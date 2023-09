Ten sektor zatrudnia już ponad 435 tys. osób. Apetyt ma na dużo więcej

Z raportu dowiadujemy się również, że udział sektora w zatrudnieniu w przedsiębiorstwach ogółem w Polsce wyniósł 6,7 proc.

- To oznacza, że 6,7 proc. wszystkich osób zatrudnionych w Polsce w przedsiębiorstwach reprezentowało nasz sektor, to o pół procenta więcej niż w roku ubiegłym. Natomiast szacujemy, że udział sektora nowoczesnych usług w PKB Polski wyniósł 4,2 proc. - wylicza dalej Kubacki.

Wysokospecjalistyczne stanowiska pracy to przyszłość sektora nowoczesnych usług

Natomiast kluczowa liczba - którą podkreśla Dariusz Kubacki - odnosi się do stanowisk wysoko wyspecjalizowanych. W ubiegłym roku po raz pierwszy ich udział w rynku przekroczył 50 proc. W tym roku zwiększył się już do 57 proc. Ubiegły rok zakończył się również kolejnym rekordowym wzrostem wartości eksportu usług, osiągając poziom 30 miliardów dolarów (wzrost o 13,7 proc. r/r). Wartość eksportu - w przeliczeniu na pracownika - przekroczyła 53 tys. dol., co oznacza wzrost o 21 proc. w stosunku do 2016 r. Nadwyżka eksportu w handlu usługami opartymi na wiedzy (KIBS), rośnie systematycznie od 2008 r.

- Dla sektora ważne jest to, żeby nie tylko rozwijał się ilościowo, ale również jakościowo - podkreśla wiceprezes ABSL. - To pokazuje trend, w którym będzie rozwijał się sektor w Polsce. Transakcyjne usługi będą wypierane przez te bardziej zaawansowane, które wymagają wysokiej klasy specjalistów - zaznacza Kubacki. Dodaje też, że trend ten jest podkreślony przez fakt, że w ubiegłym roku 85 proc. nowo utworzonych miejsc pracy było właśnie tymi wysoko wyspecjalizowanymi.

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce obejmuje łącznie ponad 1 800 centrów outsourcingu procesów biznesowych (BPO), usług wspólnych (SSC/GBS), IT oraz badawczo-rozwojowych (R&D). Udział centrów IT w sektorze wynosi obecnie ponad 45 proc. Jednocześnie usługi IT stanowią 50 proc. wśród nowych inwestycji, co znacząco przekłada się na wzrost usług wysokospecjalistycznych. Pandemia przyspieszyła rozwój sektora w kierunku IT z rosnącą rolą sztucznej inteligencji, robotyzacji i big data czy wręcz ocean data. To wszystko prowadzi do systematycznego wzrostu zapotrzebowania na specjalistów posiadających technologiczne kompetencje przyszłości. 74 proc. respondentów potwierdziło plany dotyczące wzrostu zatrudnienia w obszarze IT w perspektywie I kwartału 2024 r.

- Wzrost popytu na usługi wysokospecjalistyczne wymaga przede wszystkim zaawansowanych kompetencji technologicznych. To zaś implikuje konieczność strategicznego zarządzania talentami, w tym wdrażania programów obejmujących podwyższenie (upskilling) lub zmianę kwalifikacji (reskilling) - podkreśla Dariusz Kubacki, wiceprezes ABSL.

Jak dodaje, tutaj należy też zwrócić uwagę, że Polska na tle Europy posiada największy potencjał wzrostu w obszarze KIBS.

- Aby dorównać średniej europejskiej powinniśmy ciągle jeszcze stworzyć 250 000 miejsc pracy w usługach wymagających specjalistycznej wiedzy i to jest nasza bardzo duża przewaga konkurencyjna, która pozwala przyjmować optymistyczne scenariusze rozwoju sektora. Już dziś widać, że zmienia się obszar wzrostu. W perspektywie długoterminowej utrzymuje się dynamika wzrostu liczby nowych miejsc pracy, przy zdecydowanie szybszym zapotrzebowaniu na usługi wysokospecjalistyczne co przekłada się na wartość świadczonych usług - wyjaśnia.

Ponadto w raporcie podano, że szacowana wartość eksportu usług biznesowych w ubiegłym roku wyniosła 30 mld dolarów, z 12 mld nadwyżki - są to rekordowe wyniki.

Kraków miastem numer jeden dla sektora nowoczesnych usług

W czerwcu 2023 centra nowoczesnych usług biznesowych były zlokalizowane w 87 miastach. W 18 miastach łączna liczba miejsc pracy w sektorze przekroczyła 1 000 osób, a w ośmiu - 10 000. Niekwestionowanym liderem pod względem liczby zatrudnionych pozostaje Kraków.

Obecnie krakowskie centra zatrudniają blisko 98 000 osób, co stanowi 22,5 proc. pracowników sektora w Polsce. Na kolejnych miejscach pod względem liczby zatrudnionych jest Warszawa (95 300) oraz Wrocław (63 400). Największy wzrost zatrudnienia w minionym roku odnotowano w Poznaniu (19 proc.), Warszawie (13,6 proc.) oraz Trójmieście (12,6 proc.). Jednocześnie Kraków utrzymuje pozycję lidera w kategorii zasobów wysoko wykwalifikowanej kadry, kluczowej z perspektywy rozwoju sektora w oparciu o usługi wysokospecjalistyczne.

Podobne dane na temat Krakowa przedstawił Jerzy Muzyk, zastępca prezydenta Krakowa. - Według naszych ostatnich danych w mieście działa ponad 270 firm z sektora nowoczesnych usług, ponad 40 z nich zatrudnia ponad 500 pracowników. Udział sektora w aktywności gospodarczej w Krakowie wynosi około 20 proc. całego wytwarzanego przez miasto PKB, tym samym firmy te odpowiadają aż za jedną piątą PKB miasta - wylicza wiceprezydent Krakowa.

Zaznacza, że te dane powinny uświadomić społeczeństwu, że Kraków nie jest miastem, które utrzymuje się głównie z turystyki - jak postrzega go wiele osób. Sektor turystyczny i cała otoczka z nim związana, np. gastronomia, to niespełna 10 proc. PKB Krakowa.

- To pokazuje, jak duże jest znaczenie sektora nowoczesnych usług dla rozwoju miasta - podkreśla wiceprezydent miasta.

Zaznacza też, że dla miasta, jako silnego ośrodka akademickiego, bardzo ważne jest, aby tworzyć miejsce poprzez poprawę jakości życia, lepsze warunki kształcenia, lepsze warunki pracy, a współpraca z sektorem to umożliwia.

- Dla nas wizja Krakowa jest następująca - mówimy o silnym gospodarczo mieście, w którym gospodarka oparta jest na wiedzy. Stąd ogromnym sukcesem jest to, że branża usług wspólnych cały czas prężnie się rozwija w Krakowie - podsumował wiceprezydent Krakowa.

Sektor ten jest również mocno umiedzynarodowiony. Jak wynika z raportu ABSL, liczba centrów (1250) w Polsce należących do firm zagranicznych wzrosła w ujęciu rocznym o 9,1 proc. Liczba zatrudnionych w nich pracowników osiągnęła poziom 363 900 i stanowi 83,6 proc. wszystkich zatrudnionych. W ciągu roku przybyło 47 centrów należących do zagranicznych inwestorów. Najwięcej nowych miejsc pracy stworzyły firmy z USA (26,6 proc.), UK (21 proc.) oraz Francji (12,1 proc.). Centra z kapitałem polskim stworzyły w ciągu roku 5,2 proc. wszystkich nowych etatów.

