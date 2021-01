Tatuaż w pracy - czy są granice?

Z wyliczeń CBOS wynika, że tatuażem może się pochwalić ok. 10 proc. Polaków. Większość z nich ma tatuaże mało widoczne lub w ogóle niewidoczne (61 proc.). Nieco ponad jedna trzecia (35 proc.) zafundowała sobie tatuaż czy tatuaże, które już na pierwszy rzut oka są widoczne dla wszystkich. Jak pokazują badania, na wytatuowane ciało przychylniej patrzą także pracodawcy. Czy są jednak granice, jakich nie powinniśmy przekraczać, licząc na dobrą pracę?

Austriaccy naukowcy badający ciało prehistorycznego Tyrolczyka - Ötziego (uważanego za najstarszego człowieka na Ziemi, którego ciało się zachowało w tak znakomitym - dzięki zimnie - stanie) zauważyli, że na jego skórze znajdowało się 61 tatuaży. To naukowe odkrycie pokazało, że tatuaże już ponad 5 tysięcy lat temu stanowiły ważny element różnych kultur.

Współcześnie tatuaż przechodził przez różne etap, począwszy od negatywnych skojarzeń. Dziś staje się on powszechnie akceptowaną formą zdobienia ciała. Z badań Centrum Badania Opinii Społecznej wynika, że tatuaż w Polsce ma co dziesiąta osoba.

Z badania CBOS w 2017 roku wynika, że posiadanie przynajmniej jednego tatuażu najczęściej deklarowały osoby w wieku od 25 do 34 lat (16 proc.) i nieco starsze, w wieku 35-44 lat (12 proc.). W grupie od 18 do 24 roku życia odsetek ten wynosi 9 proc.

Tatuażem trochę częściej niż pozostali mogą się pochwalić badani z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym (po 10 proc.) oraz ludzie z małych i średnich miast (do 19 999 mieszkańców – 9 proc., od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców – 10 proc.). Gdybyśmy mieli spojrzeć na grupy zawodowe, najczęściej tatuaże posiadają pracownicy usług (19 proc.), robotnicy wykwalifikowani (18 proc.) oraz bezrobotni (14 proc.).

Rzadziej niż przeciętnie tatuażami zdobią się osoby legitymujące się dyplomem wyższej uczelni (4 proc.) i mieszkańcy największych aglomeracji (5 proc.). Wśród grup społeczno-zawodowych najrzadziej tatuażem mogą pochwalić się rolnicy, kadra kierownicza i samodzielni specjaliści (1 proc.) oraz emeryci (3 proc.).

Większość wytatuowanych Polaków ma tatuaże mało widoczne lub niewidoczne w ogóle. (fot. Pixabay)

Szacuje się, że w naszym kraju rocznie wykonywanych jest ponad 900 tys. sesji, a - jak pokazują dane platformy InkSearch - zainteresowanie tatuażem mocno wzrosło w ostatnich miesiącach. Od czerwca do sierpnia 2020 roku platforma odnotowała ponad 100 tys. odwiedzin potencjalnych klientów.

Badania dowodzą też, że Polacy najczęściej tatuują górne partie ciała, przede wszystkim ręce, ramiona i barki. Na ramieniu lub na barku tatuaż ma prawie dwie piąte badanych (37 proc.). Co siódmy (15 proc.) ma wytatuowane przedramię, a co jedenasty (9 proc.) – nadgarstek. Popularny jest także tatuaż na plecach, łopatkach czy na kości krzyżowej (łącznie 18 proc). Rzadziej tatuuje się klatkę piersiową, brzuch lub żebra (13 proc.). Jeszcze rzadsze są tatuaże na nogach: na łydce ma je 5 proc. badanych, na kostce – 4 proc.

Co na to pracodawca?

Z badań przeprowadzonych w 2020 roku przez studentkę Dolnośląskiej Szkoły Wyższej da się wysnuć wniosek, że tatuaże przestają być obierane jako element blokujący dostęp do pracy czy lepszych warunków zatrudnienia.

