"Uciekli" i już nie wrócą. Nie tylko gastronomia i hotelarstwo mają problem

Pandemia koronawirusa spowodowała, że wiele osób straciło pracę i zostało zmuszonych do przebranżowienia. Okazało się to prostsze niż można byłoby się spodziewać. Niektóre sektory zwalniały, ale inne zatrudniały i były tak chłonne, że nawet niedoświadczeni pracownicy byli w stanie bez problemu znaleźć pracę. Teraz jednak branże zamknięte w czasie lockdownu próbują się odbudować i jest im trudno ze względu na braki kadrowe.

Hotelarstwo to branża, która mocno oberwała w czasie pandemii. Ci, którzy musieli redukować zatrudnienie, teraz szukają pracowników. A tych na rynku brakuje. Braki kadrowe nawarstwiają się, ponieważ hotelarstwo w dużej mierze poszukuje tych samych pracowników, co gastronomia. Ponadto wiele osób w czasie pandemii przebranżowiło się.

W podobnej sytuacji jest gastronomia, gdzie spora część wysoko wykwalifikowanych pracowników przeniosła się do innych sektorów, dających stabilną pracę i bezpieczeństwo finansowe - mowa o usługach kurierskich, magazynach czy pracy biurowej. Część z tych osób doceniła wolne popołudnia i weekendy, a także stabilne zatrudnienie. Z tych powodów nie chcą wracać do gastronomii.

- Możemy mówić, że zmiany na rynku pracy są już w jakiś sposób utrwalone i będzie teraz bardzo ciężko odbudować rynek w takich sektorach, jak gastronomia, hotelarstwo, usługi czy nawet transport. Pandemia „wygoniła” z tych branż pracowników, nie ma napływu nowych kadr, pozostaje więc polowanie na pracowników i próba przekonania ich do powrotu do pracy benefitami i wysokimi wynagrodzeniami. Póki co trudno tu mówić o sukcesie, bo tak naprawdę nikt nie wie, jak silna będzie czwarta fala pandemii - mówi Anna Sudolska, ekspert ds. rynku pracy z firmy IDEA HR Group.

Spora część wysoko wykwalifikowanych pracowników gastronomii przeniosła się do innych sektorów, dających stabilną pracę i bezpieczeństwo finansowe(Fot. Shutterstock)

Nie tylko gastronomia i hotelarstwo mają problem

Jak jednak twierdzą eksperci, mówienie, że z rynku pracy zniknęły tylko osoby pracujące w hotelarstwie, gastronomii i turystyce to błąd. Pandemia dotknęła zdecydowanie większego spektrum zawodów, które do dziś borykają się z problemem odbudowania swoich kadr. Co więcej, w niektórych firmach nadal istnieje duża obawa przed tym, że pandemia wróci.

- Widzimy odpływ pracowników z wielu sektorów. Brakuje kierowców zawodowych, tych gotowych do pracy zarówno w transporcie krajowym, jak i międzynarodowym. Są firmy, które musiały bardzo mocno odchudzać swoje kadry w czasie pandemii, a obecnie trwają poszukiwania osób, które gotowe są do pracy. Kierowcy przejmowani byli w dużej mierze przez takie sektory, jak e-commerce. Kierowcy, podobnie jak młodzi pracownicy ochrony czy gastronomicy, świetnie odnajdywali się jako kurierzy czy pracownicy magazynowi. Mało kto decyduje się na powrót do swoich wcześniejszych prac, bo e-commerce czy (szerzej) logistyka gwarantują wyższe wynagrodzenia i stabilną pracę - mówi Anna Sudolska.

- Widzimy również, że trwa poszukiwanie osób gotowych do pracy w handlu, usługach czy na przykład w ochronie. Wśród ofert, które ostatnio analizowaliśmy, znajdowały się oferty pracy dla fryzjerów, weterynarzy, listonoszy czy oczywiście pracowników, o których była mowa wcześniej, czyli osób związanych z transportem i gastronomią - dodaje Sudolska.

Brakuje także specjalistów. Coraz częściej mówi się, że w niektórych sektorach mamy do czynienia z rynkiem specjalisty. Pracodawcy poszukują ludzi doświadczonych albo wymagających niewielkich nakładów inwestycyjnych, aby jak najszybciej mogli oni generować w firmie tak potrzebny po pandemii zysk. Firmy wciąż poszukują i walczą o specjalistów digital marketingu, e-commerce, IT i telekomunikacji oraz specjalistów z branży technicznej i inżynieryjnej. Kandydaci z tych obszarów nie są otwarci na zmiany, nie poszukują aktywnie pracy, czekają na konkretne propozycje, w których naprawdę mogą przebierać.

