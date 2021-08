Tych pracowników nikt nie chce wypuścić z rąk. Płacą nawet 30 tys. miesięcznie

Wykwalifikowani pracownicy fizyczni tj. operatorzy i ustawiacze maszyn CNC, specjaliści digital marketingu, e-commerce, IT i telekomunikacji, eksperci z branży technicznej i inżynieryjnej. Kandydaci z tych obszarów nie są otwarci na zmiany, nie poszukują aktywnie pracy, czekają na konkretne propozycje, w których mogą przebierać. Tymczasem to ich pracodawcy stale potrzebują.

Jak pokazuje najnowszy raport Polskiego Forum HR, mamy do czynienia z rekordowym wzrostem w zakresie rekrutacji stałych, ale również w pracy tymczasowej.

- Przychody firm headhunterskich były w II kwartale 2021 r. aż o 90 proc. wyższe niż rok wcześniej i o ponad 60 proc. wyższe niż w II kwartale 2019 r. Oczywiście jest to z pewnością skutek rozwoju gospodarczego oraz popandemicznego odbicia, ale również tego, że obecnie bardzo ciężko jest znaleźć odpowiedniego pracownika i zleca się to fachowcom z firm rekrutacyjnych – mówi Joanna Rutkowska, dyrektor HR agencji zatrudnienia Trenkwalder.

Rutkowska zaznacza, że wciąż mamy do czynienia z niepewnością gospodarczą. Ponadto nie wiemy, co wydarzy się jesienią. To z kolei powoduje, że dobrzy pracownicy nie poszukują aktywnie nowego zatrudnienia - w czasie pandemii cenią przede wszystkim stabilność i bezpieczeństwo. Pracodawcy natomiast poszukują ludzi doświadczonych albo wymagających niewielkich nakładów inwestycyjnych, aby jak najszybciej mogli oni generować w firmie tak potrzebny po pandemii zysk.

O tym, że mamy do czynienia z rynkiem specjalisty, mówi również Agnieszka Kądziela, managing consultant w HRK ICT. Jej zdaniem stwierdzenie, że w Polsce panuje rynek kandydata jest nadużyciem, ponieważ nadal istnieją branże, gdzie to pracownik musi zabiegać o posadę.

- Pojęcie rynek specjalisty idealnie ilustruje sytuację z polskiego rynku IT, gdzie podaż nie nadąża za popytem. Każdego dnia otrzymujemy feedback od kandydatów, że są oni dosłownie zalewani propozycjami pracy – podkreśla Agnieszka Kądziela.

Ekspertka HRK uważa jednak, że problemy z rekrutacją nie są oznaką pogłębiającej się luki kompetencyjnej, ale stale rosnącego zapotrzebowania na kompetencje specjalistyczne.

- Firmy dążą do automatyzacji procesów, zastąpienia powtarzalnych czynności maszynami i robotami, a co za tym idzie likwidacji niektórych stanowisk – do realizacji tych celów niezbędni są specjaliści z obszaru IT – nie tylko programiści, ale również inżynierowie specjalizujący się w obszarze machine learning czy artificial intelligence – mówi Agnieszka Kądziela.

Innego zdania jest ekspertka Trenkwaldera, która uważa, że mamy do czynienia z pogłębianiem się luki kompetencyjnej nie tylko ze względu na nieadekwatność edukacji do potrzeb rynku pracy, ale również gwałtownie postępujący wzrost technologiczny, cyfryzację procesów i automatyzację prostych prac, zarówno w produkcji, jak i w pracach biurowych.

- Wynika to z zaniedbań edukacyjnych ostatnich 20 lat - zapaści kształcenia technicznego, specjalistycznego oraz nadmiernego produkowania humanistów bez dbałości o ich dodatkowe techniczne i rynkowe umiejętności przygotowujące ich do pracy w nowoczesnych i prężnie rozwijających się firmach – mówi Joanna Rutkowska.

To ich poszukują rekruterzy

Na rynku pracy obserwujemy duże zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników fizycznych.

- W agencji Trenkwalder na tę chwilę mamy ponad 2 tysiące otwartych wakatów w samej tylko pracy tymczasowej. Ponad 50 proc. tych wakatów to stanowiska produkcyjne, operatorzy i ustawiacze maszyn CNC oraz pracownicy magazynowi i operatorzy wózków widłowych. Obserwujemy również niesłabnący popyt na specjalistów w takich obszarach jak logistyka, produkcja i inżynieria, IT, sprzedaż, obsługa klienta i rekrutacja – ocenia Rutkowska.

O tym, że najbardziej poszukiwane na rynku pracy są kompetencje cyfrowe i technologiczne, mówi Magdalena Pasiewicz, ekspert rynku pracy w firmie rekrutacyjnej i outsourcingowej Devire. Jak zauważa, pracodawcy wciąż poszukują i walczą o specjalistów digital marketingu, e-commerce, IT i telekomunikacji oraz specjalistów z branży technicznej i inżynieryjnej. Kandydaci z tych obszarów nie są otwarci na zmiany, nie poszukują aktywnie pracy, czekają na konkretne propozycje, w których naprawdę mogą przebierać.

- Przykładowo w przypadku e-commerce kandydaci znajdą zatrudnienie niemal w każdej branży i mogą liczyć na zarobki od 5 tys. zł do nawet 30 tys. złotych brutto miesięcznie. Wynika to przede wszystkim z dynamicznego rozkwitu internetowych kanałów sprzedaży. Największe zapotrzebowanie na tych specjalistów obserwujemy w branżach: retail - szczególnie w kategorii spożywczej i produktów świeżych, elektroniki użytkowej, a także remontowo-budowlanej i meblarskiej; FMCG - środki czystości i produkty kosmetyczne; apteki - leki, suplementy diety; bankowość i ubezpieczenia - dalszy rozwój bankowości elektronicznej i usług on-line; home delivery - nieograniczone dostawy do domu, nie tylko z restauracji, ale również m.in.: sklepy convinience, apteki, kawa ze stacji, fachowa pomoc - wymienia Magdalena Pasiewicz.

- Z kolei w IT niezmiennie rozchwytywani są programiści. W czołówce najbardziej poszukiwanych specjalistów znajdują się również architekt danych, data engineer, mobile developer, cyber security engineer i deweloperzy - dodaje Pasiewicz.

Pieniądze to wystarczająca zachęta

Agnieszka Kądziela podkreśla, że większość firm podnosi pensje, aby przyciągnąć do siebie kandydatów. Wzrost wynagrodzeń jest niejednokrotnie najszybszą i najskuteczniejszą metodą na wzrost zatrudnienia.

- Wiele firm decyduje się na to rozwiązanie w sytuacji, kiedy w bardzo krótkim czasie musi zatrudnić dużą liczbę kandydatów, aby zrealizować swoje zobowiązania projektowe – wyjaśnia Kądziela.

Nie wszystkie firmy są jednak na to gotowe. W wielu organizacjach system płacowy nie jest przygotowany na obecną sytuację na rynku. Jak zauważa Magdalena Pasiewicz, często zdarza się, że pracodawca pomimo potrzeby zatrudnienia danego specjalisty nie jest w stanie sprostać jego oczekiwaniom finansowym, które są wyższe.

- Coraz więcej firm sięga po szyte na miarę raporty płacowe, które są im potrzebne do zaktualizowania systemu wynagrodzeń – mówi Pasiewicz.

Joanna Rutkowska zwraca uwagę na inny aspekt. Jak zaznacza, pracodawcy coraz rzadziej przywiązują się do zaofertowanego kandydata, ponieważ powszechną sytuacją jest wycofywanie się z rekrutacji kandydatów, którzy są zatrzymywani przez swoich obecnych pracodawców.

- Kartę przetargową najczęściej stanowią wzrost wynagrodzenia, awans lub chociaż wzmocnienie znaczenia dotychczasowej roli pracownika. I jest to rozsądne działanie, gdyż czas i koszty potrzebne na poszukanie zastępcy najczęściej znacznie przewyższą nową ofertę dla starego, wyszkolonego i zaufanego pracownika – mówi Joanna Rutkowska.

W podobnym tonie wypowiada się Magdalena Pasiewicz, która wskazuje że w ciągu dwóch lat odnotowano również duży wzrost kontrofert. Obecnie nawet 40 proc. kandydatów otrzymuje kontroferty, szczególnie w specjalizacjach technicznych i inżynieryjnych.

- Wynika to ze świadomości pracodawców, którzy wolą zostawić swojego eksperta w organizacji niż szukać na rynku nowej osoby, która będzie wymagała procesu wdrożenia oraz będzie miała jeszcze wyższe oczekiwania finansowe – komentuje Pasiewicz.

Oprócz kontrofert pracodawcy coraz częściej inwestują w szkolenia, dofinansowania do studiów i benefity dostosowane do indywidualnych potrzeb pracowników. Firmy te - zwykle ogromne korporacje - które podchodzą do rozwiązania problemu niedoboru talentów długofalowo.

- Spółki te wdrażają programy startowe dla świeżo upieczonych absolwentów, oferując im praktyki czy staże rozszerzone o opiekę mentoringową, dzięki której w perspektywie czasu zyskują bardzo wartościowych i spójnych z kulturą organizacyjną pracowników – dodaje Agnieszka Kądziela.

W podobnym tonie wypowiada się Joanna Rutkowska. Jak zauważa, coraz częściej biznes nawiązuje współpracę ze średnimi szkołami technicznymi. Dodaje jednak, że w tym obszarze wciąż brakuje systematycznych i adekwatnych działań po stronie państwa, abyśmy mogli mówić o stałej strategii.

- To raczej często efekt doświadczeń i kłopotów z pozyskiwaniem odpowiednich kadr do swoich zakładów skłania firmy do takich długofalowych działań. Jednak na to stać tylko największych i najsilniejszych graczy. A co z całą resztą firm? Odpowiednio wykształconych, w tym technicznie, pracowników coraz bardziej brakuje i niestety na ten moment nie widać żadnych długofalowych strategii na zmianę tej sytuacji – komentuje Rutkowska.

Ekspertka HRK dodaje z kolei, że coraz więcej firm nawiązuje współpracę ze szkołami programowania, które po kilku miesiącach warsztatów gwarantują kursantom płatne staże czy praktyki w firmach partnerskich.

- Tym samym pracodawca zyskuje potencjalnego specjalistę, a absolwent kursu możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia, które w branży IT jest na wagę złota - mówi.