Te branże czekają na kobiety z Ukrainy. Zatrudnią ich tysiące

Handel, turystyka czy gastronomia to branże, które od ręki zatrudnią kobiety uciekające z Ukrainy. - Dzisiaj jest szansa, że zarówno hotele jak i gastronomia będą mogły zatrudnić osoby z Ukrainy chętne do pracy - przyznaje Dorota Siedziniewska-Brzeźniak, prokurent w spółce Idea HR Group.

Autor: KDS

• 8 mar 2022 19:00





Handel, gastronomia i turystyka z chęcią zatrudnią kobiety z Ukrainy (fot. PAP/Łukasz Gągulski)

REKLAMA

Dramatyczna sytuacja na Ukrainie spowodowała, że do Polski trafiło już ponad 1,2 mln osób uciekających przed wojną.

Wielu z nich przechodzi przez granicę z jedną walizką. W pierwszej kolejności trzeba zapewnić im bezpieczeństwo, podstawowe produkty niezbędne do życia oraz mieszkanie.

Niebawem Polska stanie przed innym wyzwaniem - zapewnieniem im miejsc pracy. Czy poradzimy sobie z tym?

– Dotychczas rynek pracy cierpiał na niedobór pracowników, teraz będziemy mieli do czynienia z pewnym nadpodażem. Jednak jestem spokojna o to, czy wszystkim starczy pracy. Już teraz zgłaszają się do nas firmy, które mówią, że bardzo chętnie zatrudnią osoby z Ukrainy. To bardzo różnorodne stanowiska i rodzaje pracy. Zdaje się, że polscy przedsiębiorcy czują dużą potrzebę wyrażenia solidarności i wsparcia Ukrainie na przykład przez zaproponowanie uchodźcom wojennym możliwość zatrudnienia - mówi Dorota Siedziniewska-Brzeźniak, prokurent w spółce Idea HR Group.

Kobiety zamiast mężczyzn

W gronie osób uciekających przed wojna zdecydowaną większość stanowią kobiety. To właśnie one niebawem będą szukały pracy. Zdaniem Doroty Siedziniewskiej-Brzeźniak dla niektórych branż to wręcz doskonała wiadomość. Nie jest wykluczone, że w niektórych sektorach gospodarki skończy się dramatyczny wręcz brak rąk do pracy.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Czytaj więcej: Ukrainki z dziećmi jadą do Polski. Gdzie czeka praca dla kobiet, jak ją znaleźć?

- Okoliczności mamy dramatyczne i trudno jest mówić, że jakikolwiek sektor gospodarki cieszy się ze zmian na rynku pracy, które zaszły. Wojna na Ukrainie to wielkie zło i wielka tragedia, ale musimy jakoś na bieżąco reagować na to, co się dzieje i odpowiadać na społeczne potrzeby wynikające z ostatnich zdarzeń. Rynek pracy jest gotowy na to, by podjąć wyzwanie agregacji pracowników, głównie kobiet, które wyrażą chęć pracy. Praca to normalność, to socjalizacja, to szansa na zapomnienie o tragediach i traumach, które dostarcza nam wojna. Dostajemy mnóstwo sygnałów od pracodawców, którzy chcą zatrudniać osoby z Ukrainy, ale i od samych osób, które dotarły do Polski. Zgłaszają się do nas już od pierwszych dni marca mówiąc, że bardzo proszą o pracę, bo chcą być niezależni – mówi Siedziniewska-Brzeźniak.

Także Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service nie ma wątpliwości, że polski rynek pracy wchłonie nowych pracowników z Ukrainy. - Realnie nasz rynek pracy jest w stanie w ciągu sześciu miesięcy wchłonąć ok. 0,5 mln pracowników, a kolejne 200 tys. na dalszym etapie. Stąd w sumie 700 tys. osób jest w stanie znaleźć u nas nie tylko schronienie, ale też pracę - przyznał. Oni zatrudnią kobiety z Ukrainy Jakie branże są gotowe przyjąć największą ilość pracowników z Ukrainy? Eksperci nie mają wątpliwości, że najszerzej rekrutacje otwiera teraz handel. Na Pomorzu Zachodnim bardzo głośno chęć zatrudniania Ukrainców wyraża także sektor turystyczny. Czytaj więcej: Biznes punktuje słabe strony specustawy ws. Ukraińców. "Nie ufają przedsiębiorcom" - Ostatnie wakacje były koszmarem dla branży turystycznej, która nie mogła niemal do końca wakacji skompletować odpowiedniej liczy pracowników, by mieć kompletny zespół. Dzisiaj jest szansa, że zarówno hotele jak i gastronomia będą mogły zatrudnić osoby z Ukrainy chętne do pracy. Myślę, że rekrutacje i oferty pojawią się już niebawem. Podobnie będzie w handlu, ale i w takich gałęziach gospodarki jak szwalnie czy firmy produkcyjne, gdzie zatrudnienie mogą znaleźć kobiety. Takich propozycji wbrew pozorom jest bardzo dużo, mowa np. o firmach, gdzie niezbędne jest precyzyjna praca manualna – mówi Dorota Siedziewska – Brzeźniak. Dodaje, że pojawiają się już oferty pracy dla przedszkolanek czy asystentek w szkołach. Osoby z Ukrainy świetnie sprawdzą się także jako osoby zajmujące się tłumaczeniem języka czy nawet koordynację pracy zespołów pracowników z Ukrainy. - Polacy są otwarci na osoby z Ukrainy i rynek pracy też jest otwarty. Musimy zdawać sobie jednak sprawę, że to wyjątkowo trudne okoliczności, których dynamika może się jeszcze zmieniać - mówi Dorota Siedziniewska – Brzeźniak.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.