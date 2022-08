To nieprawda, że w tej branży może pracować każdy. A można tu nieźle zarobić

Dziedzina marketingu należy do jednych z szybciej rozwijających się – niegdyś praca marketingowca polegała na opracowywaniu kreatywnych haseł reklamowych, które pojawiały się w TV czy reklamach prasowych. Dziś jest to coraz bardziej złożona dziedzina, w której narzędzia do analizy danych oraz wyrafinowane zrozumienie zachowań odbiorców są oczekiwanym standardem.

Według szacunków raportu „Bureau of Labor Statistics” z 2022 r. popyt na speców od marketingu nieustannie rośnie, a całkowita liczba miejsc pracy ma wzrosnąć o 10 proc. w latach 2020-2030. Autorzy badania przewidują, że w ciągu dekady każdego roku będzie pojawiać się średnio 31 100 wakatów na stanowiska związane z marketingiem.

Atrakcyjna branża i duża liczba ofert pracy sprzyjają częstym zmianom – według danych LinkedIn w 2021 r. 31 proc. użytkowników serwisu na całym świecie zgłosiło zmianę miejsca pracy, w tym 618 000 marketerów. Jak zauważają eksperci rynku pracy, obecnie mamy do czynienia z rynkiem pracownika, ale w przypadku stanowisk związanych z marketingiem nie jest trudno pozyskać pracowników.

- Obecnie mamy utrzymujący się trend rynku pracownika i długo to się nie zmieni. Rynek specjalisty jest zauważalny niemal w każdej branży. Nie mamy jednak problemu ze znalezieniem specjalistów w obszarze marketingu - cieszymy się dużym zainteresowaniem i otwartością kandydatów. Warto zauważyć, że na rynku mamy do czynienia z wysokimi kwalifikacjami i długoletnim doświadczeniem w swoim zawodzie, i jako pracodawca korzystamy z tych możliwości - mówi Monika Maćkiewicz z firmy Hortex.

Średnie wynagrodzenie w sprzedaży i marketingu wzrosło w ciągu ostatniego roku o niemal 30 proc. i dobija do 14 tys. zł - wynika z najnowszego raportu płacowego firmy Antal.

– Oczekiwania finansowe kandydatów w obszarze sprzedaży i marketingu wzrosły o 20-30 proc. Realizując projekty, rekruterzy docierają głównie do kandydatów „pasywnych”, którzy nie szukają aktywnie nowych wyzwań zawodowych. Takie osoby wyceniają w ten sposób ryzyko zmiany pracy. Pojawiają się argumenty związane z niepewnością gospodarczą i polityczną. Na niepewnym rynku trudniejsze może być osiągnięcie dużych wolumenów sprzedaży i co za tym idzie – osiąganie wysokich prowizji. To skutkuje bardziej zachowawczym podejściem kandydatów – komentuje Maryla Aftanasiuk-Lisiecka, dyrektor zespołu specjalizującego się w rekrutacji w obszarze sprzedaży i marketingu w Antalu.

Praca w cyfrowym świecie, gdzie dane odgrywają kluczowe znaczenie, wymaga pracy na analizach, badaniach, liczbach (Fot. Shutterstock)

Analityczne podejście

W 2016 r. Adele Sweetwood na łamach Harvard Business Review napisał, że “najważniejszą zmianą kulturową dla zespołów marketingowych jest adaptacja analitycznego podejścia do działań marketingowych”. To przejście od jakościowego do ilościowego podejścia sprawiło, że umiejętności analityczne stały się niezbędnym wymogiem dla każdego pracownika marketingu. Przyszłość ról marketingowych w ciągu najbliższych 10 lat bez wątpienia opierać się będzie na symbiozie strategii, marketingu, danych i technologii.

Badanie Gartnera „Marketing Technology” z 2019 r. wykazało, że 19 proc. firm uważa zaawansowaną analitykę za najbardziej wpływową technologię marketingową w ciągu najbliższych 5 lat. Wzrost znaczenia analityki wynika z pracy z coraz większą liczbą danych. Już dziś przeglądając największe portale pracy, natrafimy na kilkaset wakatów związanych z marketingiem cyfrowym, wśród których najczęściej znajdują się stanowiska związane z digital marketingiem, content marketingiem, social media, product marketingiem, research marketingiem oraz trade marketingiem.



- Budując zespoły marketingowe, kluczowe jest, by kompetencje były różnorodne. Nasze „supermoce” w marketingu to kompetencje pozornie sprzecznych cech, czyli analityczny umysł i kreatywność. Do pozostałych poszukiwanych kompetencji należą bardzo dobre rozumienie potrzeb konsumenta, branży FMCG, procesów biznesowych, połączone z umiejętnością szybkiej adaptacji i wyłapywania trendów. Ze względu na charakter pracy oraz mnogość projektów, ważna jest również współpraca w zespole. W ostatnim czasie sporo ważą kompetencje z obszaru marketingu cyfrowego, digital marketingu oraz swoboda prowadzenia kampanii w social mediach - komentuje Monika Maćkiewicz.

Praca w cyfrowym świecie, gdzie dane odgrywają kluczowe znaczenie, wymaga pracy na analizach, badaniach, liczbach. Niejednokrotnie zdarza się, że należy dokonać zmian w kampaniach, bo nowe dane o zachowaniach odbiorców mocno wpłyną na efektywność prowadzonych działań. Marketingowiec powinien więc umieć wyciągać logiczne wnioski na podstawie otrzymanych danych oraz innych informacji.

Zatrudniając marketingowca, powinniśmy zwrócić uwagę, czy posiada on umiejętność:

- analizowania danych z ankiet konsumenckich,

- analizowania danych demograficznych i preferencji konsumentów,

- wykonywania analiz konkurencji, prowadzenia badań rynkowych czy badań mediów,

krytycznego myślenia,

- definiowania grup docelowych oraz opracowywania planów marketingowych,

analizy finansowej,

- monitorowania trendów w branży,

- planowania i organizacji eventów,

- statystyka.

Kompetencje marketingowca

Marketingowiec to nie analityk – oprócz umiejętności analitycznych i logicznych, równie istotną rolę odgrywają w jego pracy kompetencje werbalne i miękkie. Chcąc zatrudnić dobrego marketingowca, powinniśmy więc zwrócić uwagę, czy posiada on następujące cechy:

1. Kreatywność

Nie ma udanej kampanii marketingowej bez pomysłu oraz odniesienia go do potrzeb grup docelowych. Marketingowiec powinien dostrzegać zmieniające się otoczenie, nowe trendy rynkowe, mieć poczucie estetyki, orientować się w designie oraz posiadać umiejętność nieszablonowego myślenia. Do innych, kluczowych kompetencji w tym obszarze należą: wrażliwość estetyczna, otwartość na tzw. burzę mózgów z innymi członkami zespołu, a także umiejętność opracowywania koncepcji promocji dla nowych produktów/usług, ciekawych komunikatów prasowych, programów lojalnościowych oraz planowania i organizowania eventów.

2. Umiejętności negocjacyjne

Negocjacje są kompetencją kluczową niemal na każdym stanowisku związanym z zakupem i sprzedażą. Odpowiednie wynegocjowanie cen, budżetów czy terminów stanowią wartość dla całej firmy. Współczesny marketingowiec powinien posiadać umiejętności cięcia kosztów, oceny kosztów reklamowych, oceny skuteczności kampanii reklamowych, a także wyników pracy zatrudnionych agencji, zarządzania budżetami, negocjowania stawek i warunków umów, orientacji na wyniki czy ustalania cen w celu maksymalizacji zysków i wielkości sprzedaży.

3. Zarządzanie stresem

Praca w marketingu należy do najbardziej stresujących, ponieważ terminy są wymagające, a wiele zaplanowanych rzeczy może pójść nie tak, jakbyśmy tego chcieli i często jest to niezależne od samej pracy marketingowca.

Szukając odpowiedniego kandydata, zwróćmy uwagę na to, czy posiada umiejętności organizacyjne i zarządzania czasem, dotrzymuje terminów, rozwiązuje problemy, przyjmuje krytykę i umie wyciągać z niej wnioski. Warto też sprawdzić, czy jest elastyczny i potrafi reagować na zagrożenia oraz dostrzega ryzyka.

4. Komunikacja

Podstawą pracy marketingowca jest komunikacja, zarówno z rynkiem, jak i współpracownikami. W przypadku komunikacji rynkowej niezwykle ważne jest przekazanie informacji, dlaczego warto kupować lub w inny sposób angażować się w to, co sprzedaje dana marka. Często przybiera to formę atrakcyjnych treści – od reklamy po profesjonalne e-booki czy podcasty.

