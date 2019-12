To nie jest dobry czas na zmianę pracy

W pierwszym kwartale nowego roku 6 proc. polskich pracodawców będzie poszukiwać nowych pracowników, podczas gdy 3 proc. planuje redukować zespoły – wynika z raportu ManpowerGroup.

Najłatwiej o nową pracę będzie w budownictwie, produkcji przemysłowej oraz w energetyce, gazownictwie i wodociągach.

Z kolei najtrudniej w restauracjach i hotelach.

Według raportu „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia” od stycznia do marca 2020 roku 6 proc. polskich firm planuje rekrutować nowych pracowników, 3 proc. prognozuje redukcje etatów, 86 proc. nie przewiduje zmian, a 5 proc. nie zna planów personalnych na najbliższe miesiące.

Prognoza netto zatrudnienia dla Polski, czyli różnica między pracodawcami planującymi wzrost i spadek zatrudnienia wynosi +7 proc. To wynik niższy o 2 punkty procentowe w stosunku do poprzedniego kwartału oraz o 5 punktów procentowych w porównaniu do pierwszego kwartału minionego roku.

- Choć na tle ostatnich dwóch lat najnowsze plany rekrutacyjne firm nie wyglądają tak optymistycznie, to pracownicy nie powinni obawiać się o utratę posady. Mimo że przedsiębiorstw, które będą powiększać swoje zespoły, jest mniej niż przed rokiem, to jednocześnie mniej firm chce też redukować liczbę pracowników. Znacznie wzrósł natomiast odsetek organizacji, które chcą zachować obecną liczbę zatrudnionych. Takie dane to zapowiedź stabilizacji rynku pracy nad Wisłą – wyjaśnia Iwona Janas, dyrektor generalna ManpowerGroup w Polsce.

- Pracownicy, którzy myślą o zmianie zawodowej, powinni uzbroić się w cierpliwość, ponieważ w związku z mniejszą liczbą ofert zatrudnienia, proces poszukiwania i zmiany pracy może się wydłużyć. Po bardzo intensywnych poszukiwaniach pracowników wiele firm zapełniło wreszcie swoje wakaty, a w najbliższych miesiącach czeka je mniejsza rywalizacja o kadry. Zmianę może przynieść otwarcie niemieckich granic dla pracowników spoza Unii i migracja przedstawicieli Ukrainy za naszą zachodnią granicę – dodaje Iwona Janas.

