Tego szukają kandydaci do pracy. "Lubię tę firmę" na końcu listy

Zyski firmy mają duże znaczenie dla kandydatów aplikujących do pracy - wynika z badania zrealizowanego na zlecenie agencji On Board Think Kong. Dla 44 proc. kandydatów przekonanie o tym, że firma jest zyskowna i efektywnie zarządzana będzie ważnym argumentem przy wyborze pracodawcy. Dla 30 proc. kluczowa jest też wizja rozwoju firmy.

km

km • 18 paź 2021 20:00





Najistotniejsza w ocenie nowego pracodawcy była atmosfera pracy (fot. Pixabay)

Najistotniejsza w ocenie nowego pracodawcy była atmosfera pracy - na "dobre opinie o firmie jako o przyjaznym miejscu pracy" wskazało 54,2 proc. badanych.

Na drugim miejscu znalazły się informacje o tym, że firma zarabia i jest w dobrej kondycji finansowej. Na miejscu trzecim - pomysł na rozwój.

Najmniej sprecyzowane oczekiwania mają osoby zarabiające najmniej (poniżej 1000 zł netto). 25 proc. z nich ma kłopot ze wskazaniem, które informacje o potencjalnym pracodawcy są dla nich ważne.

Agencja On Board Think Kong, zajmująca się strategiami employer brandingowymi i planowaniem kampanii budujących wizerunek firm jako atrakcyjnych pracodawców postanowiła sprawdzić, co jest najistotniejsze w ocenie nowego pracodawcy i zadała Polakom pytanie: “Wyobraź sobie, że rozpatrujesz zmianę pracodawcy. Co będzie dla ciebie najważniejsze w ocenie nowego miejsca pracy?”

Atmosfera i perspektywa rozwoju najważniejsze

Jakie są wyniki? Okazało się, że najistotniejsza w ocenie nowego pracodawcy była atmosfera pracy - na “dobre opinie o firmie jako o przyjaznym miejscu pracy” wskazało 54,2 proc. badanych. Na drugim miejscu, z 44,2 proc. wskazań, znalazły się informacje o tym, że firma zarabia i jest w dobrej kondycji finansowej. Z kolei na miejscu trzecim, z 29,9 proc. wskazań, znalazł się pomysł na rozwój.

W ocenie przyszłego pracodawcy Polacy stawiają także na przekonanie o atrakcyjności produktów i usług firmy (22,6 proc.), odpowiedzialność społeczną firmy (20,9 proc.) oraz sympatię dla firmy (19,5 proc.).

źrodło: On Board Think Kong

Im lepiej zarabiamy, tym mniej nas interesuje sytuacja finansowa firmy

Informacja o dobrej kondycji finansowej firmy interesuje przede wszystkim najmłodszych pracowników. W badaniu wskazywało na nią 51 proc. osób w wieku do 24 lat i 47,4 proc. osób w wieku 25-34 lata. Także dojrzali pracownicy w wieku powyżej 50 lat, zwracają na nią częściej uwagę (45,7 proc.).

Rzadziej interesują się nią pracownicy w wieku 35-49 lat. Na ten punkt wskazało 35,5 proc. badanych. - To grupa, która z jednej strony ma długi staż zawodowy, z drugiej strony nie obawia się jeszcze dokonywać zmian w życiu zawodowym – zauważają autorzy badania. Kondycja finansowa firmy liczy się też częściej dla osób ze średnim wykształceniem (49,5 proc.) niż dla osób z wykształceniem wyższym (38,8 proc.). - Jest tak być może dlatego, że druga z tych grup jest w stanie łatwiej znaleźć pracę w razie ewentualnych problemów w miejscu aktualnego zatrudnienia. Ta informacja jest też bardziej lub mniej znacząca w zależności od aktualnych zarobków. Informacja o kondycji finansowej potencjalnego pracodawcy ma najmniejsze znaczenie dla osób z dochodami z wyższych przedziałów (powyżej 3001 zł netto). Największe – dla tych, którzy zarabiają do 3000 zł netto i dla respondentów, którzy nie chcieli podawać wysokości swoich dochodów – czytamy w opracowaniu badań. Młodzi chcą utożsamiać się z organizacją Kandydaci w wieku 25-34 lata częściej zwracają uwagę na to, czy produkty i usługi firmy są dla niej atrakcyjne (27,3 proc.). Uwagę na ten aspekt zwraca tylko 19 proc. kandydatów mający powyżej 50 lat. Z badania wynika, że idealny pracodawca dla młodych kandydatów to zatem stabilna firma, z którą równocześnie czują więź jako konsumenci. - Dojrzały kandydat, który zapewne ma za sobą pracę u kilku pracodawców, jest już świadomy tego, że sympatia do określonych produktów i usług danej organizacji niekoniecznie przekłada się na zadowolenie z tej organizacji jako z pracodawcy. Osoby najlepiej zarabiające częściej interesują się też najbardziej pomysłami potencjalnego pracodawcy na rozwój produktów i usług, w przeciwieństwie do tych, którzy odmawiają podawania swoich dochodów (37,4 proc. do 24,8 proc.) - czytamy. Kandydaci zwracają także uwagę na odpowiedzialność społeczną firmy, jej zaangażowanie w sprawy społeczne czy środowiskowe. Ten aspekt jest ważny przede wszystkim dla osób z podstawowym wykształceniem (41 proc.). Dla osób z pozostałych grup, CSR ma mniejsze znaczenie (wykształcenie zawodowe - 18,1 proc., średnie 20,3 proc., wyższe 21,2 proc.). W grupie zwracającej uwagę na działania związane z CSR znajdują się także pracownicy z młodszych pokoleń, dla których zrównoważony rozwój firm z uwzględnieniem wpływu na środowisko, ma bardzo duże znaczenie. Przeczytaj: Takich ludzi będą potrzebować firmy, niektóre już ich mają. Całkiem nowe stanowisko fot. Shutterstock Kto jest pewniejszy swoich oczekiwań? Jak pokazały badania, bardziej sprecyzowane oczekiwania wobec potencjalnego pracodawcy maja osoby z wyższym wykształceniem. Zaledwie 6,4 proc. z nich miało kłopot ze wskazaniem któregokolwiek z podanych parametrów oceny pracodawcy (podczas, gdy w grupie z wykształceniem zawodowym odsetek ten wyniósł 16,8 proc., a w grupie z wykształceniem średnim – 12,4 proc.). Mniej sprecyzowane oczekiwania mają osoby zarabiające najmniej (poniżej 1000 zł netto). 25 proc. z nich ma kłopot ze wskazaniem, które informacje o potencjalnym pracodawcy są dla nich ważne. Najbardziej zainteresowane przyjazną atmosfera w pracy są osoby, które zarabiają pomiędzy 2001-3000 zł netto (60 proc.) oraz te, które nie podają wysokości swoich dochodów (63 proc.). - Być może to dlatego, że ta grupa nie podejmuje się najsłabiej płatnych zajęć a równocześnie z różnych względów nie może zmienić pracę na lepiej płatną. Wtedy dobra atmosfera w firmie może im do pewnego stopnia rekompensować aktualną wysokość wynagrodzenia – czytamy.

