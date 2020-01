Udział w targach już nie wystarczy. Państwowa instytucja szuka pracowników

Urząd Dozoru Technicznego kontynuuje ponad stuletnią tradycję polskiego dozoru technicznego. Ile osób zatrudnia i na jakich stanowiskach?

Piotr Główka, dyrektor departamentu kadr w Urzędzie Dozoru Technicznego (UDT): - W Urzędzie Dozoru Technicznego pracuje ponad 1800 osób, z czego zdecydowaną większość stanowią inspektorzy, pozostali pracownicy zatrudnieni są na stanowiskach administracyjno-technicznych oraz informatycznych.

Postęp technologiczny sprawia, że obszary dozoru cały czas poszerzają się. Potrzebne są nowe kompetencje. Czy łatwiej jest znaleźć specjalistów z odpowiednimi kompetencjami na rynku, czy raczej postawić na rozwój umiejętności osób zatrudnionych?

- W UDT działamy dwutorowo – poszukujemy nowych kompetencji na zewnątrz firmy, ale także nasi pracownicy stale rozwijają i podnoszą swoje umiejętności oraz kompetencje.

Ścieżka rozwoju zawodowego inżyniera w naszej organizacji jest klarowna, a przede wszystkim znana pracownikowi już od momentu zatrudnienia. Pierwsze kilka miesięcy pracy to okres intensywnej nauki i wdrożenia. Nowo zatrudniony inżynier odbywa specjalistyczny cykl szkoleń, który na bieżąco uzupełnia bogatą wiedzą praktyczną i doświadczeniem zdobywanym towarzysząc doświadczonym inspektorom w ich codziennej pracy, czyli inspekcji urządzeń.

CZYTAJ DALEJ »

Jakich pracowników najczęściej poszukujecie?

- Stały rozwój naszej organizacji spowodowany m.in. przyrostem urządzeń podlegających dozorowi technicznemu oraz rozszerzający się zakres działania UDT powoduje, że z roku na rok potrzebujemy nowych, wysoko wykwalifikowanych pracowników, dla których technika jest pasją.

Szkolenia, możliwość łączenia wiedzy dotyczącej nowoczesnych technologii i systemów zarządzania oraz różnorodność zadań sprawiają, że nasi pracownicy mogą się stale rozwijać i podnosić swoje kwalifikacje. Dlatego też zdecydowana większość nowych pracowników wiąże się z naszą organizacją na długie lata.

Nie zamykamy ścieżki technicznej przed administracją – jeżeli ktoś jest zainteresowany rozwojem, ma taką możliwość poprzez stanowiska wsparcia dozoru technicznego, które umożliwiają realizację podstawowych czynności dozorowych np. w zakresie potwierdzania kwalifikacji.

Jako dynamicznie rozwijająca się organizacja poszukujemy zarówno studentów, jak i absolwentów, głównie kierunków technicznych, takich jak: energetyka, mechanika, automatyka, robotyka, elektryka, informatyka, a także osób z doświadczeniem w różnych branżach szeroko rozumianej techniki.

Kogo najtrudniej jest obecnie pozyskać na rynku?

- Na rynku pracy, w szczególności jeżeli chodzi o stanowiska inżynierskie lub specjalistyczne, mamy do czynienia z silną konkurencją i tzw. rynkiem pracownika. Ze względu na swoją działalność i zapotrzebowanie na kadrę techniczną, musimy prezentować ofertę podobną do pozostałych graczy na tym rynku, w szczególności koncerny, korporacje itd. Dozór techniczny jest prowadzony w całej Polsce, dlatego szukamy pracowników na terenie całego kraju.

Najtrudniej pozyskać nam wykwalifikowanych pracowników w dużych aglomeracjach albo w mniejszych ośrodkach, gdzie musimy konkurować bezpośrednio z dużymi przedsiębiorcami jak np. w Płocku czy Włocławku. Czasami problemem jest brak absolwentów uczelni technicznej, którzy mają specjalności, jakich szukamy, ponieważ nie chcą zostać w Olsztynie, Bydgoszczy czy Siedlcach, ale wyjeżdżają do Warszawy, Gdańska, Katowic albo za granicę.

Jak prawie każda firma, borykamy się również z dostępnością informatyków, zarówno w charakterze programistów, administratorów systemów informatycznych, jak i kierowników projektów.

Wiele przedsiębiorstw zatrudniająca specjalistów boryka się z luką pokoleniową. Jak to wygląda u państwa?

