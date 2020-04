The Hut Group rekrutuje. Jest praca dla 250 osób w Magnicach pod Wrocławiem

Pracodawca oferuje bezpłatny transport z licznych lokalizacji, np. Wrocław, Ząbkowice Śląskie, Piława Górna, Dzierżoniów, Bielawa, Ziębice, Niemcza, Łagiewniki i inne (Fot. Shutterstock)

Zlokalizowana w podwrocławskich Magnicach firma The Hut Group poszukuje 250 osób do pracy w magazynie dystrybucyjnym. Przedsiębiorstwo działa w branży e-commerce, która w ostatnim czasie notuje zwiększone zapotrzebowanie na ręce do pracy. Rekrutacja już się rozpoczęła.