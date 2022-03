To oni są teraz najgorętszym towarem na rynku pracy. Wzrost o 200 procent!

Wzrost zapotrzebowania firm na specjalistów IT wywołał reakcję łańcuchową. Wraz z nim w górę - o blisko 200 procent - poszło również zapotrzebowanie na rekruterów wyłapujących nowych pracowników w tym sektorze. Jakie perspektywy ma przed sobą IT? Niezmiennie od lat - bardzo optymistyczne.

KDS

• 29 mar 2022 13:45





W porównaniu IV kwartału 2019 roku do IV kwartału 2021 zapotrzebowanie na rekruterów w IT wzrosło aż o 195 proc.(fot. Unsplash/Faizur Rehman)

REKLAMA

Przyspieszone procesy digitalizacji i automatyzacji, które rozkręciła pandemia COVID-19, w najbliższym czasie nabiorą jeszcze większego znaczenia. Popyt na specjalistów IT osiągnie rekordowy poziom.

A uzupełnienie luk nie będzie proste. Firmy będą musiały sprostać rosnącym wymaganiom kandydatów, którzy oczekują atrakcyjniejszych wynagrodzeń, możliwości pracy zdalnej, wyboru formuły zatrudnienia.

W ślad za wzrostem liczby rekrutacji w IT znacząco zwiększyło się także zapotrzebowanie na rekruterów w tym sektorze. W porównaniu IV kwartału 2019 roku do IV kwartału 2021 jest to skok o aż 195 proc.

Sytuacja na rynku pracy, presja płacowa i wyzwania rekrutacyjne będą jednymi z wielu tematów poruszonych podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Wydarzenie odbędzie się pod koniec kwietnia w Katowicach, a rejestracja na nie trwa. Szczegóły w linku TUTAJ.

Z raportu firmy doradczej Grafton Recruitment „Raport Wynagrodzeń IT” wynika, że rynek IT przyciąga coraz więcej osób zainteresowanych pracą w branży. Nie powinno nas to dziwić, mówimy o branży, w której w ostatnich latach widoczny jest konsekwentny wzrost płac.

Według danych z raportu Grafton Recruitment średnia wynagrodzenia we wszystkich specjalizacjach w sektorze IT wzrosła o 13,4 proc. Dla kandydatów liczy się już jednak nie tylko atrakcyjne wynagrodzenie, ale również elastyczne podejście firm do trybu i formy współpracy – obecnie już 67 proc. ogłoszeń na specjalistycznych portalach IT to oferty z możliwością pracy zdalnej.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- W 2022 roku to specjaliści IT będą dyktować warunki zatrudnienia, a firmy będą musiały im sprostać. Możliwość pracy zdalnej praktycznie na całym świecie otwiera dla nich zupełnie nowe perspektywy. Rośnie więc nie tylko liczba ofert, ale również proponowane kandydatom stawki i elastyczne formy zatrudnienia. Honoraria w obcej walucie czy możliwość rozliczeń podatkowych poza krajem jest benefitem nie do przecenienia – komentuje Joanna Wanatowicz, dyrektor Grafton Recruitment.

Developerzy na czele listy

Z raportu wynika, że obecnie największy popyt na poszczególne role w IT utrzymuje się w grupie wysoko wykwalifikowanych specjalistów software development. Prym wiodą obiektowe języki programowania, takie jak Java, C# czy Python. Jak wylicza Michał Kramek, senior data analyst w Grafton Recruitment, w porównaniu z analizą Grafton Recruitment z roku 2018, stawki dla programistów Java, C# czy Python wzrosły średnio o 40 proc. Czytaj więcej: IT ruszyło po podwyżki. Chcą zarabiać nawet 10 tys. zł więcej - Zwiększa się także zainteresowanie Kotlinem, który ze względu na swoje podobieństwo do Javy, coraz częściej wybierany jest w projektach jako wiodący język programowania - dodaje. W kategorii software development specjaliści mogą liczyć na wynagrodzenia wyższe o 17,1 proc. w stosunku do 2020 roku. Jest to największy wzrost ze wszystkich grup objętych zestawieniem wynagrodzeń w sektorze IT.