- W UDT średnia wieku wynosi 44 lata, ale ostatnie kilka lat to systematyczna wymiana pokoleniowa na poziomie kilku procent rocznie.

Jako firma oferujemy atrakcyjne i stabilne zatrudnienie, dzięki temu rotacja od wielu lat pozostawała na niskim poziomie. Ostatnie lata to znaczący jej wzrost, przede wszystkim przez odejścia na emeryturę.

Jakie są największe bariery i obawy młodych, jeśli chodzi o pracę w Urzędzie?

- Nasi długoletni inspektorzy posiadają bardzo szeroką wiedzę i znajomość specyfiki urządzeń technicznych. Dzięki uzyskanym w trakcie zatrudnienia kwalifikacjom (certyfikaty, uprawnienia, autoryzacje) i kompetencjom są w stanie ocenić stan techniczny i podjąć właściwą decyzję, dużo efektywniej minimalizując ryzyko. W przypadku bezpieczeństwa publicznego, na którego straży stoi Urząd Dozoru Technicznego, ma to kluczowe znaczenie. Nie możemy sobie pozwolić na błędy w procesie szkolenia, rozwoju czy wykonywania czynności dozorowych.

Kładziemy nacisk również na obsługę klienta zarówno w ramach obowiązkowych badań, jak i naszej działalności dobrowolnej, prowadzonej przez UDT-CERT. Jak wiemy, każdy chce być obsługiwany przez profesjonalistów, którzy oprócz „suchej” decyzji wnoszą wartość dodaną w postaci konsultacji, znajomości techniki i szerokiej odpowiedzi na potrzeby klienta.

Mając takie wymagania, stabilność kadry i ciągłe inwestowanie w jej rozwój jest kluczowym elementem działalności UDT. Dlatego jesteśmy nastawieni na pozyskiwanie nowych pracowników przede wszystkim w miejsce odchodzących na emeryturę.

Mamy świadomość, że nowi pracownicy będą w pełni gotowi do wszystkich czynności dozorowych dla danych urządzeń dopiero za kilka lub nawet kilkanaście lat. Z pewnością ta długa perspektywa stanowi największą barierę dla osób młodych, które często oczekują efektu i informacji zwrotnej o swoim dopasowaniu do organizacji jak najszybciej. Ponadto już na początku swej drogi w UDT chcieliby wiedzieć, gdzie będą za kilka lat, ile będą zarabiać, jakiego stanowiska mogą się spodziewać, co muszą zrobić, żeby awansować itd. Odpowiadając na te oczekiwania, aktualizujemy naszą politykę personalną w zakresie awansów i systemu wynagradzania, spodziewając się, że takie oczekiwania staną się regułą.

Jak zatem przekonujecie młodych, że warto pracować w UDT?

- Dołączenie do grona pracowników UDT to możliwość współpracy z wysokiej klasy ekspertami i specjalistami technicznymi oraz kontakt z najnowocześniejszą technologią i techniką wdrażaną w przemyśle. Rozwój gospodarki i związany z nim przyrost liczby oraz rodzajów urządzeń podlegających dozorowi stymulują rozwój kompetencji, umiejętności i stałą aktualizację wiedzy. Pracownicy mają tym samym szerokie możliwości rozwoju w wielu obszarach dotyczących działalności inspekcyjnej, audytorskiej, szkoleniowej.

Jako szczególnie cenne pracownicy wskazują zadaniowy czas pracy (inspektorzy), wynagrodzenie, stabilność zatrudnienia, program benefitów pozapłacowych oraz interesujące i różnorodne obowiązki. UDT oferuje możliwość ciągłego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji oraz kompetencji, w tym również udział w szkoleniach czy konferencjach zagranicznych.

Każdy pracownik może rozwijać się w naszych standardowych specjalnościach urządzeń ciśnieniowych lub urządzeń transportu bliskiego, ale stoją przed nim otworem drzwi do rozwoju w zakresie takich specjalistycznych zagadnień, jak badania laboratoryjne i ekspertyzy techniczne, analizy zagrożeń i oceny ryzyka (np. HAZOP, PHA, FMEA, ETA, LOPA), badania nieniszczące (NDT), certyfikacja systemów zarządzania (wg norm ISO), ocena zgodności czy wreszcie takie obszary, jak elektromobilność, OZE, automatyka czy cyberbezpieczeństwo.

