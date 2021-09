Takiej sytuacji na rynku pracy jeszcze nie było. To wymarzony scenariusz dla agencji

To nie jest tak, że ludzie od razu składają wypowiedzenie, gdy tylko dostaną lepszą finansowo ofertę. Oczywiście mówię o tzw. białych kołnierzykach, czyli specjalistach i menedżerach. Nawet jeśli zaoferujemy im 1000 zł więcej, to nie zawsze decydują się na zmianę pracy. Znamy wiele przykładów odrzucenia takich propozycji. Ludzie zrezygnowali, ponieważ w obecnej firmie trzyma ich nie tylko wynagrodzenie - mówi Artur Skiba, prezes agencji Antal.

Wiele osób spodziewało się, że pandemia zakończy rynek pracownika. Tak się jednak nie stało. Ofert pracy jest więcej, a kandydatów nie przybywa. Czy jest trudniej niż przed pandemią?

Artur Skiba, prezes agencji Antal: - W drugim kwartale ubiegłego roku projekty zostały zamrożone, a rekrutacje wstrzymane. Natomiast w kolejnym kwartale powoli zaczęto wszystko odmrażać. Z kolei to, co działo się pod koniec 2020 r. i na początku 2021 r., pokazuje, że rynek pracownika nie tylko się nie zakończył, ale także umocnił się. Takiej sytuacji dotychczas nie mieliśmy na polskim rynku pracy i póki co nic nie zapowiada, że w najbliższym czasie miałoby to się zmienić. Niewątpliwie ma na to wpływ ilość pieniędzy wpompowanych w gospodarkę, a także chęć nadrabiania przez przedsiębiorców straconego czasu z powodu pandemii.

Komu pandemia wyszła na dobre?

- Nie będzie zaskoczeniem, jeśli powiem, że zarobki poszybowały w branży IT – zawsze były wysokie, a teraz są jeszcze wyższe. Presja płacowa nasiliła się również w automotive oraz w sektorze prawnym, gdzie wynagrodzenia prawników poszły bardzo w górę. Prawnicy najbardziej zyskali w ciągu ostatniego roku pod względem finansowym. W dużej mierze jest to spowodowane wzrostem zapotrzebowania na ich usługi. Pracodawcy musieli i nadal muszą dostosowywać się do zmieniających się realiów i nowych przepisów. Do tego doszła praca zdalna i związane z nią regulacje.

Warto również podkreślić, że rynek pracownika to bardzo dobra sytuacja z punktu widzenia osób zatrudnionych, natomiast z perspektywy pracodawców nie do końca. Koszty pracy i pensje ciągle rosną. Poza tym brakuje kandydatów. Wiele firm stoi przed tego typu wyzwaniem i zastanawia się, skąd wziąć ludzi do pracy.

W których branżach sytuacja jest najtrudniejsza?

- Najtrudniej znaleźć pracowników w branży IT. Od dawna w tym sektorze mamy do czynienia z rynkiem pracownika, aczkolwiek nie na taką skalę jak teraz. Na pewno wyzwaniem jest także pozyskanie specjalistów w branży SSC/BPO. Obszar ten rośnie w siłę dzięki pracy zdalnej, która świetnie się sprawdziła mimo początkowych obaw. Niektóre firmy dopiero teraz, po półtora roku na home office, wracają do biur. Co prawda spółki testowały inne kierunki, tańsze niż Polska, ale szybko okazało się, że to nie działa.

To znaczy?

- Kiedy wybuchła pandemia i musieliśmy przejść na pracę zdalną, wszyscy obawiali się jej efektów. Poradziliśmy sobie jednak świetnie - efektywność i zaangażowanie pracowników były na wysokim poziomie, tym samym jakość usług nie spadła. Gdy okazało się, że cały świat daje sobie radę, pojawiły się pomysły, by przenieść pewne procesy na pracę zdalną do Indii czy innych tańszych kierunków. Wśród naszych klientów były firmy, które postanowiły wypróbować to rozwiązanie. Jak wiadomo, Indie są dużo tańszą lokalizacją niż Polska, natomiast bardzo szybko okazało się, że jakość jest nieporównywalnie niższa. Pracodawcy wycofali się z tego pomysłu – woleli postawić na droższe rozwiązanie, ale dobre jakościowo. Polska bardzo dużo zyskuje pod tym względem, ponieważ efektywność pracy zdalnej w naszym kraju jest nadal wysoka.