- Studentka przedłożyła blisko 300 osobom sfabrykowane CV ze zdjęciem, na którym osoba miała na szyi tatuaż lub nie. Badania wykazały już tylko różnice w kwestii sympatyczności, ale oceniający nie różnili się w postrzeganiu jej pracowitości, sumienności czy w zaufaniu, jakim ją obdarzali. Co ciekawe: mężczyźni byli mniej przychylnie nastawieni do tatuażu na szyi niż kobiety, które zwykle uznajemy za bardziej konformistyczne i skłonne do podążania za normami społecznymi, żyjące w ciasnym gorsecie tego, co wypada, a co nie - wyjaśnia dr Beata Rajba, psycholog z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, opiekun merytoryczny badań.

Przeczytaj: Pracownik z tatuażem przestaje być problemem

Podobne badania z 2015 roku ukazały, iż osoby odpowiedzialne za rekrutacje zwracają uwagę na tatuaże kandydata. Badania o pięć lat późniejsze dowodzą jednak, że to, w jaki sposób rekruter podchodzi do tatuaży, mocno uzależnione jest od jego wieku.

Jak wyjaśnia Beata Rajba, kluczowym czynnikiem był fakt, że badania prowadzono raczej pośród osób w wieku średnio 30 lat, z których wiele szczyci się tatuaż. Prawie wszyscy w tymże wieku mają też znajomych i współpracowników z tatuażami - i taka forma ozdabiania ciała kojarzy im się pozytywnie. Okazuje się, że im bardziej tradycyjne środowisko pracy, ze ściśle ustaloną hierarchią, i im starsze osoby, z którymi pracujemy, tym bardziej negatywnie postrzegane były tatuaże.

W branży kreatywnej - żaden problem. A jak w bankowości?

To, jak eksponujemy nasze tatuaże w życiu prywatnym, zależy tylko od nas. Choć badania studentów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej wskazują, że podczas rozmów kwalifikacyjnych ważniejsze są kompetencje niż liczba tatuaży, nie każdy pracodawca akceptuje tak ozdobione ciało. Stosunek do tatuaży, kolczyków czy ekstrawaganckich fryzur mocno uzależnione jest od branży, w jakiej chcemy się zawodowo realizować.

- Podejście rekruterów do tatuaży zmienia się, szczególnie w branżach kreatywnych. Sztuka ciała zyskała znacznie większą akceptację jako forma osobistego wyrazu siebie, podobnie jak ubiór czy fryzura. W branżach kreatywnych postrzega się tatuaże jako coś nieszablonowego, fantazyjnego; jednocześnie informują one o wyobraźni kandydata - wyjaśnia w rozmowie z naszym serwisem Iwo Paliszewski, CEE Marketing & Employer Branding Manager agencji rekrutacyjnej Antal.

Jak dodaje, warto zastanowić się nad umiejscowieniem tatuażu. O ile wytatuowanie twarzy jest zdecydowanie rzadziej spotykane (i na pewno mniej akceptowane), o tyle tatuaż na dłoniach czy szyi staje się coraz częstszy.

- Coraz większa liczba młodych aplikująca na stanowiska zarządcze z widocznym tatuażem na ręce nie będzie miała problemu na rozmowie rekrutacyjnej. W przypadku funkcji reprezentacyjnych w wysoce formalnych strukturach - mimo że są wyjątki - lepiej jednak unikać miejsc najbardziej widocznych, przede wszystkim twarzy, szyi, dłoni. Kiedy przykryje się ich cześć, mimika czy gestykulacja mogą być bardzo utrudnione, a są potrzebne, by komunikować się niewerbalnie - podkreśla Iwo Paliszewski.

Zobacz: Tatuaż przeszkodą w znalezieniu pracy i zrobieniu kariery? Czasami wręcz przeciwnie

Zdecydowanie najbardziej liberalne podejście do tatuaży mają nie tylko pracodawcy z branż kreatywnych. W przypadku rekrutacji na stanowiska inżynieryjne liczą się przede wszystkim twarde i miękkie umiejętności.

