Tylko w jednym biurowcu poszukują 2000 ludzi do pracy

Blisko 2000 nowych pracowników poszukują firmy działające w kompleksie biurowym Olivia Centre w Gdańsku. Pomimo pandemii firmy rozwijają się i rekrutują znacznie więcej niż przed 2020 rokiem.

W związku z powiększeniem grona najemców, liczba rekrutacji w firmach działających w Olivia Centre bliska jest 2000 osób.

W Gdańsku rekrutuje m.in. Facebook, który zatrudni 500 osób.

Jednak wysyp ofert dotyczy całej Polski. W listopadzie 308 tys. nowych ofert pracy. To rekordowa liczba.

We wrześniu Telus International ogłosił otwarcie regionalnego biura Facebooka, globalnego potentata mediów społecznościowych, co doprowadziło do uruchomienia rekrutacji aż 500 osób. Nowo otwarte centrum operacyjne zajmie się doradztwem dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie ich kampanii marketingowych, rekrutacyjnych i sprzedażowych. Początkowo świadczyć będzie wsparcie w językach polskim i rosyjskim, a docelowo również w językach czeskim, węgierskim, rumuńskim, niemieckim i angielskim. Wsparcie obejmować będzie wszystkie platformy komunikacyjne i społecznościowe zarządzane przez Facebooka: Facebook, WhatsApp, Instagram i Messenger

Z początkiem 2022 roku do Olivii wprowadzi się kolejny najemca, którego nazwa wciąż pozostaje poufna, jednak już obecnie firma ta uruchomiła rekrutację 600 pracowników.

- W każdym tygodniu nasi rezydenci publikują co najmniej kilka ogłoszeń rekrutacyjnych na różne stanowiska. Nawet pobieżnie je analizując widać, że powstają stanowiska wynikające z rozwoju ich biznesu. Widać, że rezydenci wchodzą na nowe rynki – poszukują pracowników znających różne języki lub rozszerzają zakres swoich usług, ponieważ szukają czasami bardzo unikalnych lub niszowych specjalizacji. Widać też, że jeśli powiększają swoje biura, to równocześnie zwiększają liczbę stanowisk i szukają nowych ludzi. Rezydenci szukają menedżerów i specjalistów z branży IT, z umiejętnościami analitycznymi, audytorskimi, controllingowymi, ale też z branży energetycznej, i specjalistów z zakresu mediów społecznościowych - komentuje Małgorzata Gwozdz, dyrektor działu HR w Olivia Centre.

Sytuacja wygląda podobnie w całej Polsce. Z raportu przygotowanego przez firmę Element dla Grant Thornton wynika, że pracodawcy w Polsce opublikowali w listopadzie 308 tys. nowych ofert pracy. To już szósty z rzędu miesiąc, w którym liczba ofert pracy jest wyższa nie tylko niż przed rokiem, ale też niż w analogicznych miesiącach roku 2019 (i to aż o 15 proc.). W listopadzie 2021 roku największy wzrost liczby ofert pracy miał miejsce wśród zawodów prawniczych (o 116 proc. rok do roku). Pojawiło się również dużo ogłoszeń skierowanych do specjalistów związanych z zarządzaniem ludźmi (o 101 proc.) oraz w profesjach związanych z marketingiem i sprzedażą (85 proc.). - Polscy pracodawcy nie tylko znakomicie poradzili sobie z pandemią, ale wręcz rozwijają się jeszcze szybciej niż przed nią. Jeśli miarą koniunktury gospodarczej jest liczba ofert pracy - a jesteśmy przekonani, że tak właśnie jest - to polskie firmy już dawno odrobiły straty wynikające z pandemii i lockdownów, a od czterech miesięcy przeszły do kontrataku i rozwijają się w tempie wręcz nieobserwowanym od wielu lat. Nie mam wątpliwości, że z taką odpornością na wstrząsy polska gospodarka nie musi istotnie obawiać się ani obecnej, ani kolejnych fal zakażeń koronawirusem - komentuje wyniki raportu Monika Smulewicz, partner w Grant Thornton.