Granice rekrutacyjne zanikają. Czy jest to widoczne na naszym rodzimym podwórku? Pracodawca z miasta X chętniej zatrudnia teraz pracownika z miasta Y?

- Zdecydowanie tak. Pracodawcy w Polsce otworzyli się na pracowników zdalnych. Wcześniej firmy wymagały, aby pracownik z Gdańska zatrudniony w Krakowie pojawiał się 3-4 dni w tygodniu w biurze. Teraz to się zmieniło i częstotliwość spotkań jest mniejsza. Wystarczy, że pracownik pojawi się raz na kwartał. Co ciekawe, są także międzynarodowe spółki, które nie mają siedziby w Polsce, a rekrutują Polaków. Zdarza się, że mają zbudowane całe zespoły ekspertów, którzy formalnie są zatrudnieni za granicą, ale świadczą pracę zdalnie.

Mogą przebierać w ofertach, dlatego chcą coraz więcej. Jak bardzo zmieniły się oczekiwania pracowników?

- Oczekiwania pracowników cały czas rosną. Do tego ludzie rzadziej szukają aktywnie pracy. To wymarzona sytuacja z punktu widzenia agencji zatrudnienia, bo to oznacza, że pracodawcy będą potrzebowali profesjonalnej pomocy, by dotrzeć do specjalistów. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy kandydaci zaczynają mówić o swoich wysokich wymaganiach. Agencje nie zawsze są w stanie sprostać oczekiwaniom pracodawców. Mamy bardzo dużą przepaść między wymaganiami potencjalnych pracowników a możliwościami firm, które też powoli się kończą. Co istotne, nie chodzi tylko o wynagrodzenia, które w zależności od specjalności rosną od kilku do kilkunastu proc. rocznie, ale także o inne obszary.

Jakie? Czego oprócz wysokich pensji chcą pracownicy?

- Chociażby pracy zdalnej. O ile na samym początku pandemii około 50 proc. firm było przeciwnych pracy w trybie home office, o tyle z aktualnych badań wynika, że ponad 75 proc. pracodawców umożliwia pracę zdalną w różnych formach - całkowitą albo w trybie hybrydowym.

Wolimy całkowity home office czy model mieszany?

- W miarę upływu czasu zainteresowanie pracą wyłącznie w trybie zdalnym zmniejszyło się. Okazało się, że ludzie jednak potrzebują kontaktu z drugim człowiekiem i najbardziej odpowiada im hybrydowa praca. Jest to szalenie istotne. Proszę sobie wyobrazić, że niektórzy są w stanie zrezygnować z wyższej pensji po to, aby móc kilka razy w tygodniu przychodzić do biura. Znamy takie przypadki wśród naszych klientów. To, co będzie wyzwaniem w najbliższym czasie, to uregulowanie pracy zdalnej w Kodeksie pracy.

Na co należy zwrócić uwagę?

- W kontekście regulacji coraz częściej mówi się o dofinansowaniu stanowiska pracy w domu. Z drugiej strony pracownicy chcą mieć zapewnione miejsce w biurze. W takiej sytuacji koszty pracodawcy będą wyższe. Pojawiają się również głosy na temat korzyści, które osiągają pracownicy zdalni – chodzi przede wszystkim o oszczędność pieniędzy i czasu na dojazdy do biura. Rozwiązania, które stosują firmy na całym świecie, są bardzo różne. Jedni dofinansowują utworzenie domowego biura, inni idą w drugą stronę - uważają, że pracownicy powinni mniej zarabiać, skoro ich koszty są niższe. Myślę, że nie wszystkie oczekiwania pracowników można spełnić, a przed nami czas docierania się obu stron.

Wracając do rynku pracownika... Jak pan wspomniał, obecna sytuacja na rynku pracy jest korzystna dla pracowników, dla pracodawców niekoniecznie, natomiast dla agencji zatrudnienia to wymarzona sytuacja. Czy nadchodzą złote czasy dla agencji?

- Już teraz mamy dobre czasy dla agencji zatrudnienia. Od kilku miesięcy mamy silny rynek pracownika. Oczywiście wiele będzie zależało od tego, co przyniosą kolejne miesiące. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy nie będzie jakiegoś tąpnięcia w gospodarce z powodu kolejnej fali pandemii. Czas pokaże.

