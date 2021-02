Tramwaje Śląskie szukają motorniczych

W Tramwajach Śląskich trwa nabór wniosków na kurs motorniczego. Lista wymagań jest bardzo krótka - zainteresowani powinni mieć co najmniej wykształcenie zawodowe oraz ukończone 21 lat.

Autor:jk

• 15 lut 2021 18:22





Oprócz pensji, która składa się z wynagrodzenia zasadniczego i premii, Tramwaje Śląskie oferują dodatkowe nagrody: uznaniowe, okolicznościowe, jubileuszowe (Fot. Tramwaje Śląskie)

REKLAMA

Kandydaci, którzy chcieliby związać swoją zawodową przyszłość z Tramwajami Śląskimi, powinni posiadać co najmniej wykształcenie zawodowe oraz mieć ukończone 21 lat. Spółka oferuje bezpłatny, 3-miesięczny kurs. Osobom, które go ukończą i uzyskają uprawnienia do kierowania tramwajem, spółka gwarantuje zatrudnienie na umowę o pracę.

Oprócz pensji, która składa się z wynagrodzenia zasadniczego i premii, Tramwaje Śląskie oferują dodatkowe nagrody: uznaniowe, okolicznościowe, jubileuszowe. Pracownicy otrzymają także benefity: pakiet socjalny (wczasy pod gruszą, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, paczki dla dzieci), bezpłatne przejazdy komunikacją miejską organizowaną przez ZTM, a także dofinansowanie składki na grupowe ubezpieczenie zdrowotne.

Do obowiązków motorniczych, oprócz prowadzenia i obsługi tramwaju i sprzedaży biletów będzie należeć kulturalna obsługa pasażerów w służbowym ubiorze.

Warto przypomnieć, że darmowe kursy zostały wprowadzone w 2019 r. Wcześniej Tramwaje Śląskie umożliwiały rozłożenie płatności za kurs na raty, bezrobotni mogli liczyć na jego sfinansowanie przez urzędy pracy, a pracownicy - na znaczne upusty za późniejszą bezszkodową jazdę. Jednak dla wielu kwota ponad 6 tys. zł okazywała się barierą. O szczegółach przeczytasz tutaj.

TARCZA FINANSOWA 2.0 w pytaniach i odpowiedziach Wypełniasz wniosek o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej 2.0 PFR? Masz wątpliwości dotyczące jej zapisów?

NAPISZ DO NAS! Wasze pytania zadamy ekspertom Polskiego Funduszu Rozwoju, którzy podzielą się swoją wiedzą na temat dostępnych rozwiązań. Piszcie: tarcza@ptwp.pl

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.