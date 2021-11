Te pytania padają "niepokojąco często". Dlaczego polscy rekruterzy to robią?

Spotkanie z rekruterem trwa zazwyczaj pół godziny - taką odpowiedź zaznaczyło 47 proc. kandydatów badanych przez serwis InterviewMe. O co najczęściej pytają rekruterzy, a jakie pytania padają najrzadziej?

Rozmowa kwalifikacyjna z polskim rekruterem nie powinna zaskoczyć kandydata do pracy (Fot. Shutterstock)

Badanie „Jak przebiega rozmowa kwalifikacyjna w Polsce?” przeprowadzone przez InterviewMe wykazało, że aż 34 proc. kandydatów nie czuje stresu przed rozmową kwalifikacyjną. Co ciekawe, aż 33 proc. ankietowanych przyznało się do kłamstwa na rozmowie kwalifikacyjnej.

Spotkanie z rekruterem trwa zazwyczaj pół godziny - taką odpowiedź zaznaczyło 47 proc. badanych. Krótsze, 15-minutowe rozmowy zdarzają się rzadziej (26 proc. wskazań). Podobnie wygląda sytuacja w przypadku dłuższych (45-minutowych) spotkań - mówi o nich 20 proc. ankietowanych.

Jak pokazuje badanie InterviewMe, rekruterzy najczęściej proszą kandydatów, by opowiedzieli o sobie (36 proc. wskazań), a także wyjaśnili, dlaczego chcą pracować w ich firmie (35 proc. wskazań). 27 proc. rekruterów pyta o to, jak kandydat dowiedział się o ofercie pracy oraz o mocne strony kandydata. Istotny jest również powód zmiany pracy oraz sposoby radzenia sobie ze stresem i presją czasu.

- Co ciekawe, nie istnieje jedno uniwersalne pytanie, które pada na każdej rozmowie o pracę. To oznacza, że na spotkanie z rekruterem należy przygotować się bardzo dokładnie, nie oczekując, że zrealizuje się konkretny schemat rozmowy. Co prawda pytania zadawane przez rekruterów są typowe, ale ich zestaw zależy zarówno od pytającego, jak i od kandydata, branży czy stanowiska - komentuje Marta Rojewska, autorka badania.

Które pytania padają podczas rozmowy rekrutacyjnej najrzadziej? Z badania wynika, że są to pytania behawioralne, które mają sprawdzić, czy to, co kandydat deklaruje na swój temat, ma związek z prawdą.

Przyznanie się do błędów, porażek czy konfliktów w pracy, a także współpraca z szefem to tematy, które część rekruterów omija.

Ankietowani zostali również poproszeni o wskazanie tematów, które decydują się poruszyć na rozmowie kwalifikacyjnej. Co ciekawe, tylko 13 proc. kandydatów pyta o benefity oferowane przez firmę. Najczęściej kandydaci pytają o listę obowiązków na danym stanowisku, a także wysokość pensji.

Nietypowe pytania

W badaniu znajduje się również lista nietypowych pytań, zadawanych przez rekruterów, takich jak: "Po co tu przyszedłeś bez CV?", "Akceptujesz to, że szef ma czasem kaprysy?". "Jak wytłumaczyłbyś kosmicie, jak przyrządzić omlet?".

- Rozmowa kwalifikacyjna z polskim rekruterem nie powinna zaskoczyć kandydata do pracy. Bardziej zaawansowane techniki selekcji kandydatów, jak np. pytania behawioralne, wykorzystywane są rzadko. Z kolei niepokojąco często polscy rekruterzy i pracodawcy decydują się zadawać pytania bardzo prywatne, dotyczące stanu cywilnego, potomstwa czy nawet niektórych kwestii związanych z życiem seksualnym kandydatów - zauważa Wojciech Martyński, ekspert kariery w InterviewMe.

Warto tez przypomnieć, że specjaliści od rekrutacji wielokrotnie podkreślali, że na niestandardowe pytania najlepiej odpowiadać zgodnie z naszymi odczuciami. Tu nie ma złych odpowiedzi. Liczy się tylko to, co naprawdę myślimy. Dobrze jest wczuć się w absurdalną sytuację i udzielić odpowiedzi takiej, jaka przyjdzie nam na myśl. Specjaliści podkreślają, że znaczenie ma nasza pewność siebie i asertywność. Sekretem ekstremalnych pytań nie są odpowiedzi, lecz nasza reakcja. Niestandardowe pytania są szansą dla kandydatów - mogą oni pokazać, że m. in. nie łatwo wyprowadzić ich z równowagi.

Kwestie techniczne niemniej ważne

W czasach pandemii warto nie tylko przygotować się merytorycznie do rozmowy kwalifikacyjnej, ale także zwrócić uwagę na kwestie techniczne. Rozmowa rekrutacyjna online nie jest mniej oficjalna czy ważna od tradycyjnego, bezpośredniego spotkania i wymaga dobrego przygotowania ze strony kandydatów.

Kluczowe znaczenie odgrywa tutaj znajomość technologii oraz sprawność sprzętu, za pomocą którego będziemy rozmawiać z rekruterem. Bez tego elementu spotkanie może zakończyć się niepowodzeniem, a w podbramkowych sytuacjach może nawet nie dojść do skutku – mówi Agnieszka Put, senior client manager w Hays Poland.

Kandydat powinien więc zacząć przygotowanie do rozmowy od sprawdzenia swojego sprzętu.

- Warto zacząć od przeprowadzenia testu mikrofonu, kamery i dźwięku. Podkreślam, że kamera stanowi istotny element każdego spotkania, w końcu zastępuje ono osobistą rozmowę w biurze, więc dla obu stron ważna jest możliwość wzajemnego zobaczenia się – mówi Agata Górska, lider zespołu rekrutacyjnego w Devire.

Należy zadbać także o przygotowanie tła, które będzie widoczne podczas spotkania. Kandydatom zdarza się zapomnieć o tym aspekcie, a to z kolei może zadziałać na ich niekorzyść.

- Otwarta szafa, niedbale porozrzucane ubrania czy sterta brudnych naczyń za plecami nie zrobi na potencjalnym pracodawcy dobrego wrażenia. Wybierając i przygotowując miejsce do wirtualnego spotkania, warto się kierować zasadą schludności i tego, aby tło nie odciągało uwagi od nas i meritum rozmowy - tłumaczy Agnieszka Put.