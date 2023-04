Turystyka szykuje się na sezon. Rekordowe stawki w hotelarstwie

Przedsiębiorcy z nadmorskich kurortów już przygotowują się do sezonu letniego 2023. Liczą, że rozpocznie się on już w długi weekend majowy.



Pracę bez problemu znajdą kucharze, kelnerki czy osoby sprzątające w hotelach. Ile zarobią podczas pracy sezonowej?

Okazuje się, że na lepsze stawki mogą liczyć osoby szukające pracy w hotelarstwie. Osoby sprzątające zarobią nawet 60 zł za godzinę. Kelnerzy mogą o tym pomarzyć.

- Oferty pracy w nadmorskich miejscowościach wręcz wysypują się z portali rekrutacyjnych – przyznaje Anna Sudolska, z Idea HR Group. Zaznacza, że wiele firm obudziło się z letargu dopiero w okolicach świąt wielkanocnych i teraz prowadzone są szybkie rekrutacje. Najpilniej potrzeba rąk do pracy w sektorze gastronomicznym.

- Nie jest łatwo znaleźć szybko pełną obsadę do restauracji, lodziarni czy do baru. Gastronomia zorientowała się dość późno, że po długiej zimie, klienci mogą być chętni do spędzenia majówki nad morzem. Kalendarz jest w tym roku wyjątkowo łaskawy, więc jeżeli pogoda pozwoli, to nad morzem będą tłumy, co mocno rozgrzewa wyobraźnię restauratorów. Poszukiwane są kelnerki, pomoce kuchenne, a kucharze, którzy mieli dotychczas umowy od czerwca ściągani są do pracy nad morzem już od 28 kwietnia. Nie wszyscy się zgadzają, więc niektórych ściąga się "na zastępstwo" chociaż na miesiąc, oferując bardzo atrakcyjne stawki – dodaje Anna Sudolska.

Jakie stawki oferują przedsiębiorcy w sezonie wakacyjnym?