To oni dyktują teraz warunki. Nad firmami zawisły czarne chmury

Nad firmami zatrudniającymi doświadczonych pracowników fizycznych zawisły czarne chmury. 38 proc. fachowców badanych przez Pracuj.pl poszukuje aktywnie nowej pracy. Pcha ich do tego pogarszająca się sytuacja gospodarcza. Pracownicy chcąc zmienić pracodawcę, liczą, że uda im się w ten sposób zmniejszyć wpływ m.in. inflacji czy wzrostu cen energii na osobiste portfele czy poczucie bezpieczeństwa.

Z badania Pracuj.pl wynika, że 79 proc. pracowników fizycznych uznaje odpowiednie wynagrodzenie za kluczową kwestię przy wyborze pracodawcy. O ile znaczenie proponowanej pensji od zawsze znajdowało się na czele potrzeb kandydatów, o tyle wzrost inflacji dodatkowo wzmocnił te postawy. Trzech na czterech badanych pracowników fizycznych (75 proc.) przyznaje, że odczuwają jej wpływ na wynagrodzenie, tylko niewiele mniej (73 proc.) dodaje, że obecna pensja starczy im obecnie na mniej wydatków niż rok wcześniej.

Ta sytuacja sprawia, że fachowcy coraz częściej rozglądają się za nowymi możliwościami zarobku. Ponad połowa z badanych potwierdza, że w związku z inflacją są bardziej skłonni do zmiany pracy niż rok wcześniej. Wpływ na to ma także przekonanie o presji płacowej, która motywuje pracodawców do podwyżek. Ponad połowa respondentów uważa bowiem, że jeśli zdecydowaliby się zmienić pracę, otrzymaliby w nowym miejscu lepsze wynagrodzenie.

- Wiele firm zatrudniających pracowników fizycznych decydowało się już przed pandemią na znaczne podwyżki wynagrodzeń, stając w obliczu niedoboru m.in. sprzedawców, magazynierów czy budowlańców. Dziś wyścig płac ze spadkiem wartości pieniądza dodatkowo napędza ten proces. Może on jednak zachęcać do zmiany także dobrze opłacanych wykwalifikowanych fachowców, którzy wcześniej nie rozważali zmiany, ale których portfele „chudną” z miesiąca na miesiąc. Nie da się ukryć, że w tych okolicznościach zarobki to nie jedyny, ale na pewno najbardziej istotny czynnik wyboru miejsca pracy. Tym bardziej że dwóch na trzech fachowców oczekuje, że pracodawcy w obliczu inflacji będą prowadzić otwartą komunikację wynagrodzeń - komentuje Konstancja Zyzik, ekspertka ds. rekrutacji i rozwoju talentów w Grupie Pracuj.

Fachowcy zapytani o swoje preferencje zawodowe zaraz za wynagrodzeniem wskazują na stabilność i bezpieczeństwo zatrudnienia. Ta cecha pracy jest określana jako ważna przez aż 91 proc. badanych, a przez 58 proc. jako bardzo ważna. Co więcej, 36 proc. fachowców zalicza bezpieczeństwo i stabilność do trzech najbardziej istotnych czynników przy wyborze pracy – po wynagrodzeniu i lokalizacji pracy.

Dla fachowców szukających pracy ważna jest przejrzysta rekrutacja

Z badania Pracuj.pl wynika, że co drugi pracownik fizyczny (52 proc.) nie lubi formalności związanych z rekrutacją i nie chce poświęcać zbyt dużo czasu na przygotowywanie swojego CV. Szczególnym przykładem są oferty pracy, które wymagają od kandydatów wypełniania dodatkowych formularzy.

64 proc. pracowników fizycznych zniechęca się do rekrutacji przy zbyt skomplikowanym procesie aplikowania. Osoby, które zainteresuje oferta i rozpoczną proces rekrutacji, mogą w takiej sytuacji porzucić aplikowanie.

Eksperci zauważają, że na ten proces może mieć wpływ specyfika pracy fizycznej. Ważniejsze od starannie przygotowanego CV, które prezentuje się w elegancki sposób, są w niej często testy manualne. Istotą wielu dziedzin pracy fizycznej jest bowiem sprawdzenie pracownika „na żywo”, w realnych warunkach pracy. Duża część pracowników tej branży (41 proc.) twierdzi, że tradycyjna formuła CV nie do końca odpowiada specyfice ich obszaru specjalizacji. Dlatego ponad połowa (52 proc.) osób pracujących fizycznie deklaruje, że woli kontaktować się z pracodawcą przez telefon niż wysłać mu CV.

- Specyfika rynku pracy pracowników fizycznych wpływa na proces rekrutacji. Im wcześniej pracodawca dostosuje swoje rozwiązania do potrzeb kandydata, tym lepszego pracownika zatrudni. Fachowcy chcą mieć dostęp do przejrzyście skonstruowanych ofert pracy, wiedzieć, za jaką stawkę będą pracować i jakie obowiązki ich czekają. Chcą łatwo zgłosić swoją gotowość do pracy, najchętniej dzwoniąc do pracodawcy. Warto podkreślić, że coraz więcej firm z tej branży stawia na bezpośrednią relację, rezygnując ze skomplikowanych formularzy aplikowania - komentuje Małgorzata Skonieczna, ekspertka ds. badań kandydatów w Grupie Pracuj.

Pracodawcy, którzy będą bardziej elastyczni oraz przejrzyści w dopasowaniu procesu rekrutacyjnego do specyfiki fachowca, będą zyskiwać lepszych pracowników, a co za tym idzie - lepszą jakość wykonania projektów.

Pracownicy fizyczni są świadomi zmieniających się realiów ich pracy

Pracownicy fizyczni są coraz częściej świadomi tego, że z biegiem czasu będzie się zmieniać zarówno ich rola, jak i specyfika ich obowiązków w pracy. 41 proc. z nich jest przekonanych, że będą musieli zmienić zawód lub branżę zanim przejdą na emeryturę. Najczęściej taką opinię wyraża najmłodsza grupa respondentów. Wśród osób w wieku 18-24 lata aż 57 proc. jest świadomych tego trendu.

Warto zaznaczyć, że gotowość do zmian dotyczy zarówno pozostania w obszarze pracy fizycznej, jak i przejścia do grupy tzw. białych kołnierzyków. Co drugi fachowiec (54 proc.) jest skłonny do zmiany zawodu, a nawet branży na związaną z pracą biurową. Natomiast 46 proc. respondentów wyraża chęć dokonania takiej zmiany, jednak chcą dalej być związanymi z obszarem pracy fizycznej.

Ważną deklaracją dostrzegalną w badaniach jest gotowość do podnoszenia swoich kompetencji. 69 proc. badanych przychylnie spojrzałoby na pracodawcę, który udostępniałby im kursy i szkolenia, umożliwiające zmianę specjalizacji. W tym kontekście ważne jest otrzymanie wsparcia od pracodawcy w nabywaniu kompetencji. Wiele firm w Polsce i za granicą coraz częściej stawia na wewnętrzne programy reskillingu swoich zespołów, a fachowców nadal w Polsce brakuje.

Poczucie sensu pracy jest ważne dla pracowników fizycznych

Ostatnim aspektem, na jaki zwrócili badani przez Pracuj.pl, jest poczucie własnej wartości i zadowolenie z wykonywanych zadań w pracy. Badania Pracuj.pl pokazują, że 80 proc. pracowników fizycznych uznaje za ważne wykonywanie w pracy zadań, które sami uważają za pożyteczne dla otoczenia. Jednocześnie niemal o połowę mniej (41 proc.) badanych jest przekonanych, że ich praca jest doceniana przez ich najbliższe otoczenie.

W tym kontekście istotne jest podkreślanie przez pracodawców wpływu pracy zespołu na społeczeństwo, branżę czy najbliższe otoczenie firmy. W ten sposób budować można poczucie zadowolenia z wykonywanych zadań, pozwalające utrzymać pracownika w firmie na dłużej.

Szczególnie przedstawiciele Generacji Z w ostatnich latach zwracają uwagę na to, jak praca wpływa na ich poczucie własnej wartości, a także jaki ślad zostawia w ich otoczeniu. Podobnie jak w klasycznej piramidzie potrzeb, ten „miękki” aspekt życia zawodowego pracowników fizycznych bywa słabiej dostrzegany. Jednak warto pamiętać, że prawdziwie atrakcyjne miejsca pracy tworzone są nie tylko przez atrakcyjne warunki zatrudnienia, ale także charakter firmy. To właśnie takie miejsca pozwalają zbudować silne zespoły, odporne na zawirowania.