- Często posiadanie tatuażu ujawnia się dopiero po pewnym czasie pracy w organizacji i nie wpływa na przyszłość zatrudnienia. Inżynierzy zazwyczaj pracują w specjalnych uniformach (np. produkcja) albo w ubiorze typu smart casual (np. inżynier sprzedaży), więc większość ich ciała jest zakryta. Tatuaże nie wpływają w tym przypadku na pozycję w firmie. W Polsce raczej nie spotka się organizacji zatrudniającej inżynierów, która kategorycznie zabraniałaby tatuaży u pracowników - komentuje Waldemar Wójcik, Consultant Engineering & Operations w Antal.

Nie inaczej Podobnie jest w branży IT.

- Podczas rozmowy z kandydatem rekruter skupia się na wiedzy praktycznej, umiejętnościach i motywacji do zmiany pracy, na ie na wyglądzie zewnętrznym. To, czy ktoś jest pokryty tatuażami, zupełnie nie ma wpływu na jakość pracy, którą wykonuje. Dla tej specjalności ostatecznie liczy się kod. Ogólnie: obszary IT są bardzo otwarte na indywidualistów, których na rozmowach rekrutacyjnych jest sporo. Rekruterzy w IT o widoczne tatuaże pytają otwarcie, tym samym zmniejszając dystans i rozluźniając atmosferę podczas spotkania kwalifikacyjnego - komentuje Martyna Grunt-Mejer, Consultant\ReX Leader, Antal IT Services.

Bardziej restrykcyjnie do wyglądu podchodzą rekrutujący np. w bankowości. Dagmara Kłos, Senior Consultant, Antal Banking & Insurance, zauważa jednak, że branża stara się odejść od stereotypowego wizerunku pracownika banku.

- Widać tu walkę ze swoją "skostniałą" sylwetką - zarówno w komunikacji z klientami, jak i pracownikami. Być może istnieją jakieś wewnętrzne zasady, co do bardziej "stonowanego" wizerunku osób pracujących w obsłudze klienta w oddziałach banku, ale wszystko sprowadza się raczej do zachowania całościowego schludnego wizerunku, a to nie wyklucza posiadania tatuaży - podkreśla.

Dagmara Kłos zainteresowanym zmianą pracy radzi zapoznać się z dotyczącymi kultury firmy informacjami, jakie znaleźć można w internecie.

- W sytuacji, gdy pracownik chciałby zmienić pracę, najlepiej byłoby obejrzeć zdjęcia promujące daną firmę na jej stronie bądź sięgnąć w głąb social mediów, na których również jest ukazana sylwetka firmy. Stąd można się dowiedzieć, czy wśród pracowników są ludzie z tatuażami, czy komunikat firmy jest bardziej "luźny", czy widać dywersyfikację wśród pracowników. Jeśli tak, to znak, że tatuaże będą oceniane pozytywnie/neutralnie - podkreśla.

Menedżer z tatuażem

W podsumowaniu badań z 2017 roku wyczytamy, że wśród "wydziaranych" grup zawodowych, samodzielni specjaliści i menedżerowie stanowili 1 proc. Zakładając rosnącą popularność tatuaży, dziś mogą oni stanowić ok. 3 proc.

Anna Korbecka, menedżer w jednej z firm telekomunikacyjnych, zauważa, że konserwatywne podejście do wytatuowanego ciała powoli się zmienia.

- Coraz więcej cenionych na rynku pracy specjalistów (i nie tylko) ma tatuaże, więc i pracodawcy są zmuszeni poluzować poglądy w tej kwestii. Osobiście nie spotkałam się z przekreśleniem szans na pracę, co więcej 5 lat temu, kiedy poszłam na rozmowę o pracę z moją obecną szefową, usłyszałam: najważniejsze jest to, jak będę pracować, a nie moje tatuaże. Wydaje mi się, że tego rodzaju akceptacja w miejscu pracy nie zależy od branży, lecz głownie od zasad w danej firmie czy podejścia szefów. Pracowałam w małej firmie, teraz pracuję w korporacji i nigdzie to nie był problem - wyjaśnia.

