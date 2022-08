TTMS rekrutuje. Do końca roku chce zatrudnić ponad 200 osób

KDS

Do końca roku firma technologiczna Transition Technologies MS (TTMS) planuje zwiększyć zatrudnienie do 900 pracowników. Na koniec ubiegłego roku jej zespół tworzyło 670 osób. Poszukiwani są m.in. project managerowie, scrum masterzy czy analitycy biznesowi. TTMS do końca 2022 roku planuje zwiększyć zatrudnienie do 900 osób. (fot. TTMS)

TTMS to firma technologiczna, która na polskim rynku działa od 2015 roku. W tym czasie zatrudnienie w niej wzrosło o niemal 600 proc. Na koniec 2021 roku zatrudniała 670 osób. Tylko w 2021 r. do grupy dołączyły nowe 153 osoby. To niemal trzykrotnie więcej niż w 2020 r. W obecnym będzie to dużo więcej.

Bowiem firma do końca 2022 roku planuje zwiększyć zatrudnienie do 900 osób. Głównie poszukiwani będą specjaliści z zakresu IT. Obecnie trwają rekrutacje project managerów, scrum masterów, analityków biznesowych, .Net developerów, Java developerów, FullStack developerów, frontend developerów, testerów manualnych i automatyzujących, AEM developerów, specjalistów od technologii Microsoft, salesforce, DevOps, speców od technologii mobilnych (Android Developerzy), UX designerzy, e-learning (admini i developerzy).

- Mamy na celu rozwój TTMS na arenie międzynarodowej, dlatego podejmujemy działania rekrutacyjne w Europie i nie tylko. Efektem tego jest nowo utworzony Dział Rekrutacji Zagranicznych, którego zadaniem są poszukiwania kandydatów poza Polską - mówi Sebastian Sokołowski, prezes TTMS.

Dodaje też, że prognozy dotyczące przyszłości rynku pracy IT, mówią o niewystarczającej liczbie specjalistów kończących studia, co oznacza utrzymywanie się „rynku pracownika”.

- Sytuacja ta przekłada się na rywalizację o specjalistów na polach innych niż jedynie wysokość wynagrodzenia. Liczy się atrakcyjność realizowanych projektów, styl zarządzania zespołami, obrane technologie, lecz również pakiet korzyści pozapłacowych oraz przyjazna atmosfera. W TTMS staramy się to wszystko zapewnić naszym pracownikom - mówi Sebastian Sokołowski.

Dlatego też spółka wspiera edukację i rozwój zawodowy nowego pokolenia specjalistów IT. Współpracuje z uczelniami, zarówno poprzez biura kariery, jak i docierając do studentów poprzez portale internetowe, webinaria, dni otwarte, czy też targi pracy. Najlepszym spośród praktykantów i stażystów proponuje stałe zatrudnienie w Grupie. W ten sposób w 2021 r. zespół TTMS powiększył się o 16 osób.

