Ten proces jest 7 razy droższy niż rekrutacja. Firmy tracą na nim krocie

3 miesiące – tyle potrzebuje zatrudniony kandydat, żeby wdrożyć się do pracy i zacząć przynosić firmie zysk. Okres próbny jest dla pracodawcy kosztem i to niemałym, kilka razy wyższym niż koszt rekrutacji. Firma Gamfi, tworząca aplikację do onboardingu pracowników, wyliczyła, że proces wynosi nawet 7-krotność przeciętnego wynagrodzenia, czyli ponad 40 tys. zł. W przypadku zatrudnienia 100 nowych pracowników w ciągu roku daje to zawrotną sumę aż 4 mln zł.

W odróżnieniu od rekrutacji, gdzie czarno na białym widać, za co płaci pracodawca – za ogłoszenie o pracę, program ATS, koszt poleceń czy wynagrodzenie rekrutera – w przypadku wdrożenia pracownika znaczna część kosztów nie jest tak oczywista. Sprzęt, szkolenia, badania to tylko ich wycinek.

- Prawię połowę stanowią koszty ludzkie – godziny pracy zaangażowanych w proces zespołów HR, kadr, menedżerów i członków zespołu. Mało pracodawców jest świadomych tego, ile taka inwestycja w nowego pracownika kosztuje i że może być „tańsza” bez utraty efektywności całego procesu - mówi Adrian Witkowski, prezes zarządu Gamfi.

A usprawnienie procesów wprowadzania w firmową codzienność nowych pracowników może obniżyć koszty ich wdrażania o 15 proc.

- Kiedy firma, która rocznie zatrudnia 100 nowych pracowników, nieefektywnie wydaje kilkadziesiąt tysięcy złotych, może to nie robić wrażenia. Ale jeśli kwoty te idą w miliony złotych, każdej osobie odpowiedzialnej za zarządzanie biznesem powinna zapalić się pomarańczowa lampka - wyjaśnia Adrian Witkowski.

Z wyliczeń Gamfi wynika, że całkowity koszt 3-miesięcznego wdrożenia pracownika zarabiającego średnią krajową wynosi 40 395 zł. Na sumę składają się: sprzęt do pracy, szkolenia, badania lekarskie, wynagrodzenia osób zaangażowanych w proces onboardingu czy wynagrodzenie nowego pracownika (który w czasie swojego okresu próbnego pobiera pensję, ale nie jest jeszcze efektywny na swoim stanowisku).

W sumie, przygotowanie nowego członka zespołu do pełnienia jego obowiązków kosztuje firmę niemal 7-krotność przeciętnego wynagrodzenia w Polsce i jest aż 7 razy droższe niż proces rekrutacji.

- W przypadku firm zatrudniających pracowników droższych, np. programistów, koszty wdrożenia są kilkukrotnie wyższe i sięgają kilkunastu milionów złotych - zwraca uwagę Adrian Witkowski.

Mniej pracy, mniejsza rotacja

38 proc. kosztów procesu wdrożenia to koszty ludzkie. Zaś automatyzacja pewnych procesów pozwala zmniejszyć koszt całego procesu o 15 proc.

– Automatyzacja procesu wdrożenia pozwala uwolnić prawie połowę czasu pracy menedżerów. Zamiast poświęcać go na wprowadzanie pracownika w nowe obowiązki i zapoznawanie go z kulturą organizacji, mogą przeznaczyć go na zarabianie marży dla firmy i zwiększanie jej przychodów. W efekcie nie tylko zmniejszamy koszty onboardingu, ale zwiększamy zyski – dodaje Witkowski.

Dobrze przeprowadzany proces onboardingu to także mniejsza rotacja. Badania pokazują, że rotacja nowo zatrudnionych osób w wyniku złego onboardingu sięga nawet 20 proc. w pierwszych 45 dniach zatrudnienia.

Jak podkreśla prezes RICG (Recruitment International Consulting Group) Paulina Łączek-Ciećwierz, właściwie przeprowadzony onboarding przede wszystkim zwiększa zdolność organizacji do utrzymania pracowników nawet o 82 proc., bo znacząco wpływa na ich zaangażowanie i adaptację. W efekcie odpowiednio wdrożony pracownik szybciej staje się biegły w tym co robi, a to przekłada się na wyniki firmy.

- Dziś w świecie onboardingu online "cyfrowy” menedżer ma znacznie trudniejsze zadanie, by wdrożyć nowych ludzi do zespołu, który zna się z czasów offline. Kluczowym wyzwaniem jest nie tyle nadzór pracy, co utrzymanie ducha zespołu, kultury organizacyjnej, integrowanie ludzi. Zdecydowanie jest to łatwiejsze w przypadku pracy hybrydowej, gdy ludzie widzą się przynajmniej 1-2 razy w tygodniu - ocenia Łączek-Ciećwierz.

O tym, jak ważny jest onboarding, mówi także Anna Wdowiak, chief people officer w Transition Technologies PSC, która podkreśla, że rozpoczęcie pracy w nowym miejscu jest bardzo stresujące dla pracownika, przez co proces jego wdrażania powinien skupiać się na przekazywaniu najważniejszych informacji (tak, aby pracownik mógł szybko realizować docelowe obowiązki) oraz minimalizowaniu stresu czy poczucia zagubienia.

- Niezwykle ważne jest, aby w pierwszych dniach pracy nowy pracownik otrzymał wszelkie dostępy do zasobów organizacyjnych związanych z bazą wiedzy, a także aby dostał wsparcie od innych osób, które przeszły proces wdrożenia. W naszej organizacji sprawdza się rola group leader, który jest tzw. buddy'm dla nowej osoby nieznającej firmy. Ważne jest, aby w początkowym okresie nowy pracownik miał osobę, od której może dowiedzieć się, jak działać, niezależnie czy pracuje zdalnie, czy stacjonarnie - podpowiada Anna Wdowiak.