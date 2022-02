To idealny czas na rekrutację. Jest jedna rzecz, z której mogą skorzystać pracodawcy

To koniec czasów, kiedy sukces zawodowy był definiowany przez wieloletnią pracę w jednej firmie czy jednym dziale. Aż 6 na 10 pracowników dokonało już zmiany swojej ścieżki zawodowej lub jest w trakcie przekwalifikowania. Tylko 10 proc. osób twierdzi, że nigdy nie myślało o podjęciu takiego kroku. Mogą skorzystać na tym pracodawcy, którym rekrutacja spędza sen z powiek.

Wbrew pozorom obecna sytuacja na rynku pracy to idealny czas na rekrutację - spora część pracowników myśli o zmianie pracy (Fot. Brooke Cagle/Unsplash)

Pracownicy nie chcą spędzić wielu lat w jednej firmie. Ponad jedna trzecia respondetnów badania Michael Page jest skłonna przepracować na tym samym stanowisku od 3 do 5 lat.

Pracownicy myślą, że będą pracowali na dwóch (18 proc. ), trzech (18 proc. ) lub czterech (7 proc. ) różnych stanowiskach w trakcie trwania swojej kariery, a 11 proc. twierdzi, że będzie ich pięć lub więcej.

Dlaczego pracownicy chcą zmienić pracę lub zawód? Okazuje się, że nie chodzi tylko o możliwości rozwojowe. Wielu kandydatów pragnie poczucia spełnienia w życiu zawodowym, inni chcą zadbać o work-life balance.

Wbrew pozorom obecna sytuacja na rynku pracy to idealny czas na rekrutację - spora część pracowników myśli o zmianie pracy. Badania Kincentric przeprowadzone w trzecim kwartale 2021 r. na grupie ponad 26 tys. polskich pracowników pokazują, że wskaźnik zaangażowania przebadanych pracowników wynosi obecnie 45 proc. Oznacza to, że tylko mniej niż połowa pracowników czuje się wystarczająco zmotywowana do pracy, chce polecać swoją firmę i pozostawać w niej w dłuższym okresie. Ten trend spadkowy utrzymuje się od początku roku.

To z kolei przekłada się na rotację. Średnio 57 proc. przebadanych pracowników rozważa pracę w nowym miejscu – czyli o 13 pkt proc. więcej w porównaniu do pierwszego kwartału 2021 roku.

Zmiana trendów, ludzie coraz częściej zmieniają zawód

Fakt, że pracownicy nie chcą spędzić wielu lat na jednym stanowisku w jednej firmie, potwierdza także badanie Michael Page. Okazuje się, że ponad jedna trzecia respondetnów (35 proc.) jest skłonna przepracować na tym samym stanowisku od 3 do 5 lat, przy czym najczęstszym wskazaniem były 3 lata.

40 proc. ankietowanych przyznało jednak, że decyzja o zmianie zależy od dynamiki firmy, co sugeruje, że elastyczne podejście pracodawcy jest niezbędne do planowania skutecznych ścieżek awansu.

