To dlatego rekrutacje kuleją. Firmy mówią jak jest

- Po długich tygodniach lockdownu firmy szukają pracowników, którzy pozwolą zarówno podjąć przerwane pandemią działania, jak i szybko odbudować pozycję rynkową. Nadal znaczna część procesów rekrutacyjnych odbywa się zdalnie, dlatego pracodawcom szczególnie zależy na podniesieniu skuteczności prowadzonych rekrutacji, by z jednej strony skrócić czas pozyskania pracownika, z drugiej obniżyć koszty organizacji wynikające z nieobsadzonych wakatów - komentuje Monika Różycka, redaktor naczelna badania „Efektywność rekrutacji”, marketing specialist w eRecruiter.

Jak to wygląda w liczbach? Choć trzy wiosenne miesiące 2020 roku przyniosły spadek liczby publikowanych ofert i wstrzymanie procesów rekrutacyjnych, najnowsze dane pokazują trend wzrostowy. Z danych portalu Pracuj.pl wynika, że w czerwcu tego roku liczba ofert pracy dostępnych w serwisie była zaledwie o 3,5 proc. niższa w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Dla porównania w maju była ona niższa o 24 proc., a w szczycie pandemii przypadającym na kwiecień aż o 52 proc..

W przeprowadzonym przez eRecruiter badaniu praktycy HR podkreślali konieczność mierzenia skuteczności prowadzonych rekrutacji. Według Doroty Gotowickiej, HR Managera w Igus, procesy rekrutacyjne są bardzo złożone więc im więcej czynników monitorujemy, tym większa jest nasza wiedza.

- Każdy z mierników informuje nas o jakości konkretnego etapu rekrutacji, co przy weryfikacji wszystkich czynników daje nam całościowy obraz procesu. Dzięki temu wiemy, nad czym konkretnie powinniśmy pracować - wyjaśnia.

Z badania eRecruitera wynika, że do najważniejszych mierników efektywności przez 64 proc. badanych uznawana jest liczba nadesłanych aplikacji. Na kolejnych miejscach znalazły się czas trwania rekrutacji (57 proc. wskazań) oraz liczba kandydatów zatrudnionych z konkretnych źródeł (53 proc.). Koszt zatrudnienia pracownika oraz jakość aplikacji mierzona liczbą spotkań przeprowadzanych w danym procesie rekrutacji były tak samo istotne dla 36 proc. ankietowanych. Trzy ostatnie wskazania to odsetek pracowników, którzy zostali zatrudnieni po okresie próbnym (32 proc.), liczba zaakceptowanych ofert w stosunku do wysłanych (25 proc.) oraz ocena satysfakcji menedżera z przebiegu rekrutacji (24 proc.).

Długi przebieg rekrutacji

Z raportu wynika, że 52 proc. rekruterów jest zdania, iż procesy rekrutacyjne prowadzone w ich firmach cały czas nie są optymalne i powinny być krótsze. 45 proc. uważa, że ten czas jest optymalny. 4 proc. nie ma w tej kwestii zdania.

Jak wynika z badania, przedłużające się procesy to również jedna z największych bolączek rekruterów. Długotrwałe rekrutacje nie tylko skutecznie zniechęcają kandydatów, ale przede wszystkim stanowią istotny koszt dla biznesu. Autorzy badania zapytali również o czynniki, które mają negatywny wpływ na przebieg procesu rekrutacyjnego.

Respondenci na pierwszym miejscu stawiają niską jakość aplikacji. Twierdzi tak 8 na 10 badanych. Bolączką rekruterów jest także zbyt mała liczba aplikujących kandydatów. Przed wybuchem pandemii deficyt zgłoszeń odczuwała połowa przedstawicieli HR, a dodatkowo blisko 44 proc. z nich borykało się z nieprzychodzeniem kandydatów na umówione spotkania. Także w środku organizacji coś nie zawsze zagra czysto. 35 proc. rekruterów skazało, że źle na rekrutację wpływa również zbyt długie oczekiwanie na ocenę kandydatów przez menedżerów. Ostatni element, jaki podali to konieczność poszukiwania kandydatów przez różne kanały.

- Analizując dane płynące z raportu warto mieć na uwadze, że obecnie sytuacja na rynku pracy dynamicznie się zmienia. Wzrostowi liczby ogłoszeń towarzyszy zwiększona liczba dostępnych kandydatów, których dotknęły zwolnienia i redukcje wywołane koronawirusem. Dla rekruterów to z jednej strony dobra wiadomość – stopniowo zwiększa się pula talentów i spływ aplikacji, z drugiej to także wyzwanie związane z ich odpowiednią selekcją i dalszym zarządzaniem. Rozwiązaniem tego problemu mogą być systemy ATS wspierające rekrutację - dodaje Monika Różycka z eRecruitera.

Z kolei cytowana w raporcie Magdalena Morgaś, recruitment & employer branding coordinator w Media Markt podkreśla, że menedżerowie mają istotne znaczenie w przebiegu procesu rekrutacji i jego odbiorze przez kandydata. - Rolą ekspertów do spraw rekrutacji powinna być ciągła edukacja menedżerów w tym zakresie. Kolejną ważną kwestią, na którą kładziemy nacisk w MM jest marka osobista rekrutera, kontakt partnerski z menedżerem zatrudniającym oparty na wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu - wskazuje.

Czasochłonne elementy

Autorzy raportu zapytali również o najbardziej czasochłonne elementy procesu rekrutacyjnego. Zdaniem 69 proc. rekruterów spotkania z kandydatami zabierają im najwięcej czasu. 35 proc. wskazało selekcję aplikacji, 30 proc. komunikację z kandydatami, 28 proc. komunikację z menedżerami a 22 proc. badanych raportowanie rekrutacji.

Dla 77 proc. HR-owców przesyłanie aplikacji do menadżerów jest mało czasochłonne, tak samo jak (76 proc.) publikacja ogłoszeń. 62 proc. za takie uważa konsultacje z innymi członkami HR, a 50 proc. stworzenie treści ogłoszenia.

- Kluczem do efektywnej rekrutacji jest dobre zaplanowanie procesu, krok po kroku. Już na tym etapie ważne jest, aby ustalić z biznesem, jaki jest profil poszukiwanego kandydata - co jest kluczowe w kwestii kompetencji, a co mile widziane. Dokładny briefing pozwala już na starcie na sprawne uruchomienie i poprowadzenie rekrutacji - podpowiada cytowana w raporcie Magdalena Gromaszek, Hr specialist w Sephora Polska.

Wskazuje też, że w ich przypadku pozytywnie na efektywność prowadzonych procesów rekrutacyjnych wpływa obecność na spotkaniu rekrutacyjnym menedżera. - Przy tej okazji zawsze rezerwujemy sobie czas na tak zwane "omówienie kandydata" bezpośrednio po spotkaniu. Bieżąca komunikacja z biznesem pozwala nam na szybsze podejmowanie decyzji - dodaje Magdalena Gromaszek.

Skąd brać kandydatów

Kiedy rekruterzy od swoich przełożonych słyszą hasła w stylu "mało kandydatów, potrzebujemy więcej", "szukajcie dalej" bardzo często kierują się w stronę popularnego portalu z ofertami pracy. Nie zawsze jednak będzie to najlepsze rozwiązanie. Istnieje spore ryzyko, że takie ogłoszenie spowoduje napływ zgłoszeń od osób, które desperacko poszukują pracy, chociaż żadna nie posiada kwalifikacji odpowiednich na danym stanowisku.

Czasem bardziej właściwe będą np. grupy dyskusyjne na portalach społecznościowych, eventy branżowe lub portale o niedużym, ale ściśle ukierunkowanym zasięgu, związanym z określoną branżą. Wybór miejsca, w którym umieszczona zostanie informacja o naborze kandydatów może przyczynić się do sukcesu lub porażki procesu rekrutacji.

- Rekrutując młode osoby, wyjdźmy im naprzeciw. Publikujmy ogłoszenia na portalach społecznościowych, spotykajmy się z nimi w miejscach, w których lubią przebywać, współpracujmy z uczelniami i pojawiajmy się na targach pracy – mówi Adrianna Adryanczyk, specjalistka ds. rekrutacji pokolenia Y i Z.

Jak dodaje, Adrianna Filiks, ekspertka ds. rekrutacji i trenerka w firmie szkoleniowej Effect Group, osoby, które kończą teraz studia lub są w ich trakcie, zupełnie inaczej podchodzą do rozmów rekrutacyjnych niż ich starsi o kilka lat koledzy. To, że biorą udział w rozmowach, nie zawsze oznacza poszukiwanie pracy. Równie często ich uczestnictwo w rekrutacji wynika z ciekawości, czy też z chęci porównania warunków w obecnej firmie, z ofertami innych pracodawców.

Mówiąc o efektach rekrutacji, trzeba też pamiętać, że treść ogłoszenia niejako jest obietnicą złożoną kandydatowi do pracy. Gdy w ogłoszeniu pojawiają się błędy, później wynikają z nich nieporozumienia. Na co więc powinniśmy zwrócić szczególną uwagę podczas przygotowywania ogłoszeń?

- Tu znowu najistotniejsza jest grupa docelowa i tak zwana persona, czyli wyobrażenie osoby reprezentującej naszą grupę docelową. Zbiera ona i opisuje wszystkie najważniejsze cechy i zachowania odbiorcy, definiując jego nastawienie i źródła motywacji - mówi Adrianna Adryanczyk.

Wiedząc do kogo kierujemy ogłoszenie, powinniśmy stosownie dobrać grafikę, za pomocą której zechcemy przyciągnąć uwagę kandydatów. Zwróćmy jednak uwagę także na to, aby wymienione w ofercie pracy oczekiwania były konkretne oraz by wskazane benefity pokrywały się z tym, co pracodawca faktycznie jest w stanie zaoferować. Pamiętajmy, że w ciągu pierwszego roku od momentu zatrudnienia większość pracowników odchodzi z firmy z powodu niespełnionych obietnic pracodawcy.