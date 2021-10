To pytanie na rozmowie o pracę padnie na pewno. Lepiej nie oszukuj

Urodzenie dziecka i urlop macierzyński, dłuższa choroba, urlop sabatowy. Powodów przerw w naszym zawodowym życiu może wiele. Nieważne, co było powodem, zawsze powinniśmy umieć wyjaśnić, skąd taka przerwa się wzięła w naszym CV. Tym bardziej, że rekruter o przerwę na pewno zapyta.

Waga luki w CV zależy przede wszystkim od stanowiska, na które prowadzony jest proces rekrutacyjny (fot. Shutterstock)

Jak wyjaśnia Marta Kozieł, senior HR Specialist w agencji rekrutacyjnej Antal, waga luki w CV zależy przede wszystkim od stanowiska, na które prowadzony jest proces rekrutacyjny i momentu w karierze zawodowej kandydata.

Każda luka rozpatrywana powinna być inaczej przez rekrutera i inaczej tłumaczona przez kandydata.

Jednym ze sposobów na pozbycie się luk w zatrudnieniu jest odpowiedni zapis dat. Jeśli taki okres trwał tylko kilka miesięcy, można pominąć te miesiące poprzez wpisanie pełnych lat. Trzeba jednak pamiętać o tym, by nie wydłużać terminów zatrudnienia - takie oszustwo może przynieść Ci więcej kłopotów niż korzyści.

Choroba, urlop macierzyński, zagraniczny wyjazd, doszkalanie - powodów "białych plam" w dokumentach rekrutacyjnych może być wiele. Dobry rekruter przerwy w pracy zawodowej zauważy na pewno. Dobrze przygotowany do rozmowy kandydat powinien bez problemu poradzić sobie z pytaniem, co robił przez określony czas. Co najważniejsze bowiem, przerwa nie pozbawia nas szans na pozytywne zakończenie procesu rekrutacyjnego.

Można oczywiście sprytnie obejść miesięczne luki w pracy - poprzez odpowiedni zapis dat. Jeśli w danym roku przez 3 lub 4 miesiące nie pracowaliśmy, można wpisać pełne lata. Pamiętać należy jednak o niezakłamywaniu rzeczywistości i nie wydłużaniu terminów zatrudnienia. W przypadku dłuższych przerw nie warto kombinować i postawić przede wszystkim na szczerość.

Waga luki zależy od stanowiska

- Naturalne są przerwy w zatrudnieniu w trakcie studiów, bo wtedy studenci eksperymentują, podejmują się różnych prac czy staży w poszukiwaniu swojej wymarzonej pracy. W przypadku ubiegania się o stanowisko specjalistyczne lub menedżerskie ważne jest szczere uargumentowanie, z czego wynika luka. Dla działów HR zrozumiałe są sytuacje życiowe, takie jak przeprowadzka do innego miasta czy kraju, okres macierzyństwa, sabbatical leave lub inne sytuacje losowe - wyjaśnia.

