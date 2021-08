To jedyna grupa, gdzie bezrobocie jest dwucyfrowe. Nic nie wskazuje, by to się zmieniło

606 tys. - tyle osób w II kwartale 2021 r. w wieku 15-74 lata należało do grupy bezrobotnych. To o 81 tys. mniej (11,8 proc.) w porównaniu z poprzednim kwartałem. Nadal jednak największe bezrobocie obserwowano wśród osób najmłodszych - w wieku 15-24 lata. Stopa bezrobocia w tej grupie wyniosła 13,3 proc.

Autor: jk

• 24 sie 2021 20:00





Nadal największe bezrobocie obserwowano wśród osób najmłodszych - w wieku 15-24 lata (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

GUS podaje, że w II kwartale 2021 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 57,6 proc. ludności w wieku 15-89 lat.

Populacja biernych zawodowo w analogicznej grupie wieku liczyła 12 mln 651 tys. To o 127 tys. mniej (1 proc.) niż w I kwartale 2021 r.

W formie pracy zdalnej pracował co dziewiąty pracujący. Taka organizacja pracy dla zdecydowanej większości miała bezpośredni związek z pandemią.

GUS podaje, że w II kwartale 2021 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 57,6 proc. ludności w wieku 15-89 lat. Wskaźnik ten zwiększył się w porównaniu do poprzedniego kwartału o 0,3 punktu procentowego. Oznacza to, że 17 mln 203 tys. było aktywnych zawodowo. Oznacza to wzrost o 83 tys. (0,5 proc.). Warto dodać, że 16 mln 597 tys. osób w tej grupie to pracujący, a 606 tys. to bezrobotni.

Populacja biernych zawodowo w analogicznej grupie wieku liczyła 12 mln 651 tys. To o 127 tys. mniej (1 proc.) niż w I kwartale 2021 r.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Aktywność zawodowa mężczyzn była wyższa niż aktywność zawodowa kobiet. Wskaźnik zatrudnienia wśród mężczyzn w wieku 15-89 lat wyniósł 65,8 proc., natomiast wśród kobiet odsetek ten kształtował się na poziomie 50,1 proc. - odpowiednie wartości dla osób w wieku produkcyjnym (18-59 lat dla kobiet, 18-64 lata dla mężczyzn) to 82,8 proc. oraz 75,1 proc.

Wskaźnik, który opisuje relację liczby osób niepracujących (bezrobotnych w wieku 15-74 lata i biernych zawodowo w wieku 15-89 lat) do liczby osób pracujących (w wieku 15-89 lat) zmniejszył się w stosunku do poprzedniego okresu. W II kwartale 2021 r. na 1 tys. osób pracujących przypadało 799 osób bez pracy. Dla porównania - w I kwartale tego roku było to 819 osób.

Wskaźnik zatrudnienia

Osoby pracujące stanowiły w II kwartale 2021 r. 55,6 proc. ludności w wieku 15-89 lat - jak podaje GUS. W porównaniu z poprzednim kwartałem to wzrost o 0,6 pkt. proc. Oznacza to, że 16 mln 597 tys. Polaków pracowało - to o 164 tys. osób więcej w stosunku do I kwartału tego roku.

