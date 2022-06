Trwa walka o ratowników wodnych. Płacą nawet 20 tys. zł

Oferty pracy dla ratowników pojawiają się zarówno ze strony samorządów, jak i stowarzyszeń czy organizacji pozarządowych zapewniających obsługę kąpieliskom w czasie wakacji. Ale ratowników szukają również hotele czy ośrodki SPA.

- Każde kąpielisko strzeżone musi mieć pełną obsadę ratowników. Podobnie jest z hotelami, które mają na swoim terenie basen. Ratowników jest z roku na rok coraz mniej, a obiektów, które należy strzec, przybywa. W efekcie w sezonie nad morzem odbywa się prawdziwa walka o rzetelnych ratowników z uprawnieniami, którzy są gotowi do pracy - przyznaje Anna Sudolska z IDEA Hr Group.

Jak dodaje, dochodzi do sytuacji, że hotele podkupują ratowników działających na rzecz samorządów oferując im przykładowo jednorazową premię w kwocie tysiąca złotych za podpisanie umowy na cały sezon wakacyjny. Pojawiają się także bardzo atrakcyjne stawki nadgodzin, np. dwukrotne wynagrodzenie za każdą godzinę poza ośmiogodzinnym systemem pracy. To powoduje, że hotele są bardzo atrakcyjnym miejscem pracy.

- Samorządy nie chcą być w tyle, więc proponują ratownikom np. zakwaterowanie, wyżywienie czy propozycje zatrudnienia w gminnych obiektach poza sezonem - dodaje Anna Sudolska.

Jak podkreśla Sudolska, stawki ratowników wodnych w roku 2022 są najwyższe od lat. Zwykle przekraczają 35 złotych za godzinę pracy. Oferty często dotyczą także kontraktów „na cały sezon”. Wówczas można zarobić nawet 20 tysięcy złotych netto za deklarację trzech miesięcy pracy, sześć dni w tygodniu.

- Ofert jest dużo. Takie standardowe zapewniają ratownikom wodnym z uprawnieniami i doświadczeniem, szasnę na zarobek nawet ok. 7 tysięcy złotych netto miesięcznie. To praca sezonowa, więc potencjalni zainteresowani bardzo często licytują się ze swoimi pracownikami. Co ciekawe, nie zawsze chodzi o pieniądze, a np. o możliwość pracy krócej czy rzadziej. Młodzi ludzie nie chcą zobowiązywać się do pracy siedem dni w tygodniu przez całe wakacje – mówi Anna Sudolska.

fot. Unsplash/Niklas Ohlrogge

Wskazuje też, że jest to praca trudna. Nad morzem nie brakuje stresów. Tłum ludzi, wielkie zamieszanie, dużo sytuacji interwencyjnych. A w hotelach zwykle cisza, spokój, mniejsza liczba ludzi i większe pieniądze.

- No i nie trzeba zwykle siedzieć bez przerwy na słońcu. Samorządy i organizatorzy kąpielisk publicznych muszą się wykazywać sporą determinacją, by zawalczyć o pracowników - podsumowuje Anna Sudolska, ekspert rynku pracy z IDEA HR Group.

Problemy poza miejscowościami turystycznymi

Na problemy kadrowe związane z lokalizacją kąpielisk zwraca uwagę prezes śląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowie Ratunkowego Wiktor Zajączkowski.

- Odczuwalny jest olbrzymi deficyt, choć szkolimy co roku podobną liczbę ratowników. Wolą oni jednak pracować np. nad morzem, gdzie mają dobrą pensję oraz bezpłatne wyżywienie i mieszkanie. Stawki oferowane przez zarządzających kąpieliskami w naszym regionie nie są dla ratowników satysfakcjonujące. Niewykluczone, że młodzi ludzie zarobią więcej jako sprzątacze czy kelnerzy, a trzeba pamiętać, że pracując jako ratownicy odpowiadają za ludzkie życie i zdrowie oraz ryzykują własnym zdrowiem i życiem - ocenił prezes Zajączkowski.

Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, od 1 kwietnia w Polsce utonęło już ponad 100 osób, a przecież lato trwa raptem tydzień. Tylko w czerwcu pod wodą życię straciło ponad 50 osób.

RCB podkreśla, aby nigdy nie wchodzić do wody po wypiciu alkoholu, pływać tylko w wyznaczonych miejscach i stosować się do poleceń ratownika.

- Nie wbiegaj rozgrzany do wody, nie wypływaj na materacu daleko do brzegu, nie wchodź do wody po posiłku, nie skacz do wody w nieznanych miejscach, załóż kapok na łódce, kajaku i rowerze wodnym - podkreśla RCB.