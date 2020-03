Tesco ruszyło z rekrutacją. Obecni pracownicy chcą płyt pleksi przy kasach i maseczek

- Poszukujemy osób do pracy w naszych sklepach i zakupach internetowych. Oferujemy elastyczne umowy zlecenia. Stanowiska pracy, godziny i zmiany będą dostosowane do indywidualnych potrzeb. Wesprzyj nasze działania i dołącz do nas już teraz - ogłasza sieć na swojej stronie internetowej.

Natomiast związkowcy działający w Tesco Polska informują, że wysłali do pracodawcy kolejne pismo, w którym zaproponowali rozwiązania mające na celu zminimalizowanie zagrożeń związanych z pandemią koronawirusa.

