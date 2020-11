Tesla szuka pracowników do niemieckiej fabryki

Amerykański producent elektrycznych samochodów zatrudni kilkaset osób. Wśród wymagań jest... język polski.

• 25 lis 2020 15:25





Tak będzie wyglądać Giga Berlin (fot. tesla.com)

Powstająca pod Berlinem Gigafactory ma rozpocząć produkcję już w 2021 roku. Jak donosi serwis thelocal.de, w niemieckich mediach ukazały się właśnie opublikowane przez Teslę ogłoszenia rekrutacyjne.

Koncern szuka kilkuset osób, głównie na stanowiska związane z produkcją, ale również inżynierów i programistów. Zatrudnienie znajdą także specjaliści od HR, logistyki i prawnicy.

Wśród wymagań przy niektórych stanowiskach znajduje się płynna znajomość niemieckiego i angielskiego, ale niekiedy wymieniany jest także język polski, prawdopodobnie ze względu na bliskość polskiej granicy.

Do pracy w fabryce Tesli zapraszał we wrześniu na Twitterze sam prezes firmy Elon Musk. "Proszę, pracuj w Giga Berlin! To będzie świetna zabawa" - napisał po niemiecku.

Bitte arbeiten Sie bei Tesla Giga Berlin! Es wird super Spaß machen!! https://t.co/FcNoPr2oII — Elon Musk (@elonmusk) September 10, 2020

Pierwsze elektryczne auta mają zjechać z linii produkcyjnej niemieckiej Gigafactory już latem 2021 roku. Mają tam powstawać modele 3, Y i akumulatory.

W wywiadzie dla "Handelsblatt" brandenburski minister gospodarki Jörg Steinbach powiedział, że docelowo w Gigafactory będzie pracować 40 000 osób. W pierwszym etapie planowane jest zatrudnienie 12 000 pracowników w działach produkcji i administracji. Fabryka powstaje w Grünheide, 30 km od Berlina.

Chętni mogą aplikować bezpośrednio na stronie Tesli, która ma polską wersję językową. Formularz znajduje się tutaj: https://www.tesla.com/pl_pl/gigafactory-berlin