Czasy ogłoszeń o prace drukowane w prasie odchodzą do lamusa. Jakie działania podejmujecie, jakimi kanałami docierajcie do młodych?

- Obecny rynek pracy wymaga od pracodawcy wyjścia naprzeciw potencjalnym kandydatom i aktywnego zdobywania ich zainteresowania. Duża konkurencyjność wśród firm pobudza aktywność i kreatywność pracodawców w obszarach rekrutacji i employer brandingu.

Stosujemy standardowe narzędzia rynkowe, jak ogłoszenia w popularnych portalach pracowniczych, system ATS, testy kompetencyjne. Naszym najnowszym kanałem rekrutacyjnym będzie chatbot na naszej stronie www i profilu Facebook, który będzie „rozmawiał” z potencjalnymi kandydatami przez 24 godziny na dobę.

Jedną z efektywniejszych okazji do promocji firmy są targi pracy, które obecnie stały się niemal obowiązkowym działaniem pracodawców. Częstą obecnością na tego typu wydarzeniach może pochwalić się UDT. Organizowane zarówno wiosną, jak i jesienią targi na największych polskich uczelniach technicznych to znakomita okazja, aby bezpośrednio dotrzeć do studenta i zainteresować go profilem firmy, szerzyć wiedzę o UDT i przybliżyć mu ogólną charakterystykę działalności.

Bezpośredni kontakt ze środowiskiem studentów - potencjalnych kandydatów do pracy, jest okazją do zachęcenia ich do podjęcia praktyk lub staży. Obecność na targach daje możliwość pokazania studentom, iż idąc za postępem technologii i techniki, UDT stawia na ciągły rozwój i tym samym umożliwia swoim pracownikom podnoszenie swoich kompetencji i kwalifikacji.

Obecność na targach pracy traktowana jest jak inwestycja, która ma przynieść konkretne owoce w rekrutacji najlepszych pracowników. Dlatego też odwiedzający nasze stoiska mają okazję porozmawiać o możliwościach rozwoju w UDT oraz dowiedzieć się o aktualnych ofertach praktyk i staży nie tylko z rekruterami, ale również z inspektorami.

Dodatkowo jesteśmy obecni w mediach społecznościowych, m.in. YouTube, Twitter, LinkedIn.

Na co jeszcze mogą liczyć studenci i absolwenci?

- UDT oferuje również praktyki i staże, które skierowane są do absolwentów i studentów kierunków technicznych oraz administracyjno-finansowych. Praktyki są bezpłatne i odbywają się przez cały rok.

Natomiast programy stażowe organizowane są cyklicznie, raz lub dwa razy w roku. Wtedy też prowadzona jest rekrutacja w różnych komórkach organizacyjnych i lokalizacjach UDT w całej Polsce. Staże odbywają się na podstawie umowy o pracę i trwają trzy miesiące z możliwością wydłużenia do pół roku.

Chcemy, aby praktykant lub stażysta jak najpełniej i najowocniej wykorzystał czas spędzony w UDT. Każdego dnia pobytu poznaje inne aspekty pracy - procedury, instrukcje i narzędzia pracy, zapoznaje się z dokumentacją techniczną, aktami prawnymi. Szczególnie cenna jest możliwość obserwacji pracy inspektora przy wykonywaniu czynności dozorowych. To ciekawe doświadczenie związane z pracą w terenie, bezpośrednim kontaktem z urządzeniami i klientami zewnętrznymi, innymi instytucjami oraz wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów pomiarowo-badawczych.

Współpraca z gronem specjalistów to okazja do zdobycia unikatowej wiedzy, kompetencji i umiejętności praktycznych. Każdy chce być postrzegany jako ekspert w swojej dziedzinie lub profesjonalista znający dany temat – UDT umożliwia zbudowanie takiego wizerunku.

To zapytam od drugiej strony. Jakie kompetencje i umiejętności są niezbędne, by dostać pracę w UDT? Czego oczekujecie od kandydatów?

- Szukamy osób otwartych na nowe doświadczenia, ukierunkowanych na realizację ambitnych celów, otwartych na zdobywanie wiedzy, potrafiących budować dobre relacje z klientem, umiejących współpracować w zespole.

W przypadku stanowisk technicznych wymagany jest stan zdrowia pozwalający na pracę na wysokości. W aspekcie umiejętności miękkich poszukujemy osób odpowiedzialnych i samodzielnych – pracownicy techniczni sami muszą zorganizować sobie dzień pracy i wykonać zaplanowane badania. Każda wydana decyzja to indywidualna odpowiedzialność inspektora, poparta autorytetem Urzędu i przepisami ustawy o dozorze technicznym.