Dodaje także, że w przypadku takich pytań najważniejsza jest szczerość. - Jeżeli sytuacja luki w CV wynika z przyjęcia niedopasowanej oferty pracy i zrezygnowania z pracy u danego pracodawcy, to warto przedstawić rekruterowi powody, dlaczego tak się wydarzyło. Rekruter na pewno dopyta o lukę w CV, dlatego warto otwarcie opisać sytuację - dodaje Kozieł. Artur Czart, prezes agencji pracy Pajmon CPT, również podkreśla, że kandydat może być pewny, iż pytanie o lukę w CV pojawi się podczas rozmowy. - Przerwy w ciągłości zatrudnienia budzą zawsze szereg pytań. Potencjalny pracodawca może zastanawiać się, czy w miejscu luki występuje zatrudnienie, którego pracownik nie chce ujawniać, np. ze względu na konflikt z poprzednią firmą, zwolnienie dyscyplinarne lub inne negatywne scenariusze. Z kolei w przypadku kobiet może wiązać się z okresem macierzyńskim, a może nawet kwestiami zdrowotnymi. To jednak pewne, że pracownik zostanie o te okresy zapytany podczas rozmowy kwalifikacyjnej - wyjaśnia. Mam 30 lat i to moja pierwsza praca Rekruterów zainteresować mogą nie tylko luki w życiorysie. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że większość osób bezrobotnych między 25. a 34. rokiem życia z niewielkim doświadczeniem lub jego brakiem to kobiety. Powodów jest wiele. Często późne wejście na rynek pracy wiąże się z ciążą i macierzyństwem, na które kobiety decydują się, mając dwadzieścia parę lat. Istnieją także sytuacje, w których na brak podjęcia pracy przed 30. rokiem życia wpływ ma miejsce zamieszkania i sytuacja rodzinna. Są także osoby, które dużo czasu poświęcają nauce. Podejmują kolejne kierunki studiów. Czy takie osoby z góry skazane są na porażkę? - W procesie rekrutacyjnym obowiązują zasady niedyskryminowania kandydatów. W przypadku osób, które o pierwszą pracą starają się np. w wieku 29 lat, ważne jest nastawienie do pracy i chęć nauki danego zawodu. Po to jest okres próbny, aby pracownik i pracodawca sprawdzili się w wzajemnie. W obecnej sytuacji niedoborów pracowników na rynku każdy kandydat jest warty rozważenia - dodaje Marta Kozieł. fot. Pixabay Przeczytaj: Cztery miliony kobiet w Polsce ani nie pracuje, ani się nie uczy. A problem narasta W trochę mniej komfortowej sytuacji będą ci, którzy brak doświadczenia w pracy zawodowej, "zawdzięczają" byciu utrzymywanym przez rodziców lub współmałżonka. Jak podkreślają specjaliści rynku pracy, takie osoby mogą być odbierane jako leniwe, nieodpowiedzialne i niegodne zaufania. Jeśli czas przerwy wykorzystywaliśmy np. na dokształcanie czy wolontariat, należy takie informacje umieścić w naszym CV. - Z perspektywy kandydata nieumieszczenie tych informacji to spore niedociągnięcie, bo sugeruje stagnacje zawodową i brak aktywności rozwojowych. Może zostać negatywnie odebrane w początkowym procesie rekrutacji - podkreśla Artur Czart. Tym bardziej, że każda umiejętność wpływa na wzrost atrakcyjności naszego CV. - CV jest ważną, początkową formą prezentacji kandydata. Zadaniem rekrutera jest wybór najlepszego pracownika sprofilowanego pod konkretną ofertę pracy. Dlatego poszczególne składowe CV kandydata, jak: umiejętności, wykształcenie, doświadczenie zawodowe powinny idealnie pasować do wybranego stanowiska pracy. Zarówno forma CV, jak i jego treść może nam wiele powiedzieć o kandydacie. Sam wygląd dokumentu może zasugerować rekruterom nie wprost, jakie cechy posiada przyszły pracownik, a które często nie wynikają bezpośrednio z treści np. schludność, brak błędów gramatycznych, czy układ wskazujący np. na drobiazgowość lub też graficzna forma ujawniająca umiejętność wykorzystywania pewnych narzędzi - dodaje Czart. Choroba, podróż, redukcja etatów Jak wytłumaczyć powody przerw w pracy zawodowej? Wszystko zależy od sytuacji, każda luka powinna być inaczej rozpatrywana przez rekrutera i inaczej tłumaczona przez kandydata. - choroba Wytłumaczenie, że nie pracowaliśmy np. przez rok z powodu choroby może być kłopotliwe, nie możemy jednak tego faktu ukrywać. W jaki sposób najlepiej poradzić sobie w takiej sytuacji? Specjaliści agencji Michael Page radzą, by wyjaśnić przyczyny, nie wchodząc w szczegóły. - Możesz uzasadnić dłuższą przerwę w pracy swoim stanem zdrowia, ale zaznacz, że teraz jesteś już w pełni sił i masz silną motywację, by jak najszybciej powrócić na rynek pracy - dodają. - redukcja etatów lub wypowiedzenie Przerwa spowodowana redukcją etatów nie powinna być problem dla przyszłego, potencjalnego pracodawcy. Ważne jest wyjaśnienie powodów swojego zwolnienia. To, na co powinni być przygotowani kandydaci, to pytanie o to, w jaki sposób wykorzystali przerwę w zatrudnieniu. Jeśli w tym czasie podnosimy swoje kwalifikacje, np. uzupełniając wykształcenie, kończąc dodatkowe kursy, lub udzielając się jako wolontariusz, warto wzbogacić swoje CV o te elementy. fot. Shutterstock - podróż W przypadku przerwy przeznaczonej na podróż ważne jest umiejętne wykorzystanie korzyści płynących z takiego ruchu. Naładowanie akumulatorów, umiejętność radzenia sobie w trudnych i nowych sytuacjach, dokształcanie języków obcych - wszystko, co wpływa na nasz rozwój, będzie zaliczane jako plus. Przeczytaj: Wojciech Mroczyński dwa razy zdecydował się na sabbatical. Było warto? - opieka nad bliskim W wielu przypadkach dłuższa przerwa w zatrudnieniu wynika z konieczności opieki nad bliską osobą lub wychowywania dzieci. Jak radzą eksperci, dobrze jest wyraźnie zaznaczyć, że aktualnie dzieci są już w wieku szkolnym lub jest ktoś inny, kto się nimi opiekuje (lub osobą z rodziny, którą zajmowaliśmy się wcześniej).

