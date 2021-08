Tragiczne wizje nie sprawdziły się. Rynek pracy ma się dobrze

Według danych GUS, w lipcu 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w skali roku, jednak wzrost był niższy niż w dwóch poprzednich miesiącach. Spada z kolei liczba bezrobotnych oraz stopa bezrobocia rejestrowanego.

Z najnowszych danych GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (w firmach o liczbie pracujących powyżej 9 osób; w przeliczeniu na etaty) w lipcu 2021 r. wyniosło 6 mln 361,7 tys. i było o 1,8 proc. wyższe niż przed rokiem (wobec wzrostu o 2,8 proc. w czerwcu tego roku oraz spadku o 2,3 proc. w lipcu ubiegłego roku).

Najbardziej (ale mniej niż w poprzednim miesiącu) wzrosło zatrudnienie w skali roku w informacji i komunikacji (o 5,4 proc.) oraz administrowaniu i działalności wspierającej (o 4,6 proc.). Wzrost zatrudnienia wyższy niż przeciętnie w sektorze notowano również w transporcie i gospodarce magazynowej (2,7 proc.), przetwórstwie przemysłowym (2,4 proc.), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (2,3 proc.) oraz dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (2,1 proc.).

GUS informuje też, że nieco większe niż przed rokiem było zatrudnienie w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 1,1 proc.) oraz budownictwie (o 0,4 proc.). Z kolei w zakwaterowaniu i gastronomii zatrudnienie obniżyło się - o 3,4 proc. Spadek zatrudnienia odnotowano również w obsłudze rynku nieruchomości (do 3,4 proc.), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (do 2,9 proc.) oraz górnictwie i wydobywaniu (do 2,7 proc.).

Jeśli chodzi o bezrobotnych, to według danych GUS w końcu lipa 2021 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 974,9 tys. osób. Oznacza to spadek w skali miesiąca - o 18,5 tys. mniej niż w czerwcu tego roku (1,9 proc.), a także w skali roku - o 54,6 tys. (5,3 proc.).

Stopa bezrobocia wyniosła natomiast 5,8 proc., co oznacza, że była niższa o 0,1 punktu proc. w skali miesiąca oraz o 0,3 punktu proc. w skali roku. Kobiety stanowiły ponad połowę (54,3 proc.) tej grupy. To wynik o 0,4 punktu proc. wyższy niż rok wcześniej.

Jak zaznaczają eksperci mBanku, można wnioskować, że rozliczenie tarczy PFR nie prowadzi do zwolnień pracowników, a sytuacja na rynku pracy jest bardzo dobra.

🇵🇱Stopa bezrobocia spadła w lipcu z 5,9% do 5,8%. Liczba wyrejestrowań była wyższa niż w latach b. wysokiego wzrostu PKB (2017-2019). Można wnioskować, że rozliczenie tarczy PFR nie prowadzi do zwolnień pracowników. Sytuacja na rynku pracy jest b. dobra. pic.twitter.com/KrdEs1XrDc — mBank Research (@mbank_research) August 24, 2021

W porównaniu z poprzednim miesiącem w większości województw stopa bezrobocia spadła. Wyjątkiem są trzy regiony (woj. łódzkie, opolskie oraz wielkopolskie), gdzie wskaźnik nie uległ zmianie. Największy spadek odnotowano w woj. warmińsko-mazurskim (0,3 punktu proc.).

W skali roku stopa bezrobocia obniżyła się w czternastu województwach - w największym stopniu w warmińsko-mazurskim (o 1,3 punktu proc.). W województwie śląskim ukształtowała się ona na poziomie sprzed roku, natomiast w pomorskim nieznacznie wzrosła (o 0,1 punktu proc.).

Źródło: GUS

Jak podaje GUS, obniżył się odsetek osób w wieku poniżej 30. roku życia, niepełnosprawnych, posiadających co najmniej jedno dziecko w wieku do 6. roku życia oraz korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Podobny do notowanego rok wcześniej był odsetek osób posiadających dziecko niepełnosprawne w wieku do 18. roku życia.

Znacznie wzrósł natomiast odsetek osób długotrwale bezrobotnych (osoby pozostające w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 m-cy w okresie ostatnich 2 lat). W tej chwili mamy 540 tys. osób w tej grupie. To wzrost o 8,6 punktu proc., co oznacza, że ta grupa stanowi 54,4 proc. ogółu bezrobotnych.

Źródło: GUS

W urzędach pracy w badanym okresie zarejestrowano 97 tys. nowych bezrobotnych, to o 15,3 proc. więcej niż przed miesiącem, ale o 13 proc. mniej niż przed rokiem. Z kolei z ewidencji bezrobotnych skreślono 115,5 tys. osób - o 1,7 proc. mniej niż w czerwcu tego roku, ale o 6,6 proc. więcej niż w lipcu ubiegłego roku.

Coraz więcej ofert pracy

Jeśli chodzi o nowe oferty pracy, to w lipcu 2021 r. w urzędach pojawiło się 122,4 tys. ogłoszeń o pracę. Wynik ten jest wyższy o 4 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca i o 15,6 proc. w odniesieniu do analogicznego okresu w 2020 r.

W skali roku zwiększyła się zarówno liczba ofert z sektora prywatnego (o 16,8 proc.), jak i z sektora publicznego (o 4 proc.).

Źródło: GUS

W końcu lipca tego roku oferty niewykorzystane dłużej niż jeden miesiąc stanowiły 28,5 proc. wszystkich ofert (wobec 27,5 proc. rok wcześniej). Spośród wszystkich ofert 4,2 proc. dotyczyło stażu, a 3,6 proc. adresowanych było do osób niepełnosprawnych.

Pensje w górę, ale wolniej

W lipcu 2021 r. odnotowano wzrost wynagrodzeń - nadal jest on znaczny, ale mniejszy niż w poprzednich miesiącach. Jak informuje GUS, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5851,87 zł i było o 8,7 proc. wyższe niż przed rokiem (wobec wzrostu o 9,8 proc. w czerwcu i o 3,8 proc. w lipcu tego roku).

W okresie styczeń-lipiec 2021 r. ukształtowało się ono na poziomie 5750,80 zł i było o 8,1 proc. wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (wówczas notowano wzrost o 4,4 proc.).

Największy wzrost wynagrodzeń utrzymał się w zakwaterowaniu i gastronomii (wyniósł 15,5 proc.), gdzie przed rokiem płace uległy obniżeniu (o 2,3 proc.).