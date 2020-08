Trwała poprawa na rynku pracy? Trzeba być ostrożnym

Dane z sektora przedsiębiorstw w zakresie zatrudnienia pozytywnie zaskakują. To dobra Informacja. Jest jednak zbyt wcześnie na pełną ocenę tendencji na rynku pracy i odpowiedź na pytanie, czy poprawa jest trwała - komentuje dr Sławomir Dudek, główny ekonomista Pracodawców RP.

Rynek pracy reaguje na recesję czy spowolnienie gospodarcze z dużym opóźnieniem. Faza spadkowa trwa też znacznie dłużej (fot. shutterstock)

Rynek pracy jest obecnie pod wpływem dwóch czynników. Z jednej strony ograniczany był czasowo wymiar etatu dla pracowników, część pracowników była na zasiłkach opiekuńczych. Z drugiej strony bezdyskusyjnie recesja spowodowała, że w wielu firmach rozpoczęły się i trwają zwolnienia - komentuje Sławomir Dudek.

Obecnie wymiary etatów są już wznawiane, co działa pozytywnie na statystyki rynku pracy. Ten czynnik jest obecnie silniejszy niż efekt negatywnego szoku popytowego. Jednak w statystykach sektora przedsiębiorstw skala zwolnień w małych firmach, szczególnie usługowych, nie jest odzwierciedlona - zaznacza.

W wielu branżach sytuacja nie wróciła do normalności i nie wróci jeszcze przez długi okres. Tam ostatecznie może dojść do dalszych zwolnień pracowników. Warto przypomnieć, że rynek pracy reaguje na recesję czy spowolnienie gospodarcze z dużym opóźnieniem. Faza spadkowa trwa też znacznie dłużej - wyjaśnia Dudek.

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) w lipcu 2020 r. wzrosło o 3,8 proc. r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach spadło o 2,3 proc. r/r. W ujęciu miesięcznym przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 1,8 proc. i wyniosło 5 381,65 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym wzrosło o 1,1 proc. i wyniosło 6 252 tys. osób - podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Według najnowszych danych GUS przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w lipcu o ok. 66 tys. etatów. Łącznie w ciągu ostatnich dwóch miesięcy średni stan zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw zwiększył się o ok. 78 tys. etatów (oznacza to odbudowę ok. 29 proc. spadku, który nastąpił w czasie kryzysu).

- Nie oznacza jednak, że sytuacja na rynku pracy wróciła do normalności. Nadal zatrudnienie jest mniejsze niż przed kryzysem o ponad 194 tys. etatów. Przez pandemię zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spadło od lutego do maja br. o ponad 272 tys. etatów. Warto przypomnieć, że podczas poprzedniego kryzysu finansowego (2008r.) spadek zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw wyniósł ok. 140 tysięcy etatów - zaznacza dr Sławomir Dudek, główny ekonomista Pracodawców RP.