Anna Korbecka, menedżer w firmie telekomunikacyjnej (fot. archiwum prywatne)

Jak podkreśla, nikt nie wymaga od niej zasłaniania wytatuowanych miejsc.

- W firmie pozwala się na różnorodność, ale pewnie gdybym musiała je zakrywać, to nie byłby problem... Nie robiłam tatuaży po to, by za wszelką cenę je pokazywać. W miejscu pracy to pracodawca ustala zasady dotyczące wyglądu pracowników - uważa.

Dziś, rekrutując nowych członków swego zespołu, zwraca przede wszystkim uwagę na kompetencje potencjalnego pracownika. Choć, jak zauważa, są pewne miejsca, w których tatuaż "nie jest mile widziany".

- Tatuaże dla mnie to nie problem, ale faktycznie mam granice... Dłonie nimi nie są, zresztą jedna z moich pracownic ma na nich tatuaże. W salonach, którymi zarządzam, najważniejszy jest kontakt wzrokowy i rozmowa z klientem, więc nic "w rejonie" twarzy i szyi nie powinno rozpraszać. Moja granica to właśnie te dwa miejsca. Myślę, że dłonie mogłyby być problemem w salonie jubilerskim, gdzie wzrok najczęściej jest skierowany na nie - wyjaśnia Anna Korbecka.

Dr Joanna K. Malinowska, adiunkt na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w rozmowie z PulsemHR podkreśla, że choć powoli nastawienie do tatuaży się zmienia, to nadal patrzymy na osoby z tatuażami z dozą niepewności.

- Znajduję się w bardzo specyficznej sytuacji. Jestem adiunktką, doktorką na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, prowadzę zajęcia, biorę udział w konferencjach... Oczywiście wśród pracowników uniwersyteckich nie ma zbyt wielu osób z tatuażami, ale to też się powoli zmienia - wyjaśnia.

Sama - prócz ścieżki naukowej - hobbystycznie tatuuje i wspomina, że zdarzył jej się klient, który chciał wytatuować twarz.

- Młody chłopak chciał tatuaż na twarzy. Nie podjęłam się tego zadania z kilku powodów. Po pierwsze: dopiero się uczę, po drugie: chłopak był niepełnoletni i tatuaż na twarzy raczej w jego przypadku nie był dobrym pomysłem. Nie wiemy, jak potoczy się nasze zawodowe życie... W niektórych branżach tatuaże w ogóle nie są brane pod uwagę. W mojej akurat bardziej liczą się osiągnięcia naukowe, gdzie indziej nadal może być to jednak problem - wyjaśnia.

Kamila Sołdrowska, dyrektor ds. marketingu i PR (ma kilka tatuaży) zarządza zespołem ludzi i rekrutuje nowych pracowników. Zdradza w rozmowie, iż tatuaże nie są dla niej przeszkodą - z małymi wyjątkami.

- Z dłońmi nie miałabym problemu. Ale tatuaż na twarzy na pewno kazałby mi się trzy razy zastanowić, zanim zatrudniłabym taką osobę. Myślę jednak, że profesjonalny wizerunek (czemu przeczy tatuaż na twarzy) to jedna strona medalu. Druga, dla mnie ważniejsza, to kompetencje i umiejętności - wyjaśnia.

W jej przypadku w akceptacji tatuaży niewątpliwie pomaga dziedzina zawodowego życia.

- Zdecydowanie praca marketingowca polega na myśleniu - operacyjnym czy strategicznym, ale także na wymyślaniu nowych rzeczy. Generalnie: moim głównym zadaniem jest kreatywność. Dużo inspiracji czerpię z kultury i szeroko pojętej sztuki, dlatego tatuaż, który w mojej ocenie wrósł w naszą kulturę i stał się jej częścią, nikogo nie dziwi. Jestem przekonana, że moje tatuaże też nikogo nie dziwią, nie szokują i są przyjmowane bez większych emocji, jako "coś normalnego” - wyjaśnia Kamila Sołdrowska.