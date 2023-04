Tu mechanicy zarabiają krocie. O ich pensjach krążą legendy

Na tych certyfikowanych pracownikach spoczywa de facto odpowiedzialność za stan techniczny maszyny po remoncie. Mechanicy są wysoko wykwalifikowani i mają techniczną wiedzę na temat aspektów funkcjonowania samolotu.

Posłuchaj całej rozmowy z Barbarą Kaśnikowską, general manager WAMS:

max volume Barbara Kaśnikowska z WAMS Ryanair o szczegółach pracy we Wrocławiu

- Jest ogromne zapotrzebowanie na licencjonowanych mechaników, ale jeszcze większe na mechaników lotniczych. To są osoby, które nie muszą kończyć studiów, ale ważne, by miały zdolności manualne, umiejętność czytania rysunku technicznego plus język angielski, bo to jest język komunikacji w awiacji - dodaje szefowa WAMS we Wrocławiu.

Kilkanaście tysięcy złotych na rękę? Tak, ale nie dla wszystkich i nie od razu (fot. PTWP/AS)

Ryanair nie lubi zlecać usług na zewnątrz, ale nie ma obecnie wyboru

W centrum serwisowym Ryanaira we Wrocławiu kończy się właśnie 6. sezon obsługowy. Do tej pory zrobiono ponad 350 przeglądów samolotów.

- Takich hangarów jest w Europie w sumie 6 i to jest za mało jak na potrzeby Ryanaira. Linia nieustannie rozbudowuje swoją flotę i ma teraz ponad 560 samolotów. To oznacza, że przeglądów jest coraz więcej i zapotrzebowanie na serwis jest ogromne. Już teraz Ryanair musi korzystać z usług firm zewnętrznych - tłumaczy Kaśnikowska i uzupełnia, że irlandzki przewoźnik niechętnie korzysta z firm obcych… co może oznaczać dalszy rozwój tych usług w wewnętrznej strukturze tej taniej linii lotniczej.