Wysokie standardy etyczne są dla nas priorytetem, dlatego stawiamy na takie wartości jak uczciwość i lojalność zawodowa, praworządność, profesjonalizm, transparentność i obiektywizm, współpraca oraz odpowiedzialność.

Praca w UDT to nieustanne zdobywanie wiedzy, dlatego cenimy osoby chcące rozwijać się w wielu obszarach, zarówno dotyczących działań inspekcyjnych, audytorskich, jak też szkoleniowych.

Na jakie możliwości rozwojowe mogą liczyć pracownicy?

- Postęp techniki i technologii wykorzystywanej w przemyśle stymuluje wzrost wymagań rynku i klientów UDT. Rozwój metod badawczych, nowe grupy urządzeń i powszechna automatyzacja są motorem dla rozwoju dozoru, a tym samym stałego podnoszenia kwalifikacji i kompetencji personelu technicznego. Wyzwaniem jest nie tylko utrzymanie poziomu wiedzy, ale też czynny udział we wdrażaniu najnowszych metod badawczych oraz w projektach innowacyjnych.

Kadra techniczna bierze udział w wielu szkoleniach i konferencjach, również zagranicznych. Zdobytą wiedzą i doświadczeniem inspektorzy dzielą się na szkoleniach wewnętrznych. Rozwój kompetencji przekłada się na jakość wykonywanych badań, oferowanych klientom usług i zakres szkoleń podnoszących poziom bezpieczeństwa technicznego w ofercie Akademii UDT.

Eksperci Urzędu Dozoru Technicznego oprócz wykonywania czynności dozorowych i prowadzenia szkoleń dla klientów, realizują audyty, wykonują ekspertyzy techniczne i czynnie uczestniczą w pracach legislacyjnych oraz reprezentują dozór techniczny i polską gospodarkę w wielu krajowych, a także zagranicznych grupach zadaniowych, gremiach, organizacjach.

Bezpośredni wpływ na gospodarkę i kluczowa rola UDT w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego wiążą się ze stałym rozwojem metod i technik badawczych, jak i ciągłym zwiększaniem efektywności organizacji oraz rozwojem pracowników.

Praca w UDT wymaga wysokich kwalifikacji i dużej odpowiedzialności. Czy pensje idą w parze z wymaganiami?

- UDT jest jednostką sektora finansów publicznych, dlatego budżet na wynagrodzenia podlega istotnym ograniczeniom, które znacząco wpływają na oferowane warunki zatrudnienia. Staramy się jednak, aby oferta była w miarę możliwości atrakcyjna w stosunku do rynku pracy. Jak wcześniej wspomniałem, aktualizujemy system wynagrodzeń, aby stał się on jeszcze bardziej czytelny i atrakcyjny dla osób wchodzących do organizacji i pracowników już zatrudnionych.

Wymóg uzyskania wewnętrznych uprawnień dozorowych przed przystąpieniem do pracy inspektora powoduje, że na starcie przez kilka miesięcy wynagrodzenie jest niższe, jednak już po zdobyciu pierwszej autoryzacji wynagrodzenie rośnie i daje możliwość uzyskiwania kolejnych awansów w ramach ścieżki pionowej lub poziomej.

Nasi inspektorzy mają zadaniowy czas pracy, co pozwala im na dużą samodzielność i indywidualne dopasowanie zadań do dnia pracy. Nieco inaczej wygląda to u osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-technicznych, choć tu również wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom pracowników i oferujemy na przykład możliwość wykonywania pracy w miejscu zamieszkania.

Na jakie benefity mogą liczyć pracownicy?

- W wachlarzu benefitów pozapłacowych, z których mogą skorzystać pracownicy, oferujemy m.in. kartę Multisport, opiekę medyczną dla pracowników i członków ich rodzin, ubezpieczenie na życie, szereg świadczeń socjalnych, a także możliwość udziału w profesjonalnych szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.

Mamy nadzieję, że przygotowana i systematycznie aktualizowana całościowa propozycja dla kandydatów i pracowników będzie nadal utrzymywała naszą wysoką ocenę na rynku pracy, jako atrakcyjnego pracodawcy przede wszystkim dla kadry inżynierskiej, ale nie tylko.