Ubywa ofert pracy w internecie. Tylko w jednym sektorze odnotowano wzrost

Wzrost - choć marginalny - odnotowano jedynie dla przedstawicieli zawodów usługowych. W pozostałych grupach w skali miesiąca wystąpił niewielki spadek.

Po zniesieniu ograniczeń epidemicznych w okresie maj-lipiec najszybciej odbudowywała się branża hotelarska.

Najmniej podatnymi na lockdown okazały się kategorie z największym odsetkiem ofert pracy zdalnej, a branża hotelarska, po złagodzeniu kwarantanny, odnotowała wzrost na trzycyfrowym poziomie.

- Obecnie największym zagrożeniem dla rozwoju gospodarki jest wzrost liczby zakażeń na COVID-19 w Polsce i na świecie, a w konsekwencji możliwy powrót ograniczeń epidemiologicznych. Również kluczowym dla rozwoju i podejmowania krótko- i długookresowych decyzji zatrudnieniowych jest brak konkretnych informacji co do terminów pojawienia się na rynku szczepionki na nowy wirus - wskazują autorzy raportu.

- Kolejne źródło zagrożeń może stanowić zakończenie okresu wakacyjnego, dzięki któremu w niektórych kategoriach liczba ofert pracy wyraźnie wzrosła, co widać szczególnie w turystyce - dodają.

Rozpatrując województwa pod względem największych spadków w okresie całego lokckdownu gospodarki należy zaznaczyć, że szczególnie podatnymi na ograniczenia wprowadzane w okresie zagrożenia epidemiologicznego okazały się woj. mazowieckie, podlaskie oraz śląskie. Najmniejsze spadki z kolei obserwowano w woj. małopolskim, opolskim oraz łódzkim.

W stosunku do najniższej liczby ofert w tym okresie, obserwowanej w kwietniu tego roku, wszystkie województwa za wyjątkiem małopolskiego odrobiły część strat. Największe odbicie wystąpiło w woj. podlaskim, warmińsko-mazurskim oraz świętokrzyskim.

Najbardziej „bezpiecznym” pod względem rekrutacji są obecnie woj. małopolskie, mazowieckie oraz pomorskie, w których odnotowaliśmy największy odsetek ofert z możliwością rekrutacji zdalnej. Najwięcej ofert pracy zdalnej z kolei obserwowaliśmy w woj. świętokrzyskim, opolskim oraz podlaskim. Lipcowy niewielki spadek liczby internetowych ofert pracy obserwowaliśmy we wszystkich województwach. (Fot. Shutterstock) Kogo szukano w lipcu? Spośród szerokich grup ofert pracy, w samym lipcu wzrost - choć marginalny - odnotowano jedynie dla przedstawicieli zawodów usługowych. W pozostałych grupach w skali miesiąca wystąpił niewielki spadek. Zniesienie pierwszych ograniczeń epidemicznych przyczyniło się przede wszystkim do wzrostów w kategorii ofert dla pracowników fizycznych. Pozostałe grupy w okresie odmrażania gospodarki wykazały trzykrotnie niższy wzrost. - Liczba ofert pracy skierowanych do przedstawicieli zawodów wymagających wykształcenia w naukach społecznych i prawnych, w samym lipcu wzrosła jedynie w trzech z osiemnastu kategorii. Najwięcej ofert zatrudnienia napłynęło dla przedstawicieli zawodów związanych z zasobami ludzkimi, sektorem publicznym oraz reklamą. Największe spadki z kolei dotyczyły doradztwa, branży ubezpieczeniowej oraz kontroli jakości. W relacji do sytuacji sprzed epidemii, najmniejszy spadek liczby ogłoszeń o zatrudnieniu wystąpił w reklamie i branży ubezpieczeniowej - czytamy w raporcie. Rozpatrując poszczególne kategorie w okresie odmrażania gospodarki, stopniowe odrabianie liczby ofert pracy następowało w większości kategorii. Wyraźnym wyjątkiem jest doradztwo, w którym liczba ogłoszeń wciąż maleje. Największe wzrosty następujące wraz ze znoszeniem ograniczeń dotyczą sektora publicznego, prawa i sprzedaży. Ponadto, na czele najszybciej rosnących kategorii znajdują się również zawody z największym odsetkiem ofert pracy zdalnej – reklama, marketing oraz call center. Wśród grupy obejmującej oferty pracy dla przedstawicieli zawodów z zakresu nauk ścisłych i inżynieryjnych, w samym lipcu wzrost obserwowaliśmy w kilku kategoriach. Były to branża energetyczna, BHP i ochrona środowiska oraz produkcja. Spadki dotyczyły zaś e-commerce, informatyki oraz badań i rozwoju. Spadki te wyraźnie mają jednak charakter odpoczynku po trudnym sezonie, gdyż to właśnie w tych kategoriach od początku epidemii pracodawcy wciąż zatrudniali a ograniczenie liczby ofert pracy było najmniejsze. Dodatkowo oferty te zawierają największy odsetek pracy zdalnej. Rozpatrując ożywienie po zniesieniu ograniczeń kwarantanny, od maja najwięcej ofert w ujęciu procentowym napłynęło z branży energetycznej, dla inżynierów oraz w e-commerce. Praca w usługach W zawodach usługowych w lipcu napływ ofert pracy nastąpił w logistyce oraz turystyce. W dużej mierze może to być spowodowane poprawą tempa napływu nowych zamówień oraz sprzyjającymi czynnikami sezonowymi. - Wzrost w turystyce wskazuje zaś na skalę potrzeb w zakresie odpoczynku Polaków po trudnym okresie przebywania w zamknięciu. Obrazuje ważną rolę turystyki, jako sektora zapewniającego spędzanie czasu wolnego. Pokazuje również jak ważne jest zapewnienie dostępu do takich usług w okresie epidemii, co z kolei wymusza konieczność stworzenia racjonalnych zasad korzystania z nich przy jednoczesnym ograniczeniu i monitorowaniu prawdopodobieństwa zakażenia - wyjaśniają autorzy raportu. Największe spadki dotyczyły branży zdrowotnej. W relacji do lutego tego roku sytuacja jest podobna do pozostałych grup. We wszystkich kategoriach notujemy spadek. W branży spedycyjnej luka ta okazała się najmniejszą w grupie. Po zniesieniu ograniczeń epidemicznych w okresie maj-lipiec najszybciej odbudowywała się branża hotelarska. Wysoki wzrost odnotowano także w branży edukacyjnej oraz spedycyjnej.