Wskaźnik zatrudnienia był wyższy wśród mężczyzn - wyniósł 63,4 proc., podczas gdy wśród kobiet wynosił 48,4 proc. (odpowiednie wartości dla osób w wieku produkcyjnym wynosiły 79,8 proc. oraz 72,3 proc.). Jak informuje GUS, 15 mln 541 tys. osób wykonywało pracę w pełnym wymiarze czasu, natomiast 1 mln 56 tys. pracowało w niepełnym wymiarze. Praca zdalna Opracowanie GUS pokazuje również, ile osób pracuje na home office. Okazuje się, że 2 mln 802 tys. osób wykonywało w II kwartale pracę z domu zwykle lub czasami, z czego 1 mln 499 tys. osób - z powodu sytuacji związanej z pandemią COVID-19. Grupa ta stanowiła 16,9 proc. wszystkich pracujących. Dla porównania, w I kwartale było to 3 mln 224 tys. pracowników. Jeżeli chodzi o wykonywanie pracy w formie zdalnej (nie jest tu uwzględniane miejsce wykonywania pracy), to w tej grupie znalazło się 1 mln 831 tys. osób, czyli 11 proc. wszystkich pracujących. 86 proc. z nich pracowało w tej formie z powodu pandemii COVID-19. Dla porównania, w I kwartale 2021 r. było to 2 mln 422 tys. osób. Bezrobotni według BAEL 606 tys. - tyle osób w II kwartale 2021 r. w wieku 15-74 lata należało do grupy bezrobotnych. To o 81 tys. mniej (11,8 proc.) w porównaniu z poprzednim kwartałem. Większość tej zbiorowości to mężczyźni - 55 proc., czyli 333 tys. osób. Nadal największe bezrobocie obserwowano wśród osób najmłodszych - w wieku 15-24 lata. Stopa bezrobocia w tej grupie wyniosła 13,3 proc. Wśród osób w wieku 25-34 lata natężenie bezrobocia kształtowało się na poziomie 3,9 proc., w grupie 35-44 lata - 2,8 proc., a wśród osób w wieku 45-89 lat - 2,4 proc. Wśród osób w wieku produkcyjnym stopa bezrobocia wyniosła 3,7 proc. O trudnej sytuacji młodych mówi się od początku pandemii. To właśnie oni w największym stopniu odczuli skutki zachodzących zmian na rynku pracy. - Spoglądając na dane Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz bilansy światowe, widzimy, że ten kryzys w największym stopniu uderzył w osoby młode, nie tylko w Polsce. To one najczęściej traciły pracę w wyniku kryzysu, a uderzenie tego kryzysu w rynek pracy jest czterokrotnie silniejsze niż kryzysu finansowego z 2008 i 2009 roku. Większość młodych, którzy stracili pracę w wyniku pandemii, nie trafia do rejestru osób bezrobotnych. Ci młodzi ludzie wpadają w bierność zawodową - co ma fatalne skutki na przyszłość - wyjaśnia Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Jak podkreśla, zjawisko, z jakim mamy do czynienia, będzie miało długofalowe konsekwencje. - Analizy pokazują, że osoby wchodzące na rynek pracy w czasie kryzysu nie osiągają później takich możliwości zarobkowych i możliwości awansu, jak pokolenia wchodzące na rynek pracy w okresie wzrostu. Pamiętajmy także, że pojawia się tu sytuacja nie tylko utraconych możliwości na rynku pracy, ale także możliwości edukacji, rozwijania kompetencji społecznych. Trzecim elementem są kwestie związane ze zdrowiem psychicznym młodych osób - dodaje Kubisiak. Osoby bierne zawodowo W II kwartale 2021 r. populacja osób biernych zawodowo w wieku 15-89 lat liczyła 12 mln 651 tys. Warto podkreślić, że ponad połowę tej grupy stanowiły kobiety - 61,3 proc., czyli 7 mln 757 tys. Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania, można stwierdzić, że osoby z miast stanowiły 59,1 proc. tej grupy, czyli 7 mln 480 tys. - Populacja biernych zawodowo jest specyficzną, jeżeli chodzi o zasoby dla rynku pracy. W ramach tej zbiorowości znajdują się bowiem zarówno osoby, które jeszcze nie weszły na rynek pracy (w tym większość uczącej się młodzieży), osoby, które już definitywnie z rynku pracy odeszły albo nigdy na rynek pracy nie trafią (część emerytów, rencistów, osoby utrzymujące się z innych źródeł niż praca), ale też osoby, które weszły na rynek pracy, potem częściowo się zdezaktywizowały i po przerwie na ten rynek pracy zechcą powrócić - wyjaśniają analitycy GUS. Spośród 10 mln 474 tys. osób biernych zawodowo, największą grupę stanowią emeryci (50,2 proc.). 21,4 proc. to uczniowie i studenci. Jeżeli natomiast chodzi o osoby bierne zawodowo w wieku produkcyjnym, to jest ich 4 mln 329 tys.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.