Pamiętajmy też, że rynek pracownika jest korzystny dla agencji tylko do pewnego stopnia. Jeżeli pracowników będzie coraz mniej i luka kadrowa jeszcze bardziej się powiększy, to możemy znaleźć się w sytuacji, kiedy nawet my nie będziemy mogli znaleźć kandydatów, bo ich po prostu nie będzie. Można posiłkować się imigrantami, co już teraz robimy. Ściągamy z Ukrainy pracowników fizycznych, ale też informatyków. W centrach usług wspólnych mamy wiele osób z południowej i zachodniej Europy, np. z Hiszpanii, Portugalii, Włoch czy Grecji. Wierzymy, że za nimi przyjadą kolejni. Niemniej jednak nawet zagranica ma swoje limity, a samych informatyków w Polsce brakuje - według różnych scenariuszy - od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy.

Specjalistów brakuje, a firmy muszą stawiać na headhunting. Lojalny i zadowolony pracownik nie będzie raczej chciał zmieniać pracy. Czy to nie jest tak, że pracodawcy sami sobie są winni, bo nie stworzyli warunków, by zatrzymać pracowników?

- Zawsze gdy mamy do czynienia z rynkiem pracownika, zwiększa się rotacja. Najwięcej tracą firmy, które nie zadbały wcześniej o zatrudnionych. Jeżeli pracodawca nie interesował się pracownikami, nie słuchał ich i nie odpowiadał na ich potrzeby, to w pewnym momencie poniesie wysokie koszty. To nie jest tak, że ludzie od razu składają wypowiedzenie, gdy tylko dostaną lepszą finansowo ofertę. Oczywiście mówię o tzw. białych kołnierzykach, czyli specjalistach i menedżerach. Nawet jeśli zaoferujemy im 1000 zł więcej, to nie zawsze decydują się na zmianę pracy. Znamy wiele przykładów odrzucenia takich propozycji. Ludzie zrezygnowali, ponieważ w obecnej firmie trzyma ich nie tylko wynagrodzenie. Właśnie dlatego działania employer brandigowe są bardzo ważne. Pracodawcy, którzy jeszcze przed pandemią dbali o swoich pracowników, teraz cierpią najmniej.

Coraz częściej mówi się, że mamy lukę kompetencyjną. Skoro brakuje kompetencji, dlaczego pracodawcy nie kształcą pracowników we własnym zakresie? Może tu tkwi problem. Dodatkowo, pracownik, który ma zapewniony odpowiedni rozwój zawodowy, nie odejdzie tak szybko od firmy, jak ten, który go nie ma. "Wychowani" przez firmę pracownicy wydają się bardziej lojalni. A może firmy nie chcą inwestować w pracowników, bo boją się, że pracownik i tak odejdzie?

- By zmniejszyć lukę kadrową, powinniśmy zastanowić się nad reformą systemu edukacji. Problemem nie jest liczba absolwentów opuszczających mury uczelni, ale ich przygotowanie do wejścia na rynek pracy. To jest największe wyzwanie. Studia kończą osoby, które nie mają zielonego pojęcia o tym, jak wygląda sytuacja na rynku pracy – na jakie umiejętności i kompetencje aktualnie jest zapotrzebowanie. Powoli to się zmienia, ale nawet absolwenci najlepszych polskich uczelni są przeładowani wiedzą z książek, które były aktualne 10 lat temu.

Jeżeli chodzi o firmową edukację, to mamy spółki, które pomagają pracownikom się przebranżowić. Jako Antal współpracujemy z jedną z instytucji finansowych, która w ostatnim czasie zmieniła swój profil działalności. Nie będzie już bezpośrednio obsługiwała klienta detalicznego – stanie się centrum outsourcingowym. Na potrzeby tego projektu prowadziła rekrutacje wewnątrz zespołu, który dotychczas zajmował się obsługą klienta. Szukano kilkuset osób do działu IT. Oczywiście był to długotrwały proces. Najpierw zbadano kompetencje ścisłe i znajomość komputera, następnie zorganizowano szkolenia o różnym stopniu zaawansowania. Myślę, że tego typu działań będzie coraz więcej i biznes coraz chętniej będzie pomagał się przebranżowić swoim pracownikom.