To tylko wydaje się proste. Jak przygotować się do wideorozmowy rekrutacyjnej

Rozmowa rekrutacyjna online nie jest mniej oficjalna czy ważna od tradycyjnego, bezpośredniego spotkania i wymaga dobrego przygotowania ze strony kandydatów. Na co zwrócić uwagę, by dobrze wypaść na wideorozmowie i zdobyć pracę?

Autor:Justyna Koc

• 5 maj 2021 0:01





Kandydat powinien zacząć przygotowanie do rozmowy od sprawdzenia swojego sprzętu (Fot. Pixabay)

Jedną z najważniejszych kwestii jest przygotowanie techniczne - kandydat powinien zacząć przygotowanie do rozmowy od sprawdzenia swojego sprzętu.

Eksperci podkreślają, że nie wystarczy samo włączenie kamerki w trakcie rozmowy. Uwagę należy poświęcić wcześniejszemu przygotowaniu tła, które będzie widoczne podczas spotkania.

Nawet jeśli starannie sprawdziliśmy sprzęt, niestety czasami dochodzi do niespodziewanej usterki lub awarii. Dlatego warto przygotować się na taką sytuację.

Jak wynika z badania Pracuj.pl „Rok nowej normalności”, blisko 4 na 10 respondentów (38 proc.) podaje, że są bardziej skłonni aplikować wskutek ofert, które umożliwiają w pełni zdalny proces rekrutacyjny. Ta sama sytuacja odstraszyłaby tylko co dziesiątego badanego (9 proc.). To niemal identyczny wynik co we wrześniu 2020 roku.

Do rozmów rekrutacyjnych przez połączenie wideo niechętnie odnosi się tylko 12 proc. badanych, a obojętnie - 24 proc. Ponad 2/3 respondentów ma pozytywny stosunek do tej formy kontaktu z rekruterami.

Agnieszka Put, senior client manager w Hays Poland, podkreśla, że rozmowa rekrutacyjna online nie jest mniej oficjalna czy ważna od tradycyjnego, bezpośredniego spotkania i wymaga dobrego przygotowania ze strony kandydatów. Przede wszystkim wymaga od nich zadbania o inne aspekty niż przy rozmowie twarzą w twarz.

– Kluczowe znaczenie odgrywa tutaj znajomość technologii oraz sprawność sprzętu, za pomocą którego będziemy rozmawiać z rekruterem. Bez tego elementu spotkanie może zakończyć się niepowodzeniem, a w podbramkowych sytuacjach może nawet nie dojść do skutku – mówi Agnieszka Put.

Uwaga na kwestie techniczne

O tym, że jedną z najważniejszych kwestii jest przygotowanie techniczne, mówi także Agata Górska, lider zespołu rekrutacyjnego w Devire. Kandydat powinien zacząć przygotowanie do rozmowy od sprawdzenia swojego sprzętu.

– Warto zacząć od przeprowadzenia testu mikrofonu, kamery i dźwięku. Podkreślam, że kamera stanowi istotny element każdego spotkania, w końcu zastępuje ono osobistą rozmowę w biurze, więc dla obu stron ważna jest możliwość wzajemnego zobaczenia się – mówi Agata Górska.

– W większości przypadków kandydat zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną otrzyma link, za pomocą którego połączy się potencjalnym pracodawcą. Polecam otworzyć link wcześniej, nawet od razu po jego otrzymaniu, aby sprawdzić, czy nie będziemy musieli zainstalować dodatkowego oprogramowania. Rekruterzy najczęściej korzystają z takich komunikatorów, jak Microsoft Teams, Zoom, Webex czy Skype – dodaje Górska. Rekruterzy najczęściej korzystają z komunikatorów, takich jak: Microsoft Teams, Zoom, Webex, Skype (Fot. Pixabay) – Rekruterzy zazwyczaj korzystają z narzędzi popularnych i łatwo dostępnych, dlatego warto je wcześniej przetestować, organizując próbne spotkanie z kimś bliskim. Pozwoli to również zweryfikować sprawność sprzętu, kamery, słuchawek i mikrofonu. Dzięki temu zyskamy pewność, że w trakcie rozmowy z rekruterem będziemy dobrze widziani i słyszani, a zadawane pytania dotrą do nas bez przeszkód. Jednocześnie warto podkreślić, że smartfon nie jest najlepszym narzędziem do tego typu rozmów – mówi z kolei Agnieszka Put. – Nie należy też zapominać o stabilnym łączu internetowym. Jeżeli kandydat ma świadomość, że domowe połączenie z siecią czasem przysparza problemów, to na czas rozmowy warto wyłączyć inne aplikacje oraz poprosić domowników, aby ograniczyli korzystanie z internetu – dodaje Put. Ewa Grzegorczyk, learning & development specialist w Randstad Polska, wskazuje, że kandydat powinien przygotować się do rozmowy poprzez zadbanie o podstawy, np. przygotowanie własnego komputera, podpięcie go pod ładowarkę, upewnienie się, że narzędzie, które rekruter zaproponuje (Skype, Google Meet, Teams), działa prawidłowo i nie będzie musiał tworzyć nowego konta na 2 minuty przed spotkaniem. – Na czas rozmowy kwalifikacyjnej warto zadbać o właściwe stanowisko pracy – położyć laptopa na twardym podłożu, odciąć się od hałasów itd. Netykieta – etykieta wirtualnych spotkań – nakazuje, by podczas rozmowy mieć włączoną kamerę, wyciszać się w momentach, w których się nie mówi, nie przerywać sobie – podkreśla Grzegorczyk. Tło ma znaczenie Eksperci podkreślają, że nie wystarczy samo włączenie kamerki w trakcie rozmowy. Uwagę należy poświęcić wcześniejszemu przygotowaniu tła, które będzie widoczne podczas spotkania. Jak zauważa Agnieszka Put, kandydatom zdarza się zapomnieć o tym aspekcie, a to z kolei może zadziałać na ich niekorzyść. – Otwarta szafa, niedbale porozrzucane ubrania czy sterta brudnych naczyń za plecami nie zrobi na potencjalnym pracodawcy dobrego wrażenia. Wybierając i przygotowując miejsce do wirtualnego spotkania, warto się kierować zasadą schludności i tego, aby tło nie odciągało uwagi od nas i meritum rozmowy – mówi ekspert Hays Poland. Zdaniem Agnieszki Put najlepiej sprawdzi się gładka ściana, a jeśli jest to niemożliwe - włączenie funkcji rozmytego tła, dostępnej w wielu komunikatorach. Warto również pamiętać o dobrym oświetleniu, tak aby źródło światła nie znajdowało się za naszymi plecami. – Wtedy twarz dobrze wygląda w kamerze, łatwiej nawiązać kontakt wzrokowy i stworzyć namiastkę bezpośredniej rozmowy – dodaje Put. W podobnym tonie wypowiada się Agata Górska. W jej opinii najlepszym rozwiązaniem jest rozmowa na tle ściany, regału z książkami czy zamkniętej szafy. Jeśli trudno nam o takie miejsce w domu, można skorzystać z gotowego, profesjonalnego tła, które oferuje już większość aplikacji do przeprowadzania spotkań w sieci. – Bardzo ważne jest zapewnienie dobrego oświetlenia i ustawienie kadru w taki sposób, abyśmy byli w pełni widoczni dla naszego rozmówcy, zwłaszcza gdy korzystamy z telefonu komórkowego. Ustawmy go w odpowiedniej odległości od nas, żeby kamera mogła ująć cały nasz tułów – mówi Agata Górska. - Biorąc udział w rozmowie rekrutacyjnej, najczęściej łączymy się z naszych domów. Uprzedźmy o tym fakcie pozostałych domowników i poprośmy o zachowanie ciszy. Oczywiście rekruterzy zdają sobie sprawę, że obecnie wiele osób pracuje zdalnie, jednocześnie pełniąc opiekę nad dziećmi lub nie dysponuje idealnymi warunkami do rozmowy. W takich sytuacjach można liczyć na wyrozumiałość rekruterów - dodaje. Ewa Grzegorczyk zwraca uwagę także na inny aspekt. Jej zdaniem nie należy mieć za sobą okna, bo w obiektywie ustawionym pod światło człowiek staje się ciemną, niewyraźną postacią. – Jeśli nie mamy w mieszkaniu właściwego miejsca, na którego tle możemy odbyć rozmowę, to nie ma nic złego w tym, że wybieramy na czas rozmowy jakieś tło z gotowych, wirtualnych teł udostępnianych przez aplikacje do wideokonferencji. Ważne, żeby to tło służyło, a nie przeszkadzało, ponieważ jest to element, który wpływać będzie na wizerunek kandydata. Ważne też, aby było stonowane, niekrzykliwe, najlepiej jasne – jakieś pejzaże, szarości – komentuje Grzegorczyk. - W przypadku naturalnego tła nie obawiajmy się lekkiej aranżacji kadru. Jeśli mamy jakiś ciekawy przedmiot, który koresponduje z naszymi zainteresowaniami czy planami rozwoju zawodowego, np. książki, pamiątki z podróży, plakaty, można pokusić się nawet o ich mądre wyeksponowanie - dodaje. Eksperci podkreślają, że nie wystarczy samo włączenie kamerki w trakcie rozmowy. Uwagę należy poświęcić wcześniejszemu przygotowaniu tła, które będzie widoczne podczas spotkania (Fot. Pixabay) Wpadka. Co dalej? Nawet jeśli starannie sprawdziliśmy sprzęt, niestety czasami dochodzi do niespodziewanej usterki lub awarii. Dlatego warto być przygotowanym na taką sytuację. – W dzisiejszych czasach większość z nas ma telefony komórkowe z dostępem do internetu. Warto wówczas poprosić naszego rozmówcę o możliwość przerwania rozmowy i ponownego połączenia za pomocą innego urządzenia. Należy pamiętać, aby dodatkowy sprzęt był w pełni naładowany na wypadek niespodziewanego braku zasilania – wskazuje Agata Górska. Co natomiast zrobić w sytuacji, gdy za ścianą sąsiad rozpoczął remont, a podczas rozmowy rekrutacyjnej uruchomił wiertarkę? Ekspert Devire podpowiada, że warto wówczas sprawnie operować mikrofonem – możemy się wyciszać na czas, kiedy nie zabieramy głosu. – Jeśli natomiast z powodu usterki czy awarii nie możemy kontynuować rozmowy online czy problemy techniczne nie pozwalają na połączenie się za pomocą wskazanego komunikatora, powinniśmy jak najszybciej skontaktować się telefonicznie z rekruterem i poinformować o zaistniałej sytuacji.

Rekruter zaproponuje wtedy alternatywne rozwiązanie, zazwyczaj dokończy rozmowę telefonicznie i zaproponuje nowy termin spotkania wideo – dodaje Górska.

