Ukraińcy chcą już wracać do Polski

Tylko 16 proc. Ukraińców przebywających w Polsce jest zainteresowanych ofertami pracy - to 2 razy mniej niż miesiąc temu.

Natomiast Ukraińcy, którzy są teraz na Ukrainie, wykazują ogromne zainteresowanie wszelkimi możliwościami legalnego wyjazdu do pracy w Polsce i ofertami pracy.

Świadczy to o obecnej na polskim rynku pracy tendencji - większość migrantów w Polsce znalazła pracę, a agencjom zatrudnienia coraz trudniej jest uzupełniać braki kadrowe, które rosną z każdym dniem.

Ze względu na zamknięte granice przypływ ukraińskiej siły roboczej w Polsce jest niezwykle ograniczony. Jednocześnie rośnie zainteresowanie Ukraińców powrotem do Polski - 67 proc. obywateli Ukrainy, którzy opuścili Polskę z powodu kwarantanny, chce wrócić.

Potwierdzają tę tendencję dane z analizy rozmów z Ukraińcami dzwoniącymi na specjalną infolinię prowadzoną w ramach Społecznego Programu Pomocy Ukraińcom „Jesteśmy razem”, który został uruchomiony przez międzynarodową agencję zatrudnienia Gremi Personal w Polsce i na Ukrainie. Od uruchomienia infolinii 2 kwietnia odebrano prawie 4 tysiące połączeń. Infolinia będzie działać do 1 czerwca.

„Coraz częściej dzwoniący z Ukrainy pytają, jak przekroczyć granicę, czy możliwe jest uzyskanie wizy pracowniczej i czy znajdą teraz pracę w Polsce” - mówi Tomas Bogdevic, dyrektor generalny międzynarodowej agencji zatrudnienia Gremi Personal - Zainteresowanie wyjazdem do Polski jest duże. Jednak obecnie, ze względu na kwarantannę, przekraczać granicę mogą wyłącznie obywatele Ukrainy posiadający ważne zezwolenie na pracę w Polsce. Od 4 maja polskie konsulaty częściowo wznawiają wydawanie wiz pracowniczych, ale póki co tylko do pracy w rolnictwie i transporcie międzynarodowym. Zauważamy, że ludzie są wprowadzani w błąd przez liczne manipulacje informacjami na temat przekraczania granicy. Z tego powodu Ukraińcy często padają ofiarą nieuczciwych firm pośredniczących”.

Jedna trzecia Ukraińców, którzy pozostali w Polsce podczas epidemii, niepokoi się o możliwość kontynuowania pracy w ramach ruchu bezwizowego, obawiając się deportacji. Wskazuje to na niewystarczająco regularne informowanie Ukraińców o zmianach legislacyjnych w Polsce.

Tymczasem polski rząd podjął decyzję o automatycznym przedłużaniu wiz i zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, a także pobytu na podstawie paszportów biometrycznych o 30 dni od daty zakończenia epidemii.