- Rozwój zawodowy to inwestycja wymagająca czasu i energii, w związku z tym nie wszyscy kandydaci są zmotywowani do starania się o awans bądź przekwalifikowanie się. Około 15 proc. respondentów jest przekonanych, że znalazło już odpowiednie stanowisko. Jednak coraz więcej Polaków jest chętnych do zmiany. Ankietowani myślą, że będą pracowali na dwóch (18 proc. ), trzech (18 proc. ) lub czterech (7 proc. ) różnych stanowiskach w trakcie trwania swojej kariery. 11 proc. twierdzi, że będzie ich pięć lub więcej – mówi Jacek Łuć, dyrektor w firmie rekrutacyjnej Michael Page. Wielu kandydatów pragnie poczucia spełnienia w życiu zawodowym (Fot. Brooke Cagle/Unsplash) Polacy otwarci na zmiany Nie bez znaczenia jest pandemia, która wręcz wywołała trend na przebranżowienie. Wcześniej tego typu decyzje najczęściej były podyktowane niezadowoleniem pracownika z wyboru danej branży czy zawodu i zdarzały się sporadycznie. - Pracownicy stosunkowo rzadko decydowali się na przebranżowienie, głównie z uwagi na długi proces zmiany kwalifikacji. Argumentem przeciw często był również czas niezbędny do osiągnięcia w nowym zawodzie określonego poziomu stanowiska i wynagrodzenia - wyjaśnia Magdalena Białek, business manager w Hays Poland. Ekspertka Hays Poland zaznacza też, że w małych miastach zmiany zawodu częściej będą miały permanentny charakter. Część biznesów została zamknięta bezpowrotnie i nie podniesie się po lockdownie. W tej sytuacji niektórym pracownikom w mniejszych ośrodkach miejskich nie pozostaje nic innego, jak poszukiwać pracy w innej profesji czy lokalizacji. Z kolei w większych miastach przebranżowienie częściej może mieć charakter tymczasowy. Pracownicy zmieniają pracę lub branżę bo... Dlaczego pracownicy chcą zmienić pracę lub zawód? Okazuje się, że nie chodzi tylko o możliwości rozwojowe. Wielu kandydatów pragnie poczucia spełnienia w życiu zawodowym. Niemal 39 proc. ankietowanych chce pracować dla firmy silnie nastawionej na realizację swoich celów, podczas gdy 32 proc. poszukuje ścieżki kariery, która byłaby bardziej zgodna z ich wartościami. Inne obowiązki i zainteresowania pracowników są również istotne – dla 41 proc. kandydatów kwestią priorytetową jest utrzymanie work-life balance. - Motywacja do rozwoju zawodowego pozostaje stałym czynnikiem planowania ścieżki kariery. Ankietowani jednak coraz częściej wskazują na nowe elementy decydujące o zmianie pracodawcy lub charakteru wykonywanej pracy. Ponad połowa kandydatów chciałaby rozwinąć swoje profesjonalne kompetencje, nabywając wiedzę i nowe umiejętności. Ponad 40 proc. liczy na szansę pozyskania lepszych możliwości zawodowych oraz szuka pracy zgodnej z zainteresowaniami. Jednak nawet na dzisiejszym, dynamicznym rynku pracy zmiana kariery jest rzadko nagłą decyzją. 41 proc. kandydatów twierdzi, że podjęcie decyzji zajęło im wiele miesięcy lub lat, a około 1/3 została zmuszona do zmiany przez konkretne wydarzenie, takie jak utrata pracy, kryzys związany z pandemią lub wpływ kultury czy struktury firmy – mówi Jacek Łuć. Kandydaci są skłonni pracować dla firm, które dbają o rozwój zawodowy pracowników (Fot. Pexels) Przegląd i uzupełnienie kompetencji Od czego pracownicy zaczynają zmianę? Przede wszystkim od analizy i uzupełnienia umiejętności. Jak pokazuje badanie Michael Page, ok. 37 proc. ankietowanych stwierdziło, że w ramach przekwalifikowania wzięło udział w dodatkowym szkoleniu, przy czym 19 proc. z nich musiało w tym celu zrezygnować z pracy. Z kolei 36 proc. nie widziało potrzeby skorzystania z kursów doszkalających. Około 29 proc. wszystkich respondentów poddało się również ocenie umiejętności lub otrzymało wskazówki od profesjonalistów. - Większość ankietowanych nie traci czasu. 6 na 10 dokonało już zmiany swojej ścieżki zawodowej lub jest w trakcie przekwalifikowania. Tylko 10 proc. respondentów twierdzi, że nigdy nie myślało o zmianie swojej kariery. W związku z zauważalnym deficytem specjalistów na rynku i wzrostem ich wymagań finansowych, konkurowanie wysokością wynagrodzenia może nie wystarczyć, aby zatrzymać i przyciągnąć najlepsze talenty. Nasze badania pokazują, że kandydaci są skłonni pracować dla firm, które dbają o rozwój zawodowy pracowników i tworzą przyjazną kulturę organizacyjną. Dlatego inwestycja w kompetencje pracowników oraz określenie jasnej ścieżki kariery może by skuteczną, długoterminową strategią rekrutacyjną, która powstrzyma rotację kadr – podsumowuje Jacek Łuć.

