Te dwie grupy Polaków najbardziej drżą o pracę. Nowej prędko nie znajdą

Większość bezrobotnych pozostających w ewidencji urzędów pracy w Polsce to osoby, które wcześniej pracowały zawodowo, a bezrobocie dotyka głównie osób w wieku od 25 do 44 lat.

Nadal obserwujemy terytorialne zróżnicowanie stopy bezrobocia rejestrowanego. Najwyższe bezrobocie odnotowano w województwie podkarpackim (8,4 proc.) oraz w województwie warmińsko-mazurskim (8,3 proc.). Natomiast najniższa stopa bezrobocia była w województwie wielkopolskim (2,9 proc.) i śląskim (3,6 proc.).

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Bezrobocie rozłożone na czynniki pierwsze. Kto nie miał pracy w pierwszym półroczu 2023 roku?

Większość bezrobotnych pozostających w ewidencji urzędów pracy w Polsce to osoby, które wcześniej pracowały zawodowo. W końcu czerwca 2023 r. grupa ta liczyła 684,6 tys. osób - to 87,4 proc. ogółu zarejestrowanych. Rok temu liczba ta wynosiła 709,7 tys. osób (86,8 proc. ogółu). 4,9 proc. osób z tej grupy zostało zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (przed rokiem 4,7 proc.).

Prawa do zasiłku nie posiadało 664,6 tys. osób (84,8 proc. ogółu zarejestrowanych

bezrobotnych). Przed rokiem odsetek ten był niższy i wyniósł 86,1 proc. Jak podaje GUS, w tej grupie bezrobotnych 45,1 proc. to mieszkańcy wsi.

Osób bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko w wieku do 6. roku życia było 17 proc. w stosunku do ogółu bezrobotnych, a posiadających dziecko niepełnosprawne w wieku do 18. roku życia - 0,2 proc.

Warto dodać, że na koniec czerwca 2023 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 16,9 tys. cudzoziemców. To o 14,6 proc. mniej niż w tym samym czasie w roku poprzednim.

Problem bezrobocia występował głównie wśród młodych osób

Jak podaje GUS, na koniec czerwca 2023 r. udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 53,4 proc. To wynik niższy o 1,4 pkt proc. w porównaniu z końcem czerwca 2022 roku.

Jeżeli spojrzymy na wiek, to zauważymy, że problem bezrobocia występował głównie wśród osób w wieku 35-44 lat (25,9 proc. ogółu bezrobotnych) oraz wśród osób młodych z grupy wieku 25-34 lat (24,6 proc.ogółu bezrobotnych).

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Bezrobocie a wykształcenie. Kobiety z dyplomem na listach urzędów

Większość bezrobotnych rejestrujących się w urzędach pracy to osoby o stosunkowo niskim poziomie wykształcenia. Były to osoby z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym oraz zasadniczym zawodowym lub branżowym, których łączny udział w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 58,4 proc. (wobec 50,9 proc. na koniec czerwca 2022 r.).

Inaczej sytuacja wyglądała w przypadku bezrobotnych kobiet. 58,4 proc. bezrobotnych pań posiadało wykształcenie średnie i wyższe, podczas gdy odsetek mężczyzn o tym poziomie wykształcenia wyniósł 38,7 proc.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Osoby długotrwale bezrobotne. Szukają pracy czy rejestrują się dla świadczeń?

Liczba osób długookresowo pozostających bez pracy (powyżej 12 miesięcy) wyniosła według stanu na koniec czerwca 2023 r. 307,1 tys. osób, co stanowiło 39,2 proc. ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych. W porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku to o 68 tys. osób (18,1 proc.) mniej.

Osoby pozostające bez pracy stosunkowo krótko, tj. do 1 miesiąca, stanowiły 10,6 proc., od 1 do 3 miesięcy - 15 proc., od 3 do 6 miesięcy - 17,2 proc., zaś od 6 do 12 miesięcy - 18 proc. ogółu bezrobotnych.

Długookresowe bezrobocie częściej występuje wśród kobiet. Prawie 42,3 proc. kobiet zarejestrowanych w urzędach pracy pozostawało bez zatrudnienia dłużej niż rok. Wśród mężczyzn odsetek ten wyniósł 35,7 proc.

Warto przypomnieć, że grupa ta stanowi wyzwanie, ponieważ bardzo trudno ją zaktywizować. Bardzo często jej członkowie mają obiektywne powody, które zmuszają ich do wyjścia z rynku pracy. Część z nich ma nieaktualne kompetencje, inni borykają się z problemami zdrowotnymi. Są i tacy, którzy ze względu na sprawowaną opiekę nad dziećmi czy osobami starszymi nie mogą podjąć pracy. Innych ograniczają problemy związane z przemocą czy też uzależnieniami pojawiającymi się w domu.

Ponadto spora grupa osób długotrwale bezrobotnych nie ukrywa, że korzysta ze świadczeń z opieki społecznej i nie jest zainteresowana podjęciem zatrudnienia.

