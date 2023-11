Tak źle nie było od lat, najgorzej jest w IT. Liczba ofert pracy topnieje w oczach

Co więcej, średnia krocząca (wskaźnik obrazujący dany trend na rynku) z ostatnich trzech miesięcy spadła w październiku z -9 proc. aż do -14 proc. To najniższa trzymiesięczna średnia od czasów pandemii, a dokładnie od lutego 2021 roku.

Jak wynika z danych systemu rekrutacyjnego Element dla Grant Thorntona, w październiku 2023 roku pracodawcy na 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce opublikowali około 256,5 tys. nowych ogłoszeń o pracę. To spadek o 17 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca 2022 roku (kiedy pojawiło się 307 tys. ofert) oraz jeden z większych spadków rok do roku w ostatnich latach.

- Obraz rynku pracy z miesiąca na miesiąc pogarsza się. Pracodawcy coraz mniej chętnie tworzą nowe miejsca pracy i coraz trudniej wierzyć w to, że spadki liczby nowych rekrutacji to tylko krótkotrwałe potknięcia, wynikające np. z czynników sezonowych lub statystycznych. Coraz wyraźniej widać w tych danych dłuższą, negatywną tendencję makroekonomiczną, czyli po prostu spowolnienie koniunktury i spadek popytu na pracowników. Nie mówimy jeszcze o głębokim kryzysie na rynku pracy, ponieważ wskaźniki dotyczące bezrobocia czy zatrudnienia nadal są korzystne, ale z pewnością trend jest raczej w dół niż w górę – komentuje nowe dane z rynku pracy Monika Łosiewicz, menedżer ds. potencjału ludzkiego w firmie Grant Thornton.

Największe spadki liczby ofert pracy odnotowano w IT i HR

Z danych podanych przez Element i Grant Thornton wynika, że w październiku, podobnie jak we wrześniu, w większości badanych zawodów odnotowano spadki liczby ofert pracy w ujęciu rocznym.

Grafika: raport firm Element i Grant Thornton

Największy widoczny jest w branży IT – pracodawcy opublikowali tu o 39 proc. mniej ofert niż rok temu. Kolejne największe spadki odnotowano wśród HR-owców (-36 proc.), finansistów (-33 proc.), marketingowców (-14 proc.) i prawników (-10 proc.). Za to wzrosty rok do roku zanotowano wśród zawodów związanych z opieką medyczną (15 proc.) i wśród pracowników fizycznych (2 proc.).

- Potężny boom na pracowników z branży IT, który widzieliśmy na polskim rynku pracy w ostatnich latach, przeszedł do historii. Oczywiście pracodawcy nadal poszukują specjalistów IT i tworzą dla nich nowe miejsca pracy, ale ofert tych jest już znacznie mniej niż kilka czy kilkanaście miesięcy temu. Szkoda, bo właśnie popyt na specjalistów IT jest miernikiem tego, jak szybko rozwijają się polskie firmy i jak mocno wdrażają innowacyjne, cyfrowe rozwiązania – komentuje Maciej Michalewski, CEO Element.

Grafika: raport firm Element i Grant Thornton

Ofert mniej, ale liczba oferowanych benefitów się nie zmniejsza

Okazuje się, że choć pracodawcy szukają coraz rzadziej pracowników, to nie zmniejszyli liczby oferowanych im pozapłacowych benefitów. Od początku 2023 roku średnia liczba benefitów w ofertach, np. kart sportowych, prywatnej opieki medycznej czy ubezpieczenia, utrzymuje się w okolicy 6,5. Podobnie sytuacja wyglądała w październiku. Liczba zachęt wyniosła w ubiegłym miesiącu 6,5 wobec 6,6 miesiąc wcześniej. Najczęściej oferowane są szkolenia, pakiet medyczny i karta sportowa.

Grafika: raport firm Element i Grant Thornton

Natomiast w górę poszły wymagania, jakie stawiają kandydatom do pracy potencjalni pracodawcy. Na jedną ofertę przypada teraz około 5,5 wymagania, miesiąc wcześniej 5,4.

Pracodawcy najczęściej wymagają od kandydatów posiadania odpowiedniego doświadczenia – oczekuje go aż 80 proc. pracodawców (spadek o 1 pkt. proc. w stosunku do września). Następnie odpowiedniego wykształcenia – 43 proc. (wzrost z 40 proc. we wrześniu) oraz znajomości języka obcego – 39 proc. (spadek z 43 proc.). Z kolei dyspozycyjności wymaga teraz 34 proc. pracodawców (wobec 36 proc. w poprzednim miesiącu).

- Jeśli gdzieś w ostatnich danych doszukiwać się pozytywów, to zdecydowanie w zawartości ofert pracy, czyli w tym, co pracodawcy obiecują kandydatom do pracy i czego od nich wymagają. Oba te obszary w ostatnich miesiącach, a nawet latach, są wyjątkowo stabilne. To dobry znak, ponieważ z popytem na pracę nie może być tak źle, skoro nie przekłada się to na zawartość ogłoszeń o pracę. Gdyby pracodawcy faktycznie wpadli w głębokie kłopoty, tracili wiarę w rozwój swoich firm i sens utrzymywania obecnego zatrudnienia, z pewnością obcinaliby ofertę benefitów i wymagali coraz więcej od pracowników. Tymczasem w obu tych obszarach wahnięcia się nieistotne, mieszczące się w granicach błędu statystycznego – mówi Magdalena Marcinowska, partner w branży outsourcing płac i kadr w Grant Thorntonie.