Dodatkowo, komunikacja powinna przybierać dwukierunkową formę – nie tylko firma zwraca się do rynku, ale również prowadzi z nim dialog.

5. Technologia

Badania chiefmartec.com z 2020 r. pokazały, że firmy korzystają średnio ze 120 narzędzi marketingowych! Jak to możliwe? Autorzy badania zliczyli m.in. wszystkie narzędzia do angażowania w mediach społecznościowych, systemy do zarządzania treścią, usługi do przechowywania i przechwytywania leadów, platformy do zarządzania projektami, systemy zarządzania relacjami z klientami (CRM), platformy automatyzacji, narzędzia do analityki internetowej.

Z kolei analizy Forrester przewidują, że wydatki firm na narzędzia „data&analytics” nieprzerwanie rosną – z poziomu 5,684 mln dol. w 2021 r. do 6,324 mln dol. w 2022 r. Mnogość narzędzi marketingowych wymaga od marketingowców wiedzy z szeroko pojętej technologii.

– Na rynku pracy zauważalny jest trend ewolucji w kierunku rozwiązań cyfrowych, a marketing musi dotrzymać im kroku. Marketingowcy przyspieszają swoje transformacje w tym zakresie. Media społecznościowe są wartością na rynku, która najbardziej wzrosła w czasie pandemii. Już dziś pracownicy angażują się w polepszenie wykorzystania narzędzi i technologii oraz dalszy rozwój działań marketingowych w social mediach, czy też w zwiększenie efektywności wykorzystania platform do obserwacji zachowań konsumentów. Dalszy rozwój analityki, pracy z danymi będą wciąż ewoluować – komentuje Monika Maćkiewicz, HR manager w Horteksie.

Rekrutując marketingowca, powinniśmy zwrócić uwagę, czy dany kandydat posiada umiejętności:

- określania słów kluczowych dla strategii optymalizacji pod kątem wyszukiwarek (SEO),

- opracowywania strategii działań w social media,

- e-mail marketingu,

- korzystania z Microsoft Excel,

- korzystania z Microsoft Power Point,

- budowania stron internetowych (podstawy html, znajomość np. Wordpress),

- korzystania z narzędzi do planowania pracy (np. Jira),

- projektowania grafiki (np. w programach Adobe InDesign, Adobe Photoshop).

Średnie wynagrodzenie w sprzedaży i marketingu wzrosło w ciągu ostatniego roku o niemal 30 proc. i dobija do 14 tys. zł - wynika z najnowszego raportu płacowego firmy Antal (Fot. Shutterstock)

Deficytowe kompetencje

Jakich kompetencji brakuje marketingowcom? – Zdecydowanie luką kompetencyjną pozostaje ciągle myślenie analityczne. Natomiast jest nadmiar kompetencji związanych z digital marketingiem. Kandydaci inspirują się kampaniami w social mediach i tą wiedzą imponują. Jako lider na rynku w swojej kategorii, mamy ambicję pozyskiwania kandydatów z potencjałem do dalszego rozwoju, gdzie źródłem inspiracji są głębsze motywy, wizje, niż tylko te spotkane w social mediach – komentuje Monika Maćkiewicz.

Według danych Talent Bridge, rekruterzy najczęściej wykorzystują testy badające umiejętności analityczne i werbalne. Testy analityczne sprawdzają u marketingowców umiejętność analizy i interpretacji danych liczbowych, dostrzegania oraz rozwiązywania problemów, krytycznego spojrzenia, a także dostrzegania trendów. Testy werbalne z kolei badają, czy kandydat potrafi czytać ze zrozumieniem, dostrzega kluczowe informacje w tekście, radzi sobie z pracą pod presją czasu, a także potrafi podejmować właściwe decyzje. Co o kompetencjach marketingowców mówią liczby?

- Firmy, które zdecydowały się wdrożyć do rekrutacji testy kompetencyjne, otrzymują twarde dane do podjęcia decyzji o zatrudnieniu danej osoby. Przy dużej liczbie kandydatów jest to nieocenione wsparcie w rekrutacji. Z naszych testów wynika, że średni wynik marketingowca z testu analitycznego to 51,7 proc. (skala 100 proc.), z kolei z obszaru umiejętności werbalnych średni wynik to 58,01 proc. (skala 100 proc.). W pierwszym przypadku przebadaliśmy 1 291 kandydatów aplikujących do działów marketingu, zaś w drugim 22 917 - komentuje Piotr Marciniak, managing director, Talent Bridge.