Również raport "Plany pracodawców" firmy Randstad pokazuje, że spadł odsetek firm, które zamierzają zwiększać zatrudnienia w ciągu najbliższego półrocza - do 24 proc. (o 15 punktów procentowych). 62 proc. pracodawców chce utrzymać zatrudnienie na dotychczasowym poziomie. To o 9 punktów procentowych więcej niż rok temu. Znacznie większy jest też odsetek przedsiębiorstw, które zamierzają zwalniać (11 proc.). W analogicznym okresie ubiegłego roku z takim zamiarem nosiło się zaledwie 4 proc. pracodawców. - Tak duży odsetek firm, które planują redukcję etatów, ostatnio obserwowaliśmy w 2014 r. Na poziom wskaźników wpływ mają przede wszystkim sezonowość zmian, jeśli chodzi o plany związane z zatrudnieniem oraz podwyżka płacy minimalnej. Pracodawcy, ze względu na konieczność podniesienia poziomu wynagrodzenia od nowego roku, muszą poszukać oszczędności. Redukcja etatów części załogi może wyrównać bilans - wyjaśnia Monika Hryniszyn, dyrektor personalna i HR consultancy w Randstad Polska. Branża budowlana i produkcja przemysłowa najsilniejsze W ramach raportu przeanalizowano prognozy zatrudnienia przedsiębiorstw z 10 sektorów rynku. Najlepsze perspektywy czekają na osoby poszukujące pracy w branży budowlanej, ponieważ tam najwięcej firm będzie poszukiwać nowych pracowników (prognoza wynosi +16 proc.). Ze znalezieniem nowego zatrudnienia nie powinny mieć trudności osoby zainteresowane pracą w produkcji przemysłowej (+11 proc.). Mniejsze szanse na zmianę pracy czekają na kandydatów w energetyce, gazownictwie i wodociągach (+8 proc.), w handlu (+7 proc.), a także w transporcie, logistyce, komunikacji (+7 proc.). Najmniej ofert pracy będzie w restauracjach i hotelach (+2 proc.) oraz w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie (+4 proc.). Gdy weźmiemy pod uwagę dane sprzed roku, to plany rekrutacyjne są mniej optymistyczne w 8 z 10 branż. Perspektywy znalezienia nowej pracy pogorszyły się najbardziej w transporcie, logistyce i komunikacji (prognoza jest teraz niższa o 11 punktów procentowych), w produkcji przemysłowej (10 punktów procentowych) a także w kopalniach i przemyśle wydobywczym (8 punktów procentowych). Z kolei zmiana na plus czeka na kandydatów w energetyce, gazownictwie i wodociągach (prognoza wyższa o 6 punktów procentowych) oraz w budownictwie (1 punkt procentowy). W ujęciu kwartalnym prognozy pogorszyły się w 7 z 10 sektorów. Największa zmiana widoczna jest dla kopalni i przemysłu wydobywczego, gdzie plany rekrutacyjne firm pogorszyły się o 5 punktów procentowych. W produkcji przemysłowej oraz w energetyce, gazownictwie i wodociągach prognoza jest niższa o 4 punkty procentowe. Lepsze niż w ubiegłym kwartale perspektywy znalezienia nowej pracy czekają na osoby zainteresowanie zatrudnieniem w budownictwie (prognoza wyższa o 3 punkty procentowe), w rolnictwie, leśnictwie, rybołówstwie (2 punkty procentowe) i finansach oraz usługach dla biznesu (2 punkty procentowe). Kto będzie zatrudniać? Największy wzrost zatrudnienia przewidują pracodawcy dużych przedsiębiorstw. Zgodnie z ich deklaracjami prognoza netto zatrudnienia wynosi +14 proc. Pracodawcy ze średnich przedsiębiorstw przewidują umiarkowany wzrost zatrudnienia, deklarując wynik na poziomie +9 proc., podczas gdy wynik dla małych przedsiębiorstw oraz mikroprzedsiębiorstw wynosi odpowiednio +4 proc. i +2 proc. W porównaniu z ubiegłym kwartałem perspektywy zatrudnienia dla dużych i średnich przedsiębiorstw uległy pogorszeniu kolejno o 9 punktów procentowych i 3 punkty procentowe. Natomiast małe przedsiębiorstwa zgłaszają niewielki wzrost prognozy o 2 punkty procentowe, a dla mikroprzedsiębiorstw wskaźnik ten utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Duże przedsiębiorstwa odnotowały spadek o 17 punktów procentowych w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, a wyniki mikroprzedsiębiorstw i średnich przedsiębiorstw pogorszyły się odpowiednio o 3 i 2 punkty procentowe. Małe przedsiębiorstwa nie odnotowały zmian w ujęciu rocznym - wynika z raportu ManpowerGroup. Polska niżej w rankingu europejskim „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia” uwzględnia również prognozy zatrudnienia dla 26 rynków regionu EMEA (Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki). W pierwszym kwartale 2020 roku o nową pracę najłatwiej będzie w Grecji (prognoza +25 proc.) i w Rumunii (+14 proc.). Polska z wynikiem +7 proc. znajduje się na ósmym miejscu, ex aequo z Bułgarią, Francją i Słowenią. Rok temu polski rynek był piąty a w poprzednim kwartale szósty w regionie. Pracodawcy w Wielkiej Brytanii wskazują prognozę najniższą od ponad 7 lat (+2 proc.) a w Niemczech od ponad trzech (+4 proc.). Najmniejszych szans na zmianę pracy mogą oczekiwać mieszkańcy Włoch i Hiszpanii, gdzie prognoza wynosi +1 proc.