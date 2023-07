Tych kompetencji rynek potrzebuje coraz bardziej. Szuka ich 6 na 10 pracodawców

– Rządy wielu krajów wprowadzają regulacje dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii, przez co firmy chcąc dostosować się do nich, zatrudniają dedykowane temu osoby. Duży wpływ ma również rozwój technologii, elektromobilność, inteligentne sieci energetyczne, czy oprogramowanie dedykowane zarządzaniu zasobami naturalnymi. Dzięki działaniom na rzecz środowiska, inwestowaniu w innowacje technologiczne i reagowaniu na społeczne oczekiwania, organizacje zachowują przewagę rynkową, a branże stają się liderami w tworzeniu zrównoważonej przyszłości – dodaje ekspertka.

Popyt na zielone miejsca pracy potwierdzają dane z raportu Konfederacji Lewiatan „Zielone kompetencje i miejsca pracy w Polsce w perspektywie 2030 roku”, z których wynika, że do 2030 roku transformacja energetyczna ma doprowadzić do powstania w Polsce ok. 300 tys. nowych miejsc pracy, w takich branżach jak OZE, energetyka jądrowa czy elektromobilność.

Warto dodać, że na portalu społecznościowym LinkedIn już ponad 13 proc. ofert pracy kierowanych jest do zielonych kołnierzyków. To wzrost o prawie 40 proc. w stosunku do 2015 roku (raport LinkedIn Global Green Skills Report 2022).

Firmy z tych branż szukają zielonych kołnierzyków

Z analizy ManpowerGroup wynika także, że najwięcej procesów rekrutacyjnych na stanowiska związane ze zrównoważonym rozwojem prowadzą duże organizacje, zatrudniające powyżej 250 pracowników – deklaruje je 71 proc. firm.

Na podium firm najbardziej otwartych na powiększanie zespołów o zielone miejsca pracy są przedsiębiorstwa z branży transportu, logistyki i motoryzacji (75 proc.), energetyki i usług komunalnych (75 proc.), IT (74 proc.), przemysłu i surowców (66 proc.), a także usług komunikacyjnych (61 proc.). Najczęściej role te lokowane są w działach produkcji, sprzedaży i marketingu oraz logistyki i operacji.

- Na rynku pracy widzimy wzmożone zainteresowanie obszarem ESG, większą świadomość tego typu działań zarówno wśród kandydatów, jak i firm. Osoby starające się o nowe stanowisko coraz częściej zwracają uwagę na te aspekty podczas procesu rekrutacyjnego. Pracodawcy natomiast zdają sobie sprawę z tego, że konieczne jest uwzględnienie działań ESG, by nie tylko przyciągnąć, ale przede wszystkim zatrzymać u siebie najlepsze talenty. Firmy, które angażują się w zielone inicjatywy, coraz częściej podkreślają to między innymi jako jeden z atutów oferty. Duże organizacje podkreślają często możliwości pracy ze wszystkich oddziałów na świecie. Dodatkowo wiele z nich raportuje swoje działania, uwzględnia je w swoich strategiach – mówi Karolina Grula.

Znalezienie odpowiednio wykwalifikowanych kandydatów to wyzwanie dla firm

Pracodawcy wskazali, że największym wyzwaniem jest dla nich znalezienie odpowiednio wykwalifikowanych kandydatów, ale także stworzenie szkoleń i programów podnoszenia kwalifikacji oraz identyfikacja umiejętności zatrudnionych już osób, które można wykorzystać w ramach działań zrównoważonego rozwoju.

– Trudności związane z rekrutacją pracowników w tym obszarze wynikają między innymi z tego, że choć stanowiska te dynamicznie rozwijają się na naszym rynku, to są one stosunkowo nowe. To sprawia, że wyzwaniem okazuje się zatrudnienie osób nie tylko o odpowiednich umiejętnościach, ale także z pożądanym doświadczeniem – dodaje Karolina Grula.

Pracodawcy, którzy nie planują rekrutacji na zielone miejsca pracy, wskazali, że głównym powodem jest brak pewności co do tego, jak definiować takie role i niezbędne umiejętności, mają zbyt małą strukturę, by aktywnie rekrutować na tego typu miejsca pracy, a także nie jest to zgodne z wyznaczonymi wcześniej priorytetami biznesowymi.

Zapotrzebowanie na zielone umiejętności będzie coraz większe

Konfederacja Lewiatan przypomina, że zgodnie z prognozami dla polskiego rynku pracy opartymi na Klasyfikacji Zawodów i Specjalności, w perspektywie 2030 roku relatywnie dużego wzrostu popytu na pracowników zajmujących zielone miejsca pracy należy oczekiwać w tych zawodach, w których wymagane są wysokie kwalifikacje – wśród kadry menadżerskiej, specjalistów czy techników (m.in. inżynierowie inżynierii środowiska, audytorzy ekologiczni, specjaliści ochrony środowiska, technicy urządzeń i systemów energii odnawialnej).

