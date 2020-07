Tempo zwolnień wyhamowało. Pracownicy mogą odetchnąć

WRP to wskaźnik informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia. Nadal jednak znajduje się na podwyższonym poziomie.

Analitycy Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, oceniają, że po pierwszym szoku związanym z zatrzymaniem gospodarki pracodawcy mniej skłonni są do zwolnień, niż wynikało to z ich deklaracji na początku pandemii.

Mimo to w dalszym ciągu część miejsc pracy ulegnie likwidacji a bezrobocie będzie rosło, jednak proces ten nie powinien przebiegać gwałtownie.

Jak podaje BIEC, z lipcowych badań koniunktury wynika, że znacznemu ograniczeniu uległy zamiary przedsiębiorców do redukcji etatów w firmach. W porównaniu do marca wskaźnik obrazujący tę tendencję zmalał ponad pięciokrotnie.

Grafika:biec.org

- Do powiatowych urzędów pracy zaczęło napływać więcej ofert pracy niż przed miesiącem. Ciągle jeszcze ich liczba daleka jest o tej obserwowanej przed rokiem, czy przed dwoma laty, jednak należy brać pod uwagę, że wiele przedsiębiorstw nadal nie pracuje w ogóle, bądź funkcjonuje w ograniczonym zakresie - wyjaśniają eksperci.

Zwiększyła się liczba osób wyrejestrowanych ze spisów bezrobotnych w efekcie zatrudnienia. Choć nadal przybywa firm deklarujących zwolnienia z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, to liczba nowych bezrobotnych rejestrujących w urzędach pracy nie wzrosła znacząco w ciągu ostatniego miesiąca.

- Wiele wskazuje na to, że pracodawcy chronią pracowników przed utratą pracy, zaś dla pracowników oraz bezrobotnych poszukujących zatrudnienia praca stała się wartością samą w sobie - podsumowują.

Nie tylko z analizy WRP wyłaniają się optymistyczne dane na temat rynku pracy. Także dane Gi Group oraz Grafton Recruitment, sugerują, że sytuacja powoli wraca do normy. Z przedstawionych przez nich danych dowiemy się, że w lipcu 58 proc. zapytanych firm prowadzi procesy rekrutacyjne. To o 4 punkty procentowe więcej niż pod koniec kwietnia.

Zdecydowanie mniej firm deklaruje zamrażanie nowych zatrudnień. W lipcu decyzję o zamrożeniu zatrudnienia podtrzymywało 23 proc. firm. To spadek aż o 11 punktów procentowych w porównaniu z kwietniem – wtedy było to 34 proc.. Mniej pracodawców zwalnia – i to zarówno, gdy chodzi o stałych pracowników, jak i tymczasowych. Odsetek firm redukujących zatrudnienie spadł do 3 proc. (to mniej o 2 punkty procentowe w porównaniu z II kwartałem).