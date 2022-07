Tomasz Rożek o zawodach przyszłości: rynek specjalistów od kosmosu jest nienasycony

Autor: Natalia Rasiewicz

• 21 lip 2022 0:01





Rynek młodych osób, inżynierów, którzy chcieliby się specjalizować w badaniach kosmosu czy eksploracji kosmosu, jest w zasadzie dzisiaj nienasycony - mówi w rozmowie z PulsHR.pl Tomasz Rożek, jedyny przedstawiciel Polski w zespole HLAG w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Tomasz Rożek jest jedynym przedstawicielem Polski w zespole HLAG w Europejskiej Agencji Kosmicznej. fot. PAP/Jan Bogacz

REKLAMA

High-Level Advisory Group for Human and Robotic Space Exploration for Europe (w skrócie HLAG), czyli Grupa Doradcza Wysokiego Szczebla ds. Ludzkiej i Robotycznej Eksploracji Kosmosu w Europejskiej Agencji Kosmicznej, została powołana przez dyrektora generalnego Europejskiej Agencji Kosmicznej. To jedna z najważniejszych na świecie instytucji zajmujących się badaniem kosmosu.

Udział polskiego naukowca w tym projekcie będzie okazją do pokazania w Europejskiej Agencji Kosmicznej polskich sukcesów.

- Paradoksalnie myślę, że w Europejskiej Agencji Kosmicznej mają tego większą świadomość niż w Polsce, niż w Warszawie. Rzeczywiście nasz sektor kosmiczny szybko się rozwija, szczególnie cieszy mnie to, że rozwija się ta jego prywatna część - mówi Tomasz Rożek.

Tomasz Rożek jest fizykiem, dziennikarzem naukowym i założycielem Fundacji

Podbój i eksploracja kosmosu dla wielu jest amerykańską domeną. Jednak Stary Kontynent wydaje się tu nie pozostawać w tyle...

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Europejska Agencja Kosmiczna od wielu lat jest liderem badań kosmicznych. Sporo projektów, o których słyszymy w mediach, to są projekty europejskie albo europejskie i amerykańskie wspólne. To Europejska Agencja Kosmiczna opracowuje czy dopracowuje system lokalizacji satelitarnej Galileo, to Europejska Agencja Kosmiczna tworzy i bierze udział w najbardziej ambitnych misjach planetarnych czy księżycowych. To nie jest tak, że Europa na tę ścieżkę wchodzi, ona na tej ścieżce jest od wielu, wielu lat - podkreśla w rozmowie z PulsHR.pl Tomasz Rożek.

W jednym z wywiadów podkreślał pan, że dzięki udziałowi w tym projekcie będzie miał okazję opowiedzieć w Europejskiej Agencji Kosmicznej o polskich sukcesach.

- Paradoksalnie myślę, że w Europejskiej Agencji Kosmicznej mają tego większą świadomość niż w Polsce, niż w Warszawie. Rzeczywiście nasz sektor kosmiczny szybko się rozwija, szczególnie cieszy mnie to, że rozwija się ta jego prywatna część.

Młodzi ludzie w Polsce chcą się zajmować eksploracją kosmosu? - Firm, które powstają, firm, które tworzą niesamowite rzeczy, często zresztą na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej, ale i NASA, jest naprawdę bardzo dużo i rynek młodych osób – inżynierów, którzy chcieliby się specjalizować w badaniach kosmosu czy eksploracji kosmosu – jest w zasadzie dzisiaj nienasycony. Pierwsze spotkanie High-Level Advisory Group for Human and Robotic Space Exploration for Europe (HLAG), którego został pan członkiem, zaplanowano pod koniec września, w ESTEC (ESA’s European Space Science and Technology Centre) w Noordwyk, w Holandii. Jakie będzie tam pana zadanie? - Będę członkiem grupy, która będzie doradzała dyrektorowi generalnemu Europejskiej Agencji Kosmicznej w sprawach związanych z kosmosem, ale nie w sprawach związanych z kwestiami inżynieryjnymi. To nie tak, że my będziemy doradzać, jaką rakietę wybrać albo czy polecieć na Marsa, czy polecieć na Wenus. Natomiast będziemy doradzali w takich sprawach, jak powinno się o tym myśleć, jak powinno się o tym mówić, jak powinno się ustawiać priorytety. Żeby dostać się do tak prestiżowego grona, trzeba było mieć na świadectwie same piątki i szóstki? - Jak ja chodziłem do szkoły, nie było szóstek, natomiast nawet nie miałem piątek. Może jakieś tam się zdarzyły, ale nie byłem uczniem piątkowym. Nigdy specjalnie nie zależało mi na zdobywaniu ocen dla samych ocen. Wtedy, kiedy chodziłem do szkoły, było mnóstwo ciekawszych rzeczy, niż uczenie się po samą ocenę. Natomiast starałem się poświęcać czas na te przedmioty, które mnie interesowały, ale też nie dla ocen, tylko z ciekawości. Mam to szczęście, że mam rodziców, którzy nigdy nie pchali mnie ku temu, żeby mieć jak najlepsze oceny, a raczej żeby się rozwijać – stąd wiele moich aktywności pozaszkolnych. Nigdy to nie było tak, że musiałem o to rodziców prosić, przekonywać. Przeciwnie, byłem przez nich motywowany do tego, żeby robić dużo rzeczy poza szkołą. W skład Grupy Doradczej Wysokiego Szczebla ds. Ludzkiej i Robotycznej Eksploracji Kosmosu w Europejskiej Agencji Kosmicznej wchodzi 12 osób. Poza reprezentującym Polskę Tomaszem Rożkiem, to między innymi Anders Fogh Rasmussen, były sekretarz generalny NATO, Saadia Zahidi, dyrektor Światowego Forum Ekonomicznego czy Cristina Garmendia, była minister nauki i innowacji rządu Hiszpanii.(foto.NaukaToLubie)

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU