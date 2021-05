TikTok chce zrewolucjonizować podejście do rekrutacji. Testuje ciekawe narzędzie

Chińska aplikacja TikTok chce umożliwić swoim użytkownikom znalezienie pracy. W tym celu buduje nową platformę, poprzez którą kandydaci będą mogli wysyłać krótkie filmiki zamiast tradycyjnego CV.

TikTok wchodzi na rynek rekrutacyjny (Fot. Shutterstock)

Jak podaje portal Axios, TikTok rozpoczął właśnie testy narzędzia, które ma zmienić podejście do rekrutacji. Pomysł skierowany jest głównie do młodych ludzi. Pomysł polega na tym, by użytkownicy TikToka mogli przeglądać oferty pracy, a jeśli któraś ich zainteresuje, aplikować na nią. Jednak nie chodzi o wysłanie tradycyjnego CV, a o pokazanie swoich umiejętności w krótkim filmie nagrywanym w stylu "ujęcia z windy".

- Chodzi o to, aby użytkownicy przedstawili prezentację w windzie lub podsumowanie doświadczenia zawodowego za pośrednictwem wideo w wyjątkowy sposób - czytamy na stronie Axios.

Firmy i kandydaci swoje ogłoszenia będą zamieszczali na platformie zintegrowanej z TikTokiem. Na razie jest ona w fazie beta i dostępna jest tylko dla firmy zainteresowanych testowaniem tego rozwiązania.

Warto przypomnieć, że chińska platforma w ubiegłym roku założyła biuro w Polsce.

- Nasz zespół prężnie się rozwija. W Europie zatrudniamy ponad 3 tysiące pracowników, natomiast w Polsce jesteśmy już kilkudziesięcioosobowym zespołem. W planach mamy potrojenie tej liczby jeszcze w pierwszej połowie 2021 roku - w rozmowie z PulsHR.pl o planach rekrutacyjnych opowiadała Sylwia Chada, szefowa TikToka na Polskę i Europę Środkowo-Wschodnią.

