To ich potrzebuje rynek. Pracę znajdzie każdy, i to od ręki

Sprzedawcy, magazynierzy, kierowcy ciągnika siodłowego i samochodu ciężarowego, pomocnicy robotników budowlanych, pracownicy obsługi biurowej oraz pielęgniarki. Tak prezentuje się lista zawodów, na które na początku 2021 roku w naszym kraju był największy popyt.

Z danych GUS wynika, że ponad 20 proc. firm w pierwszym kwartale 2021 r. poszukiwało pracowników. W sumie zatrudnić chcieli 423,9 tys. osób. Najczęściej poszukiwaną grupą (w klasyfikacji zawodów tzw. wielka grupa) byli robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy. W tej grupie zawodów ponad 43 proc. stanowiły oferty pracy dla robotników budowlanych i pokrewnych. Kolejną grupą wśród poszukiwanych zawodów byli specjaliści, w tym głównie do spraw ekonomicznych i zarządzania.

Kiedy "zejdziemy" niżej i spojrzymy na bardziej szczegółową klasyfikację zawodów (grupa średnia), okaże się, że w pierwszym kwartale 2021 r. największe zainteresowanie dotyczyło pracowników sprzedaży w sklepach. Sprzedawcy stanowili niemal 6 proc. wszystkich poszukiwanych pracowników. Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni oraz kierowcy ciężarówek i autobusów stanowili po około 5 proc. poszukiwanych pracowników.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Natomiast najbardziej szczegółowe ujęcie zawodów pozwala wskazać, że najczęściej poszukiwanymi pracownikami na początku 2021 roku byli sprzedawcy, magazynierzy, kierowcy ciągnika siodłowego i samochodu ciężarowego, pomocnicy robotników budowlanych, pracownicy obsługi biurowej oraz pielęgniarki.

Odnosząc się do ostatniej pozycji z list, czyli pielęgniarek warto przypomnieć, że problem nie jest nowy. Polska od lat znajduje się na ostatnim miejscu w Unii Europejskiej pod względem liczby lekarzy oraz pielęgniarek w stosunku do liczby ludności. Potwierdzają to dane OECD.

Wynika z nich, że w Polsce na 1 tys. mieszkańców przypada nieco ponad 5 pielęgniarek (5,1). Dla porównania w Kolumbii wskaźnik ten wynosi 1,3, Turcji - 2,4, Meksyku - 2,85, na Łotwie - 4,39, a w Izraelu - 5,01. Najwięcej pielęgniarek na 1 tys. mieszkańców jest w Norwegii (18,05), Szwajcarii (17,96), Islandii (15,73), Niemczech (13,95), Irlandii (12,88), Australii (12,22) czy Austrii (10,37).

Warto również przytoczyć dane Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych: liczba zarejestrowanych pielęgniarek i położnych (stan na 31.12.2020 r.) wynosi ponad 343 tys., natomiast 258 595 z nich pracuje w zawodzie. Z kolei średnia wieku pielęgniarek w Polsce w 2020 r. wynosi 53 lata oraz 50 lat w przypadku położnych.

Z kolei sprzedawcy to grupa zawodowa, w którą bardzo mocno uderzyła pandemia. Zamknięte galerie handlowe, ograniczenia związane z dostępem do mniejszych sklepów stacjonarnych spowodowały, że firmy zmuszone były do zmniejszania załóg. Natomiast wraz z otwarciem gospodarki zapotrzebowanie na pracowników handlu poszło w górę. Dokładnie tak samo wyglądała sytuacja latem zeszłego orku, kiedy nastąpiło pierwsze poluzowanie obostrzeń po wiosennym lockdownie.

Nic nie wskazuje, by udało się te braki szybko załatać. Przyczyną jest coraz częstsze obchodzenie przez sklepy zakazu handlu w niedzielę. Z dziury w ustawie, czyli uruchomienia w sklepie działalności pocztowej skorzystały do tej pory takie sieci handlowe jak Żabka (od początku obowiązywania zakazu), Bricomarché i Intermarché, Stokrotka Express, ABC, Lewiatan, część placówek Kaufland, Delikatesy Centrum, Dino Polska czy niektóre sklepy Euro RTV AGD. Od kilku tygodni zakupy zrobimy również w wybranych sklepach Biedronka. Teraz do tego grona dołączył Lidl, a niebawem ma to zrobić Carrefour. Dla pracowników oznacza to, że muszą pracować siedem dni w tygodniu, co nie każdemu odpowiada.

- W pierwszej kolejności odejdą osoby, które zatrudniały się na innych warunkach, czyli wiedziały, że nie muszą pracować w niedziele. To m.in. samotnie wychowujące dzieci matki, które nie mają jak zapewnić opieki dzieciom w niedziele - uważa Alfred Bujara, szef Krajowej Sekcji Handlu NSZZ "Solidarność", który był jednym z inicjatorów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele.

Przyjęcia i zwolnienia

Z danych GUS wynika, że od 1 kwietnia do końca 2021 r. planowanych było 598,7 tys. przyjęć do pracy. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy oraz specjaliści to wielkie grupy zawodów, które stanowiły około 41 proc. planowanych przyjęć pracowników do końca 2021 r.

Jeśli chodzi o zwolnienia, to firmy planowały od drugiego do czwartego kwartału 2021 r. zwolnić 118,1 tys. osób. Liczba planowanych zwolnień była 5-krotnie mniejsza niż planowanych przyjęć. Biorąc pod uwagę wielkie grupy zawodów, niemal 23 proc. wszystkich planowanych zwolnień odnosiło się do zatrudnionych w grupie zawodów "specjaliści".

Grafika: GUS

- Jedną z miar planowanej rotacji zatrudnienia może być iloraz liczby planowanych przyjęć oraz liczby planowanych zwolnień. Przeprowadzona pod tym kątem analiza wskazuje, że w kolejnych trzech kwartałach 2021 r. we wszystkich wielkich grupach zawodów planowano więcej przyjęć niż zwolnień. Taka przewaga miała miejsce także w zdecydowanej większości średnich grup zawodów. Najwyższą wartość ilorazu analizowanych składowych w średnich grupach zawodów uzyskano dla lekarzy – planowane przyjęcia 27-krotnie przewyższały planowane zwolnienia - wskazują autorzy raportu.

Grafika: GUS

Przewaga przyjęć nad zwolnieniami miała miejsce we wszystkich regionach, przy czym nieco mniejsza skala planowanych rotacji cechowała południowo-wschodnią część kraju. Najwyższa, bo około 6-krotna przewaga planowanych przyjęć do pracy nad zwolnieniami wystąpiła w regionie małopolskim i wielkopolskim.