Tego nikt się nie spodziewał. Pomogły decyzje rządu

Nie sprawdziły się ostrzegawcze prognozy na temat wzrostu bezrobocia w wyniku pandemii COVID-19. Nasz rynek pracy charakteryzuje się obecnie jednym z najniższych poziomów bezrobocia - komentuje sytuację na rynku pracy Monika Fedorczuk, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Autor:KDS

• 10 maj 2021 15:26





Nasz rynek pracy charakteryzuje się obecnie jednym z najniższych poziomów bezrobocia (Fot. Pixabay)

W kwietniu 2021 bezrobocie spadło do 6,3 proc., wobec 6,4 proc. w marcu.

Niewątpliwie na sytuację na rynku pracy mają wpływ środki publiczne, jakie popłynęły na utrzymanie miejsc pracy - uważa Monika Fedorczuk, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Jak dodaje, o stanie rynku pracy zadecydują najbliższe miesiące. Dość duże tempo szczepień, spadająca liczba zachorowań i zgonów z powodu COVID-19, informacje o likwidacji obostrzeń i wsparciu przedsiębiorców.

Według danych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii do końca kwietnia powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy wypłaciły pomoc na wsparcie około 7,3 mln miejsc pracy (postojowe, obniżony czas pracy, dopłaty do wynagrodzeń pracowników, zwolnienia ze składek ZUS). Rząd na wsparcie gospodarki w czasie pandemii COVID-19 przeznaczył ponad 200 mld zł, co stawia Polskę w czołówce krajów Unii Europejskiej pod względem stosunku pomocy do wielkości gospodarki.

- Z jednej strony widać, że to wsparcie odniosło zakładany skutek, gdyż nie obserwujemy wzrostu bezrobocia, a nawet – w ostatnich miesiącach – jego spadek. Musimy jednak pamiętać, że te pieniądze zwiększają dług publiczny, który wcześniej czy później będziemy musieli spłacić - przestrzega ekspertka Lewiatana.

Jak dodaje, drugą z przyczyn jest wysoki eksport towarów. - Polskie przedsiębiorstwa utrzymały kontakty, część z nich nawiązało nowe relacje handlowe, co przekłada się na utrzymanie zapotrzebowania na pracę w przemyśle. Również z uwagi na COVID-19 i niepewność z tym związaną firmy raczej nie podejmowały dużych inwestycji w automatyzację linii produkcyjnych. Zwolnienia chorobowe, konieczność odbywania kwarantanny czy odosobnienia, korzystanie z opieki nad dzieckiem do lat 8 przez osoby do tego uprawnione spowodowały, że wiele firm musiało szukać dodatkowych pracowników, którzy uzupełniliby czasowo wolne miejsca pracy - dodaje.

Zwraca też uwagę na kwestie demograficzne. Przed pandemią na rynku pracy wielu zatrudniających mówiło o problemach z pozyskaniem pracowników z powodu zbyt małej liczby chętnych do pracy. W wielu miejscach konieczne stawało się organizowanie dowozu pracowników z odleglejszych miejscowości czy zatrudnienie cudzoziemców. Przyczyną tego było m.in. odchodzenie na emeryturę kolejnych, licznych roczników, które nie były zastępowane przez nowe roczniki i luka, jaka powstała w wyniku dość dużej migracji zarobkowej po wstąpieniu Polski do UE. Osoby tracące pracę mogą dzięki temu w dosyć łatwy sposób pozyskać nowe zatrudnienie. Czytaj więcej: Przybyło ofert pracy, ale tylko dla niektórych zawodów. Sprawdź, kogo szukają firmy - Mimo dobrych wskaźników bezrobocia na rynku pracy zachodzą zjawiska, które mogą niepokoić. Jednym z nich jest spadek liczebności pracujących w przemyśle w firmach zatrudniających powyżej 9 osób (rok do roku o 1,3 proc.) i znaczący wzrost pracujących w rolnictwie. O stanie rynku pracy zadecydują najbliższe miesiące. Dość duże tempo szczepień, spadająca liczba zachorowań i zgonów z powodu COVID-19 oraz zapowiedzi luzowania obostrzeń w gospodarce oraz wspierania przedsiębiorców, którzy w największym stopniu ponieśli negatywne konsekwencje nakładanych ograniczeń pozwalają stwierdzić, że w najbliższych miesiącach możemy z umiarkowanym optymizmem spodziewać się charakterystycznego dla wiosny i lata spadku bezrobocia.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.