Na pensje nie powinni narzekać również pracownicy działów helpdesk. Ich pensje utrzymują się na zbliżonym poziomie do 2020 roku, np. w Katowicach na pierwszej linii wsparcia technicznego wynoszą 6,5 tys. zł, a na trzeciej 11 tys. zł brutto. W Warszawie czy we Wrocławiu maksymalne stawki na tych stanowiskach oscylują już pomiędzy 7 tys. zł a 17 tys. zł. Na pensje nie powinni narzekać również pracownicy działów helpdesk. Ich pensje utrzymują się na zbliżonym poziomie do 2020 roku, np. w Katowicach na pierwszej linii wsparcia technicznego wynoszą 6,5 tys. zł, a na trzeciej 11 tys. zł brutto. W Warszawie czy we Wrocławiu maksymalne stawki na tych stanowiskach oscylują już pomiędzy 7 tys. zł a 17 tys. zł. W średniej wielkości miastach pracownicy NOC-u mogą liczyć na widełki płacowe 6–9 tys. zł na stanowisku network analyst i między 14 tys. zł a 18 tys. zł w przypadku Network Managera. W Warszawie, Poznaniu czy we Wrocławiu zarobki są wyższe i wynoszą 6–10 tys. zł (analityk) i 14–20 tys. zł (manager). Czytaj więcej: Zlecenia z Ukrainy trafiają do Polski Największy wzrost płac (+17,1 proc.) w stosunku do 2020 roku odnotowali specjaliści software development. Stanowisko, na którym wynagrodzenie zwiększyło się aż o 43,24 proc. to cloud hybrid developer, który zarabia obecnie między 23 tys. zł a 30 tys. zł. Na jeszcze wyższe wynagrodzenie - od 28 tys. zł do 35 tys. zł - może liczyć cloud hybrid architect. Forma zatrudnienia w IT Oferowane formy zatrudnienia to zwykle umowa o pracę lub umowa B2B. Możliwość pracy w oparciu o kontrakt proponują przede wszystkim firmy w Warszawie (aż 72,9 proc. wszystkich ofert) oraz we Wrocławiu (70, 6 proc.). Specjaliści IT częściej decydują się na kontrakt B2B, dlatego aktualnie aż 69 proc. ofert stanowią ogłoszenia z możliwością pracy w tej właśnie formule. Wszystko wskazuje na to, że w kolejnych miesiącach nadal będzie rosła liczba ofert kierowanych do kandydatów, którzy dopiero rozpoczynają karierę w branży. Niedobór specjalistów oraz ich wysokie oczekiwania finansowe sprawiają, że firmy decydują się na zatrudnianie osób bez doświadczenia zawodowego, np. studentów ostatnich lat kierunków informatycznych, mając w planach inwestowanie w ich rozwój. Pozytywnym trendem dla branży jest rosnąca liczba studentów tych kierunków - w roku akademickim 2020/2021 ich liczba zwiększyła się o blisko 4 proc . Rekruterzy potrzebni Wzrost zapotrzebowania na pracowników w IT pociągnął za sobą również wzrost zapotrzebowania na rekruterów, którzy będą ściągać nowe osoby do pracy. Bowiem zespoły rekrutacyjne są przeciążone liczbą obsługiwanych projektów, brakuje rekruterów. Jak wynika z „Raportu Wynagrodzeń IT” Grafton Recruitment, między IV kwartałem 2019 a IV kwartałem 2021 popyt na rekruterów IT wzrósł aż o 195 proc. Czytaj więcej: Z jego firmy odszedł tylko jeden programista. "Trzeba być bardzo propracowniczym" - Dla rekruterów IT w ostatnim kwartale 2020 roku oraz styczniu tego roku były 2-3 oferty pracy tygodniowo. W lutym bieżącego roku liczba ta wzrosła już do 5-6 ofert tygodniowo. Są one kierowane nie tylko do doświadczonych specjalistów z poziomu „medior”, „senior”, ale również do osób, które mają kilkumiesięczne doświadczenie w rekrutacjach - wylicza Agata Jemioła, branch manager Grafton Recruitment.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU