Tych specjalistów brakuje. Firmy mogą mieć poważne problemy

68 proc. osób przebadanych przez firmę Fortinet miało problemy z rekrutacją, zatrudnianiem i utrzymaniem wykwalifikowanych pracowników zajmujących się cyberbezpieczeństwem. Tymczasem dla cyberprzestępców pandemia stała się doskonałą okazją do przeprowadzania ataków.

Jednym z największych problemów podczas rekrutacji specjalisty ds. bezpieczeństwa są oczekiwania zarządów firm co do kompetencji i doświadczenia kandydata. (Fot. Shutterstock)

Amerykańskie Federalne Biuro Śledcze (FBI) poinformowało niedawno, że od początku pandemii liczba cyberataków wzrosła o 400 proc.

Wyniki przeprowadzonego we wrześniu badania wskazują, że tylko niewiele ponad 30 proc. pracowników może wykonywać obowiązki, korzystając ze sprzętu służbowego. Co piąty nie ma w ogóle takiej możliwości. Powoduje to sytuację, w której osoby pracujące zdalnie zmuszone są wykorzystywać prywatne komputery, a firmy nie mają kontroli, czy są one odpowiednio zabezpieczone.

Prawie połowa pracowników (46 proc.) przyznaje się, że pożytkuje sprzęt służbowy nie tylko do czynności związanych z pracą. Wśród aktywności ankietowani najczęściej wskazali sprawdzanie prywatnych e-maili (80 proc.), załatwianie spraw bankowych (65 proc.), zakupy online (51 proc.) oraz korzystanie z mediów społecznościowych (47 proc.).

Z kolei co dziesiąty z respondentów przyznał, że z jego sprzętu firmowego korzystają też pozostali domownicy. Co trzeci taki przypadek związany jest z koniecznością udziału dzieci w zajęciach online.

W dodatku 73 proc. respondentów doświadczyło w ciągu ostatniego roku co najmniej jednego przypadku naruszenia bezpieczeństwa, którego można byłoby uniknąć, gdyby pracownicy mieli większą świadomość zasad cyberhigieny.

- Brak odpowiednio wykwalifikowanego personelu ma daleko idące konsekwencje dla bezpieczeństwa środowiska IT i danych, a także dla środowisk technik operacyjnych (OT). Jednocześnie stale rośnie liczba i poziom zaawansowania cyberataków na firmy, które – w razie powodzenia – mogą być wyniszczające i powodować przestoje w pracy kosztujące setki tysięcy złotych – mówi Jolanta Malak, dyrektor Fortinet w Polsce.

73 proc. pracowników doświadczyło w ciągu ostatniego roku co najmniej jednego przypadku naruszenia bezpieczeństwa (Fot. Shutterstock)

Doświadczenie nie jest najważniejsze

Jednym z największych problemów podczas rekrutacji specjalisty ds. bezpieczeństwa są oczekiwania zarządów firm co do kompetencji i doświadczenia kandydata. Z reguły znacznie przekraczają one to, co można osiągnąć w ciągu 5, 7 a nawet 10 lat kariery zawodowej.

Co więcej, zawężanie możliwości zatrudnienia tylko do tych, którzy spełnialiby określone wymagania dotyczące doświadczenia i stażu pracy, często wyklucza najzdolniejszych i utalentowanych absolwentów. Tymczasem to oni zazwyczaj są chętni do nauki i ciekawi możliwości, jakie daje praca w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Polityka zatrudnienia powinna więc skupiać się na rzeczywistych umiejętnościach i wrodzonych atutach kandydatów, a nie tylko na doświadczeniu. Rozmowy kwalifikacyjne mogą dotyczyć takich kwestii jak umiejętności komunikacyjne i przywódcze, zdolności analityczne i matematyczne, rozumienie abstrakcyjnych pomysłów czy zakres niezależności i autonomii. Powie to znacznie więcej na temat kandydata niż jego CV.

Warto, by następnie zarządy przedsiębiorstw wdrożyły programy szkoleń okresowych, w ramach których nowi pracownicy mogą zdobyć umiejętności potrzebne do monitorowania sieci, wykrywania zagrożeń i niwelowania ich skutków. Podobnymi szkoleniami należałoby objąć także dotychczasowych pracowników. Może się okazać, że któryś z nich wniesie nową perspektywę do spraw związanych z bezpieczeństwem IT...

Dyskusja trwa

Przy okazji kwestii cyberbezpieczeństwa w firmach należy wspomnieć o zmianach, jakie w tej mierze szykuje polski rząd. Właśnie trwają prace nad nowelizacją ustawy o cyberbezpieczeństwie.

Przedstawiony przez ministerstwo projekt przewiduje m.in., że operatorzy będą musieli usunąć z sieci urządzenia i sprzęt od dostawców uznanych przez Kolegium ds. Cyberbezpieczeństwa za firmy wysokiego ryzyka.

Według ministra cyfryzacji przepisy te nie wiążą się jednak z nadmiernymi obciążeniami dla operatorów.

- Według opracowań i naszych analiz naturalny cykl wymiany sprzętu to około 3-5 lat. Ten przepis został zaprojektowany tak, by operacja eliminowania sprzętu od dostawców wysokiego ryzyka była jak najmniej dolegliwa dla operatorów; żeby to się nie wiązało z koniecznością pozbycia się sprzętu, który jest sprawny, a na który zostały poniesione nakłady - na początku września, gdy resort cyfryzacji podawał szczegóły projektu, mówił ówczesny minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Eksperci Konfederacji Lewiatan przedstawili postulaty, które powinny być uwzględnione w trakcie prac legislacyjnych. Proponują m.in. zwrócić większą uwagę na przyspieszenie prac w UE, aby przyjąć wspólne stanowisko dotyczące oceny bezpieczeństwa sprzętu i oprogramowania oraz wskazać zagrożenia dla klientów tych usług, w tym związanych z używanymi przez nich aplikacjami.

Wspominany projekt wzmacnia rolę Pełnomocnika Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa: zyska on uprawienie do wydawania ostrzeżeń. Niepokoi ich, że już samo ostrzeżenie może skutkować wykluczeniem z rynku wskazanych w nim dostawców sprzętu i oprogramowania.