Również w zawodach, gdzie wymaga się średniego poziomu kwalifikacji widoczne są znaczące wzrosty zapotrzebowania na pracowników – tu należy wymienić m.in. monterów elektroników, elektromechaników, monterów urządzeń energii odnawialnej, kierowców samochodów dostawczych.

– Nie ulega wątpliwości, że coraz więcej zawodów wymaga posiadania zielonych kompetencji – poczynając od zielonej świadomości czy zielonych postaw i zachowań, kończąc na konkretnych zielonych umiejętnościach zawodowych. Na inwestycjach w zielone kompetencje – a w rezultacie w osiągnięcie neutralności klimatycznej – nie wolno oszczędzać – mówi Roksana Kozłowska, koordynatorka Rady ds. Zielonej Transformacji w Konfederacji Lewiatan.

Na stanowiska związane ze zrównoważonym rozwojem prowadzą duże organizacje, zatrudniające powyżej 250 pracowników – deklaruje je 71 proc. firm (Fot. Noah Buscher/Unsplash)

Program transformacji energetycznej to szansa na pracę dla górników

Prognozy jednoznacznie wskazują na spadek liczby miejsc pracy w branży górniczej, niezależnie od poziomu wymaganych kwalifikacji.

Tomasz Wiśniewski, prezes Pracowni Finansowej, ekspert finansowania inwestycji OZE w rozmowie z PulsHR.pl podkreśla, że program transformacji energetycznej rozbudowałby gospodarkę i wielu górników znalazłoby zatrudnienie w miejscach bardziej przyjaznych i bezpiecznych niż kilkaset metrów pod ziemią. Jego zdaniem nie trzeba wydatkować dodatkowych środków z podatków płaconych przez Polaków na zmiany w miastach, ewentualnie na kursy zawodowe.

- O ile praca w branży wiatrowej wymaga dużej wiedzy i certyfikacji, to do instalacji PV nie wszyscy pracownicy potrzebują wysokich kwalifikacji, często wystarcza jedynie krótki kurs, który są w stanie przeprowadzić sami pracodawcy. Górnicy już teraz znajdują zatrudnienie w branży OZE ale dzieje się to organicznie - mówi Tomasz Wiśniewski.

- W Polsce mamy 13,5 GW instalacji PV i 7GW elektrowni wiatrowych, a do przejścia w 100 proc. na OZE potrzebujemy 125MW w PV, 70 GW na lądzie, i 15 GW na morzu. Fachowców permanentnie brakuje a branża się rozwija. Często serwisanci elektrowni wiatrowych są podkupowani do pracy za granicą, zarówno na farmach lądowych, jak i morskich. Transformacja miast powinna się zatem zacząć od przekwalifikowania zawodowego pracowników kopalń i niewielkiej pomocy w znalezieniu zatrudnienia w firmach produkujących, instalujących i obsługujących instalacje OZE i u ich dostawców - dodaje.

Pokrewnymi branżami, które również odgrywają istotny wpływ w przemianie energetycznej jest branża budowlana. Jak zauważa Tomasz Wiśniewski, przy przechodzeniu na elektryfikację wszystkiego co się da, potrzebujemy ocieplić kilka milionów budynków.

- Aż 95 proc. budynków w Polsce to tzw. „wampiry energetyczne” które marnują większość energii dostarczanej do ich ogrzania. Potrzebujemy też zainstalować miliony pomp ciepła, systemów elektronicznych wspomagających racjonalne zużycie energii, zmodernizować sieci energetyczne, zbudować i zainstalować systemy magazynowania energii i ciepła, ładowarek do samochodów elektrycznych i dokonać wielu innych zmian i inwestycji. Same miasta, również powinny się zmienić niezależnie od tego czy są górnicze czy nie - ocenia Wiśniewski.

Trendy światowe to przechodzenie z transportu samochodowego na miejski, rowery, hulajnogi. Jak zauważa Tomasz Wiśniewski, będzie to wymagało zmiany infrastruktury, specjalnych pasów dla metrobusów, ścieżek, czy torowisk.

- Miasta mają być na tyle bezpieczne, aby można było puścić dziecko do szkoły na rowerze, bez obawy, że wpadnie pod samochód. Wiele ulic zmienia się deptaki z licznymi kawiarniami i restauracjami, a tzw. betonowe pustynie, zamienia się w zielone i kwitnące ogrody. To oznacza kolejne miejsca pracy, zarówno na etapie inwestycyjnym jak i późniejszej obsługi - dodaje.