- Przykładowo, w przypadku e-commerce kandydaci znajdą zatrudnienie niemal w każdej branży i mogą liczyć na zarobki od 5 tys. zł do nawet 30 tys. złotych brutto miesięcznie. Wynika to przede wszystkim z dynamicznego rozkwitu internetowych kanałów sprzedaży. Największe zapotrzebowanie na tych specjalistów obserwujemy w branżach: retail - szczególnie w kategorii spożywczej i produktów świeżych, elektroniki użytkowej, a także remontowo-budowlanej i meblarskiej; FMCG - środki czystości i produkty kosmetyczne; apteki - leki, suplementy diety; bankowość i ubezpieczenia - dalszy rozwój bankowości elektronicznej i usług online; home delivery - nieograniczone dostawy do domu, nie tylko z restauracji, ale również m.in.: sklepy convinience, apteki, kawa ze stacji, fachowa pomoc - wymienia Magdalena Pasiewicz, ekspert rynku pracy w firmie rekrutacyjnej i outsourcingowej Devire.

Finansowe „wahadło”

Eksperci przyznają, że obecnie mamy do czynienia z finansowym „wahadłem”, które kołysze się dość mocno, co jest odczuwalne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

- Wspomniane wahadło polega na tym, że w czasie pandemii i lockdownu obserwowaliśmy dość wyraźne obniżki wynagrodzeń w branżach dotkniętych obostrzeniami. Mowa np. o gastronomii. Kelnerzy, kucharze, barmani, osoby sprzątające z dnia na dzień traciły pracę lub proponowano im zmianę warunków pracy na zdecydowanie mniej korzystną. Niektórzy rezygnowali z pracy, inni godzili się na takie warunki. Obecnie? Wahadło odbiło się w drugą stronę i restauratorzy muszą mocno podnosić wynagrodzenia, by zatrzymać lub przyciągnąć pracowników. Spotkałam się w tym roku z ofertami dla kucharzy i kelnerów powyżej 25 złotych za godzinę. Wcześniej takie stawki się zdarzały incydentalnie - mówi Anna Sudolska.

Kiedy nastąpi stabilizacja wynagrodzeń? - Nie zapowiada się na to, bo nie wiemy, czy pandemia powiedziała już ostatnie słowo. Jeżeli tak, to spodziewam się, że w przyszłym roku będziemy mogli mówić o pewnym porządku na rynku pracy. Jeżeli nie, to wraz z kolejnym lockdownem przyjdą kolejne utrudnienia. Najbardziej na zmiany podatne są branże bezpośrednio zagrożone lockdownem. Trudno jest prowadzić biznes, będąc jednocześnie poddanym presji płacowej ze strony pracowników i zagrożeniem kolejnym zamknięciem - mówi ekspert IDEA HR Group.

Jak pokazuje najnowszy raport Polskiego Forum HR, mamy do czynienia z rekordowym wzrostem w zakresie rekrutacji stałych, ale również w pracy tymczasowej (Fot. Shutterstock)

Agencje zakasują rękawy

Na brakach kadrowych i trudnościach rekrutacyjnych korzystają agencje zatrudnienia. Jak pokazuje najnowszy raport Polskiego Forum HR, mamy do czynienia z rekordowym wzrostem w zakresie rekrutacji stałych, ale również w pracy tymczasowej.

Z danych PFHR wynika, że liczba pracowników tymczasowych w drugim kwartale wzrosła o 30 proc. Firmy członkowskie PFHR zatrudniały w tej formie 87 tys. osób. Szybciej, bo o 59 proc., wzrósł współczynnik FTE, czyli liczba przepracowanych godzin w przeliczeniu na pełne etaty, co wskazuje na wzrost średniej liczby godzin przepracowanych przez jednego pracownika. Z kolei obroty firm członkowskich w zakresie pracy tymczasowej rok do roku wzrosły o ok. 55 proc., osiągając poziom 833 mln zł. W zakresie rekrutacji stałych obroty utrzymały się na poziomie 56 mln zł. Oznacza to wzrost rok do roku na poziomie ok. 90 proc.

- Przychody firm headhunterskich były w II kwartale 2021 r. aż o 90 proc. wyższe niż rok wcześniej i o ponad 60 proc. wyższe niż w II kwartale 2019 r. Oczywiście jest to z pewnością skutek rozwoju gospodarczego oraz popandemicznego odbicia, ale również tego, że obecnie bardzo ciężko jest znaleźć odpowiedniego pracownika i zleca się to fachowcom z firm rekrutacyjnych - mówi Joanna Rutkowska, dyrektor HR agencji zatrudnienia Trenkwalder.