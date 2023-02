To wymarzona praca Polaków. O zarobkach krążą legendy

Wysokie zarobki to z pewnością magnes przyciągający do danego zawodu rzesze chętnych. Jak pokazują dane wyszukiwarki Google, na świecie na topie są takie zajęcia jak pilot czy youtuber. A w Polsce?

Podróżowanie samolotem to dla mieszkańców takich krajów jak Stany Zjednoczone, Kanada czy Australia chleb powszedni z uwagi na olbrzymie odległości, jakie mają do pokonania. Nic zatem dziwnego, że np. w USA działa ok. 390 linii lotniczych, które zatrudniają armię ok. 40 tys. pilotów. W Polsce pilotów jest… mniej niż 1 500, linii lotniczych kilka, a korzystanie z ich usług… to już temat na osobny wpis.

Kuszą jednak zarobki pilotów, które wynoszą sporo powyżej średniej krajowej. Z danych portalu wynagrodzenia.pl wynika, że mediana zarobków na tym stanowisku (równo połowa osób zarabia mniej, a połowa więcej) wynosi ponad 12 tys. zł brutto. Przy czym trzeba mieć świadomość, że zarobki pilotów zależą od bardzo wielu czynników, m.in. od doświadczenia czy typu samolotu, na jakim latają.

Zarobki w branży IT kuszą, dlatego w Polsce najwięcej osób chce pracować w tym zawodzie

Dlaczego w Polsce wygrywa akurat zawód programisty? W odpowiedzi na to pytanie również pomocne są podstawowe dane o wysokości zarobków. W branży IT są one wysokie, szczególnie jeśli przyłożyć je do danych takich jak średnia krajowa, mediana, płaca minimalna. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniosło w 2022 roku 6 935 zł brutto, najniższa dopuszczalna prawem płaca wynosi 3 490 zł brutto (w lipcu wzrośnie do 3600 zł brutto). Stawka godzinowa to co najmniej 22,80 zł brutto.

W branży IT zarobki są znacznie powyżej tych wartości. Stawki dla specjalisty na średnim poziomie zaawansowania zaczynają się od ponad 15 000 zł brutto, a osiągają i ponad 26 000 zł brutto. Senior zarabia od ok. 19 000 zł brutto do nawet blisko 30 000 zł brutto. Nic więc dziwnego, że zawód specjalisty IT kojarzy się z dobrobytem, wysoką kulturą pracy, a o płacach w branży media rozpisują się niemal każdego dnia. Do tego wzrost wynagrodzeń w polskiej branży IT jest w ostatnich latach zauważalny. Branża rozkwita, a wysokość wynagrodzeń w ciągu ostatnich dwóch lat wzrosła o 20 - 30 proc.

Jak zostać programistą i rozpocząć pracę w branży IT w Polsce?

Dorota Andrzejewska, head of IT recruitment & client experience w firmie konsultingowej Awareson, przyznaje, że zawód programisty to zawód przyszłości, bo branża IT gwarantuje bezpieczeństwo i stabilność finansową. Jak wyjaśnia, wiele firm boryka się

z problemem luki kompetencyjnej. Nie jest łatwo znaleźć pracowników o odpowiednim doświadczeniu. Stąd też poczucie, że pracy dla programisty nigdy nie zabraknie.

Programista nie klepie kodu w piwnicy, deweloper nie żyje z napisania paru linijek kodu. Ta praca wymaga nieustannego kształcenia się, poznawania nowych narzędzi, które zmieniają się co kilka miesięcy (fot. Shutterstock)

- Status programisty w Polsce to status osoby, która ma wysoką pozycję społeczną. Developer jest postrzegany jako osoba dobrze sytuowana, na tyle dobrze, że przez moment to programista stał się dla rządu przykładem osoby, która małym nakładem pracy zarabia niezwykle dużo – tłumaczy Dorota Andrzejewska. I wyjaśnia, że nie wszystkie mity, które dotyczą branży IT, się potwierdzają. O ile te dotyczące zarobków mają odzwierciedlenie w faktach, o tyle inne to już stereotyp. - Developer nie klepie kodu w piwnicy, developer nie żyje z napisania paru linijek kodu. Ta praca wymaga nieustannego kształcenia się, poznawania nowych narzędzi, które zmieniają się co kilka miesięcy.

Jaką ścieżkę kariery wybrać? Czy konieczne są studia, czy wystarczą kursy? Wiele zależy od tego, jak głęboko chcemy związać się z branżą IT.

- Wiedza techniczna jest niezbędna, ale sam kurs trwający 40 godzin na pewno nie wystarczy, by zostać seniorem. Czas potrzebny na stanie się developerem zależy od języka, w jakim się programuje, ale nie da się tego zrobić w jeden rok. Na szybsze efekty można liczyć, programując w językach interpretowanych, które są mniej złożone. Żeby stać się developerem z krwi i kości, potrzebujemy studiów kierunkowych. I od 3 do 5 lat nauki. I to takiej, która zajmuje tyle czasu, co etat – dodaje ekspertka Awareson.

Dietetyk, komik, tancerz. W takich zawodach chcą pracować ludzie na świecie

Wróćmy do wyników Google'a. Co jeszcze pokazały? Okazuje się, że w Chinach najczęściej wyszukiwanym zawodem jest dietetyk. Z kolei w Libii ludzie chcą zostać zawodowymi komikami. Z kolei w Indiach, Nowej Zelandii i RPA wymarzona praca to pisarz.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl