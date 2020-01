Ten region przyciąga pracowników. Nie tylko oferty pracy są kuszące

Sytuacja na rynku pracy jest wyzwaniem dla pracodawców. Jak dużym problemem są braki kadrowe na Pomorzu?

Wojciech Tyborowski, dyrektor Invest in Pomerania: - Rzeczywiście, niska stopa bezrobocia w województwie na poziomie 4,4 proc. to pozytywny efekt poprawy koniunktury gospodarczej, jednak stawia przed firmami wyzwanie związane z konkurowaniem o kandydatów. Pomorskie firmy radzą sobie jednak całkiem dobrze w sytuacji rynku pracownika, inwestując w budowanie marki pracodawcy i współpracując z sektorem edukacji. Dodatkowo dobra sytuacja na rynku pracy i wysoka jakość życia sprawiają, że coraz więcej osób spoza województwa interesuje się przeprowadzką i pracą na Pomorzu.

O tym, że to skuteczny sposób, świadczą dane, które otrzymujemy z firm i oficjalne statystyki z urzędów pracy. W minionym roku najwięcej oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy zostało wpisanych do ewidencji w Gdańskim Urzędzie Pracy - to prawie połowa wszystkich oświadczeń w regionie. Wielu pozyskanych z zagranicy specjalistów znajduje zatrudnienie w prężnie rozwijającym się w Trójmieście sektorze nowoczesnych usług dla biznesu.

Jakich pracowników brakuje najbardziej?

- Dane wskazują, że relatywnie największa konkurencja pomiędzy pracodawcami panuje na rynku programistów. Firmy zgłaszają duży popyt przede wszystkim na kandydatów posiadających kompetencje w zakresie języków programowania takich jak Java, Scala, PHP, Python i technologii front-end, ale także inżynierów automatyzacji testów.

Dodatkowo wiele firm z sektora centrów usług biznesowych rozwija swoje zespoły odpowiedzialne za obsługę procesów biznesowych i poszukuje specjalistów z zakresu księgowości i obsługi klienta.

Firmy z Pomorza mogą liczyć na państwa wsparcie w poszukiwaniu kadr m.in. poprzez kampanię promocyjną Live more. Pomerania. Jakie działania prowadzą państwo w ramach tego projektu?

- Przyciąganie talentów służy rozwojowi regionu i jest jedną z głównych misji kampanii Live more. Pomerania. Naszym celem jest pokazywanie atrakcyjności regionu i podkreślanie jego walorów, zwłaszcza tego, co Pomorze ma do zaoferowania w zakresie pracy, nauki i życia. Robimy to na różne sposoby.

Nawiązaliśmy współpracę z prawie wszystkimi instytucjami edukacyjnymi w regionie. Prezentujemy ich unikalną ofertę edukacyjną, publikując ciekawe artykuły i aktualności na naszej stronie internetowej i innych platformach cyfrowych.

Promujemy również możliwości pracy i podkreślamy różnorodność gospodarczą regionu, informując o działających tu firmach, ich projektach, rekrutacjach, pracownikach i poszukiwanych kompetencjach.

Tworzymy narrację, która stawia ludzi w centrum opowieści. Chcemy, żeby nazywali Pomorze swoim domem, który pozwala im na doskonalenie zawodowe i osobiste. Ich historie w formie nagrań wideo i wywiadów są niezwykle popularne wśród naszych odbiorców. Widzimy to, obserwując komentarze i zaangażowanie fanów i gości odwiedzających nasze profile społecznościowe.

Współpracujemy również z instytucjonalnymi i regionalnymi partnerami, podkreślając atrakcyjność regionu jako miejsca do życia, bezpiecznego, przyjaznego dla rodziny i pozwalającego na równowagę między życiem zawodowym i prywatnym.

Promujemy również nasz region na krajowych i międzynarodowych konferencjach, targach i misjach gospodarczych, w których uczestniczymy pod wspólnym szyldem Invest in Pomerania i Live more. Pomerania, często także wspólnie z partnerami z regionu.

Rezultaty naszych wysiłków są widoczne, a obrazuje to m.in. dodatnie saldo migracji i rosnąca wielokulturowa społeczność w regionie.

Jakie inne działania podejmują państwo, by wesprzeć firmy, jeśli chodzi o poszukiwanie nowych pracowników?

- Oprócz promocji firm za pośrednictwem naszych kanałów cyfrowych, zajmujemy się również marketingiem offline, biorąc udział w wielu targach pracy, targach branżowych i konferencjach, podczas których prezentujemy region szerokiemu gronu odbiorców, jak i na spotkaniach w specjalnie zaprojektowanej przestrzeni wystawienniczej, która oddaje ducha Pomorza.

W wyniku dialogu ze współpracującymi z nami inwestorami na Pomorzu, którzy sygnalizują nam trudności ze znalezieniem odpowiednich kadr, narodził się pomysł stworzenia portalu rekrutacyjnego. Pozyskaliśmy ponad 80 firm, z którymi przeprowadziliśmy wywiady na temat ich potrzeb związanych z zatrudnieniem i poszukiwanymi kwalifikacjami. Na tej podstawie stworzyliśmy 5 profili kandydatów najbardziej obecnie poszukiwanych na pomorskim rynku pracy.

Nasz portal rekrutacyjny jest jedynym w swoim rodzaju narzędziem rekrutacyjnym skierowanym do osób, które nie są zatrudnione w regionie. Kandydaci aplikujący do określonego profilu zostają zauważeni przez zainteresowane ich kompetencjami firmy, które z kolei uzyskują dostęp do wstępnie wyselekcjonowanej, różnorodnej i wielokulturowej puli kandydatów zainteresowanych przeprowadzką na Pomorze.

Co przekonuje ludzi do przeprowadzki i podjęcia pracy na Pomorzu?

- Istnieje kilka kluczowych powodów, które pozytywnie wpływają na decyzję o przeprowadzce na Pomorze, zwłaszcza do Trójmiasta. Pierwszą z nich są oczywiście atrakcyjne możliwości zatrudnienia. W Trójmieście ulokowały się wiodące na globalnym rynku marki. Region oferuje również doskonałą infrastrukturę i przyjazną politykę wspierającą małe i średnie przedsiębiorstwa i start-upy.

Drugim istotnym czynnikiem jest bezpieczeństwo i przyjazne rodzinie rozwiązania. Pomorze jest dobrze skomunikowane i znane z otwartych i przyjaznych mieszkańców. Oczywiście dostępność wielu międzynarodowych szkół i ośrodków szkolnictwa wyższego dodatkowo zwiększa atrakcyjność Trójmiasta.

Trzecim czynnikiem jest zróżnicowana i wielokulturowa społeczność regionu. W Trójmieście mówi się obecnie ponad 54 językami w działających tu centrach globalnych firm. Mieszkają i pracują tu ludzie z bardzo różnych narodowości. Trójmiasto może poszczycić się też bardzo dynamiczną sceną kulturalną, która daje wiele okazji do udziału w lokalnych wydarzeniach i integracji mieszkańców. Mogę z przekonaniem powiedzieć, że Trójmiasto przyjmuje nowych mieszkańców z otwartymi ramionami.

Czwarty czynnik to dynamizm regionu. Trójmiasto zostało uznane za jedną z najlepszych aglomeracji w Europie i na świecie pod względem stosunku kosztów do standardu życia i równowagi między życiem prywatnym a zawodowym. Region ma urozmaiconą ofertę spędzania czasu wolnego. Każdy znajdzie tu coś dla siebie - od pieszych wędrówek po lesie i plaży po sporty ekstremalne jak paralotniarstwo. Mieszkańcy i pracodawcy w regionie cenią sobie efektywność w pracy, ale także równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, dlatego pracodawcy promują i wspierają aktywność pracowników poza godzinami pracy i kultywowanie hobby.

Trójmiasto to – według raportu ABSL – czwarty największy ośrodek usług biznesowych w Polsce. Łącznie w sektorze zatrudnionych jest 25,5 tys. osób w 146 centrach. Jakie są perspektywy rozwojowe dla sektora?

- Inwestorów przyciąga dobry dostęp do kandydatów, prężna, zdywersyfikowana gospodarka, dobra infrastruktura, przyjazna polityka samorządu i doskonałe skomunikowanie regionu.

Sektor w Trójmieście dynamicznie się rozwija (w latach 2016-2019 liczba miejsc pracy w sektorze wzrosła o ponad 50 proc.), więc siłą rzeczy panuje względnie mocna konkurencja o kandydata na rynku pracy. Ze względu na efekt bazy, stopa wzrostu w następnych latach z pewnością wyhamuje, ale i tak spodziewamy się, że w następnych latach sektor urośnie o kolejne tysiące miejsc pracy.