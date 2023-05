Tych specjalistów sztuczna inteligencja nie zastąpi. Branża sporo zatrudnia i dobrze płaci

Nowe trendy technologiczne wiążą się z nowymi wymaganiami i wyzwaniami, na które dotychczasowe umiejętności pracowników mogą okazać się niewystarczające. Prowadzi to do powstawania luk kompetencyjnych i zwiększonego popytu na dane specjalizacje.

Źródło: Antal, Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Informatyka, Sektorowa Radads. Kompetencji - Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo

Warto zaznaczyć, że pomijając cyberbezpieczeństwo, częstotliwość wskazań odnośnie najważniejszych trendów między menedżerami IT i TCB różni się. W przypadku IT na prowadzenie wysuwa się sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, a wśród menedżerów reprezentujących telekomunikację i cyberbezpieczeństwo – cloud computing i przetwarzanie brzegowe.

Największa różnica wskazań pojawia się również w przypadku trendów takich jak gig economy, wirtualizacja oraz metaverse – częściej te trendy wskazują przedstawiciele sektora telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa.

- Pandemia COVID-19 nieodwracalnie zmieniła polski rynek pracy i przeformułowała potrzeby kompetencyjne pracowników w obszarze informatyki (IT), telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa (TCB). Koronawirus przyspieszył także znacząco proces rewolucji cyfrowej, o której już od dłuższego czasu się mówiło, a rzeczywistość postpandemiczna znacząco wpłynęła na zapotrzebowanie na nowe narzędzia i rozwiązania technologiczne. Zmienił się sposób i system pracy. Bezpieczeństwo cyfrowe powinno być priorytetem dla każdej firmy niezależnie od jej wielkości czy branży - wskazuje Wiesław Paluszyński, przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Cyberzagrożenia w dobie cyfryzacji – jak się chronić?

Obecnie cyberzagrożenia stają się coraz poważniejszym problemem dla firm. Ataki hakerów, wirusy i phishing to tylko niektóre z zagrożeń, z którymi muszą zmagać się przedsiębiorstwa. W firmach przedstawiciele IT (73 proc.) w związku z działaniami związanymi z cyberbezpieczeństwem stawiają na wdrożenie polityki bezpieczeństwa i dobrych praktyk oraz oprogramowania antywirusowego i antyspamowego - ten element znajduje się na pierwszym miejscu wśród przedstawicieli firm TCB (71 proc.).

Źródło: Antal, Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Informatyka, Sektorowa Radads. Kompetencji - Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo

- Według raportu "Stan bezpieczeństwa w Polsce" opracowanego przez Narodowy Instytut Cyberbezpieczeństwa w 2020 roku wzrosła liczba cyberataków na firmy i instytucje w Polsce. Kradzież poufnych danych, przerwanie działania systemów informatycznych, uszkodzenie wizerunku firmy czy wymuszenia okupów (ransomware jest coraz popularniejszym rodzajem ataku, w którym atakujący szyfrują pliki i żądają okupu w zamian za ich odblokowanie) to jedne z wielu zagrożeń czekających na firmy w cyberprzestrzeni. Pracodawcy powinni zdawać sobie z tego sprawę i przeciwdziałać takim zdarzeniom. Wdrażanie polityki bezpieczeństwa, stosowanie oprogramowań antywirusowych czy stosowanie firewalli to już must have dobrze funkcjonującej firmy – dodaje Martyna Grunt-Mejer, team leader w Antal IT Services.

Tych specjalistów sztuczna inteligencja nie zastąpi

Ponad połowa badanych uznaje za kluczowy trend rozwój sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego (62 proc.). Sztuczna inteligencja (AI) ma ogromny wpływ na rozwój branży IT, ponieważ umożliwia tworzenie i stosowanie systemów, które mogą automatyzować wiele zadań, przetwarzać duże ilości danych oraz uczyć się i udoskonalać na podstawie swoich doświadczeń.

Nowe trendy często wiążą się z nowymi wymaganiami i wyzwaniami, którym nie zawsze są w stanie sprostać dotychczasowe umiejętności pracowników. Prowadzi to do powstawania luk kompetencyjnych i zwiększonego popytu na dane specjalizacje.

Źródło: Antal, Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Informatyka, Sektorowa Radads. Kompetencji - Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo

Niezbędne kompetencyjne ściśle przekładają się na aktualne potrzeby lub plany rekrutacyjne. Górują zapotrzebowanie na deweloperów (61 proc. wskazań), specjalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa (55 proc. wskazań) oraz ekspertów z zakresu technologii webowych (47 proc. wskazań).

Poza tym firmy rekrutują także analityków biznesowych, DevOpsów, DevSecOpsów, wdrożeniowców, integratorów, konsultantów IT, osoby odpowiedzialne za wsparcie techniczne oraz specjalistów zajmujących się sztuczną inteligencją, big data, designem i project managementem.

- Zgodnie z danymi UE liczba pracowników w branży IT wzrośnie z 9 milionów obecnie do 20 milionów na koniec 2030 roku. Dane ze Światowego Forum Ekonomicznego sugerują, że dzięki automatyzacji do 2025 roku powstanie o 12 milionów miejsc pracy więcej niż zostanie zlikwidowanych. Coraz częściej będziemy mieli do czynienia z procesem przekwalifikowania lub podniesienia kwalifikacji w celu dostosowania się do wymagań nowych stanowisk. Przykładowo popularne teraz narzędzia takie jak Chat GPT czy generator obrazu z tekstu DALL-E staną się przyczynkiem do tzw. reskillingu oraz upskillingu kompetencji – komentuje Fabian Pietras, business unit director Antal IT Services.

Cyberbezpieczeństwo najbardziej pożądaną i najlepiej płatną wśród specjalizacji w IT

Badanie „Cybersecurity. Rynek pracy w Polsce 2023” przeprowadzone przez HRK oraz HackerU pokazało, że cyberbezpieczeństwo jest jednocześnie najbardziej pożądaną i najlepiej płatną wśród specjalizacji w IT.

Średnie wynagrodzenie w branży cybersecurity jest konkurencyjne i stopniowo przyciąga nowych kandydatów. Zauważalny jest wzrost poziomu wynagrodzeń w najwyższych widełkach płacowych (powyżej 20 tys. zł brutto miesięcznie). W porównaniu z rokiem 2021 zmniejszyła się również liczba osób, których zarobki utrzymują pomiędzy 5 001 zł a 10 tys. zł brutto miesięcznie.

Wysokość płac wiąże się z inflacją i oczekiwaniami pracowników, którzy mają ponad 3-letnie doświadczenie w branży bezpieczeństwa. Na taką zmianę miały jednocześnie wpływ wzrost oczekiwań kandydatów aplikujących na pozycje juniorskie oraz wysoki popyt na kandydatów.

Źródło: Cybersecurity. Rynek pracy w Polsce 2023, HRK oraz HackerU

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl