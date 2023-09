Tylko 12 proc. Polaków ufa takim firmom. Chodzi o rekrutację

Niemal 90 proc. Polek i Polaków uważa, że informacja o widełkach płacowych powinna znajdować się w ogłoszeniach o pracy ze wszystkich branż, a tylko 12 proc. ma zaufanie do pracodawców, którzy nie podają takiej informacji – wynika z badania portalu No Fluff Jobs.

Dzięki obowiązującej od czerwca unijnej dyrektywie o transparentności płac, która zobowiązuje kraje członkowskie do uporządkowania polityki wynagrodzeń w firmach do 7 czerwca 2026 r., wkrótce staną się one standardem w ofertach pracy.

Podawanie w ogłoszeniach o pracy informacji o widełkach płacowych, czyli przedziale proponowanego wynagrodzenia, do tej pory stanowiło domenę głównie branż takich jak IT, gdzie z powodu niedoborów kadrowych pracodawcy muszą konkurować o najlepsze talenty i liczyć się z potrzebami kandydatów i kandydatek.

Co więcej, 91 proc. osób w wieku produkcyjnym woli aplikować na oferty z podaną stawką. W przypadku tylko najmłodszych respondentów i respondentek, w wieku od 18 do 24 lat, dopiero wchodzących na rynek pracy, ten ostatni wskaźnik wynosi aż 97 proc.

"Rynek cały czas potrzebuje więcej transparentności"

Portal No Fluff Jobs od początku swojego istnienia w 2014 r. wymaga od pracodawców publikacji widełek płacowych w każdym ogłoszeniu, co nadal nie jest standardem na rynku. W ubiegłym roku firma zorganizowała kampanię „Szanuj Siebie”, która miała za zadanie wywołanie publicznej dyskusji na rzecz podawania widełek wynagrodzeń w ogłoszeniach, pokazującej, że nie tylko pozwala to łatwiej znaleźć osobę dopasowaną do stanowiska pracy, lecz także przeciwdziałać nierównościom płac.

- Nasza akcja „Szanuj siebie – nie aplikuj bez widełek” trafiła do 6 mln ludzi w Polsce. Do nas za to trafiły słowa wsparcia i głośno wyrażana potrzeba pojawienia się portalu z widełkami w innych branżach – komentuje Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs.

- Te dwie rzeczy złożyliśmy w całość i otworzyliśmy się na kilkanaście nowych kategorii np. marketing, sprzedaż, finanse, HR, obsługa klienta. Obecnie mamy około 5 tys. ofert pracy spoza sektora IT, a dziś jesteśmy już nr 1 w liczbie ofert pracy w marketingu z widełkami płacowymi. To pokazuje, że rynek cały czas potrzebuje więcej transparentności - dodaje.

No Fluff Jobs rozpoczyna akcję edukacyjną „Widełki wszędzie”. Ma ona na celu wyposażenie firm w niezbędną wiedzę na temat tego, jak przygotowywać poziomy wynagrodzeń w firmie i jak je komunikować wewnętrznie i w ogłoszeniach. Brak opracowanych siatek płac jest jednym z istotnych problemów polskich przedsiębiorstw.

Jak wynika z badania doświadczeń specjalistów i specjalistek IT na rynku pracy, przeprowadzonego w czerwcu na zlecenie No Fluff Jobs, w teoretycznie słynącej z nowoczesności branży IT jedynie 30 proc. firm ma siatki płac, które są znane pracownikom i pracowniczkom. Akcja zwraca przede wszystkim uwagę na fakt, że jawność wynagrodzeń to realna potrzeba kandydatów i kandydatek. Według wspomnianego najnowszego badania, tylko 12 proc. osób ma zaufanie do pracodawców, którzy nie podają zakresów wynagrodzeń w ogłoszeniach o pracy.

Firmy mogą sporo zyskać. To przede wszystkim oszczędność czasu

Jawność wynagrodzeń to przede wszystkim oszczędność czasu już na poziomie procesu rekrutacyjnego. Kandydat, który ma dużo wyższe oczekiwania, po prostu nie zaaplikuje na daną ofertę. Oczywiście może zmniejszyć to liczbę osób zainteresowanych ofertą, ale plusem będzie większe dopasowanie do oferty pracodawcy.

- Jawność wynagrodzeń podnosi atrakcyjność pracodawcy na rynku pracy. Może być to również sygnałem do tego, że jednak wynagrodzenie, które proponuje pracodawca, nie jest adekwatne do rynku i jest to czas na weryfikację siatki płac, a dzięki temu zmniejszenie różnicy w zarobkach – mówi Ewelina Kołodziej-Władzińska, executive manager w HRK Retail & E-commerce.

- Jawne pensje powinny odnosić się do kompetencji i ukierunkowywać pracownika na ich podnoszenie, nie zaś na wynegocjowanie lepszej stawki, bo mamy dobry rynek – dodaje

Na jawność wynagrodzeń postawił start-up Traffit, zajmujący się automatyzacją rekrutacji. W ten sposób chce zatrzymać pracowników w firmie i zmniejszyć rotację.

– W naszej firmie wprowadziliśmy system rozwoju pracowników i wynagrodzeń, który polega na przejrzystości. Możliwe ścieżki rozwoju są dokładnie opisane, a każdy z etapów ma przypisane konkretne cele oraz wynagrodzenia. Dzięki temu każdy wie, co zrobić, by dostać podwyżkę i kiedy powinien się po nią zgłosić – mówi Adrian Wolak, szef firmy Traffit.

– Widzimy wiele plusów tego rozwiązania. Jednym z nich jest wyrównanie nierówności, które mogą powstawać w „zwykłym” systemie, nie ma tu również miejsca na domysły i konflikty spowodowane zarobkami. Ponadto pracownicy mają poczucie szybkiego rozwijania się, a także mogą wspólnie świętować podwyżki – dodaje.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl