „Digital Economy and Society Index” wynika, że w Polsce brakuje około 50 tys. informatyków. Wakaty mogą uzupełnić uciekający przed wojną i jej skutkami Ukraińcy. Skuteczność zatrzymywania ukraińskich specjalistów w Polsce będzie jednak wymagała od rynku pracy elastyczności.

W Polsce brakuje około 50 tys. informatyków (fot. Simon Abrams/Unsplash)

Jak wynika z danych GUS, w ostatnim kwartale 2021 roku w sekcji informacja i komunikacja utworzono 8,6 tys. nowych miejsc pracy.

W wyniku wojny część ukraińskich wykwalifikowanych informatyków może zacząć poszukiwać pracy w innych krajach.

Skutki wojny w Ukrainie dla polskiego rynku pracy będą jednym z tematów Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się 25-27 kwietnia w Katowicach. Trwa rejestracja na wydarzenie.

- Polska może stać się hubem informatycznym nie tylko dla krajów Europy, ale również innych części świata. Mamy odpowiedni know how, zasoby technologiczne, świetnie wyszkoloną i ambitną kadrę, która teraz może się rozszerzyć o specjalistów z Ukrainy. Rosnąca liczba inwestycji IT, które rozważają przeniesienie biznesów do Polski z krajów związanych z wojną, to dla naszego kraju ogromna szansa. Możemy przyciągnąć najlepszych, a tym samym podnieść swoją rangę na arenie międzynarodowej w tym sektorze - wyjaśnia Kinga Marczak, general manager w HRS-IT.

Jednak by Polska mogła myśleć o przyciągnięciu specjalistów ze wschodu, powinno się zmienić kilka rzeczy.

- Nasz rynek już ma wiele zalet, w tym bliskość geograficzną, kulturową i językową. Zachęcić najlepszych możemy, wdrażając ułatwienia w podejmowaniu pracy dla tej grupy zawodowej, ograniczając biurokrację, zwiększając benefity i oferując dodatkowe możliwości rozwoju przy ciekawych projektach, czy udziale w wybranych kursach - dodaje Marczak.

Jak wynika z danych GUS, w ostatnim kwartale 2021 roku w sekcji informacja i komunikacja utworzono 8,6 tys. nowych miejsc pracy. Zlikwidowano 2,8 tys. stanowisk. W tym sektorze od lat utrzymuje się najwyższy wskaźnik wolnych miejsc pracy. Wynosi on 3,65 proc., a liczba nieobjętych stanowisk to obecnie 12,8 tys.

Komisja Europejska w raporcie DESI szacuje, że w Polsce brakuje około 50 tys. specjalistów sektora informatycznego, a w całej Unii Europejskiej ta liczba sięga już 600 tys.

Specjaliści zza wschodniej granicy

Z przygotowanego na początku tego roku przez IT Ukraine Association raportu „Ukraine IT Report 2021” wynika, że w 2021 r. ukraińska branża IT wzrosła o 36 proc. Z 5 mld dolarów do 6,8 mld dolarów w eksporcie. W tym samym czasie liczba specjalistów wzrosła z 244 tys. w 2020 roku do 285 tys. w roku 2021. Przeczytaj: Zlecenia z Ukrainy trafiają do Polski Plany rozwoju wstrzymała wojna, w wyniku której część ukraińskich, wykwalifikowanych informatyków może zacząć poszukiwać pracy w innych krajach. Jak wynika z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service, tylko Niemcy wyprzedzają Polskę, jeżeli chodzi o najbardziej pożądane kierunki emigracji dla Ukraińców. Plany emigracji, głównie z powodu nakładanych sankcji mają również specjaliści z Rosji, czy Białorusi. Prognozy przywoływane przez RAEC sugerują, że tylko w kwietniu Rosję może opuścić od 70 do 100 tys. informatyków. - Rozpoczęcie pracy w Polsce przez specjalistów IT uciekających przed wojną z Ukrainy czy krajów agresora, którzy nie chcą ponosić kosztów decyzji swoich władz, to szansa zarówno dla tych osób, jak i dla naszego kraju. Kontynuacja pracy w zawodzie pozwoli im na utrzymanie ciągłości w podnoszeniu swoich kwalifikacji, zapewni dobry byt i start w nowym kraju. Natomiast Polsce pozwoli skuteczniej przyciągnąć i utrzymać nowe inwestycje w sektorze IT oraz da czas na wykształcenie kolejnych specjalistów - dodaje Kinga Marczak.

