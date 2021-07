Tak źle nie było od ćwierć wieku. Firmy rekrutacyjne nie dają rady

Pracodawcy w Wielkiej Brytanii odnotowują największe braki kadrowe od 1997 roku. Powodem jest szybkie otwarcie gospodarki po lockdownie i wyjazd wielu pracowników za granicę w efekcie pandemii i brexitu – podaje „The Guardian”.

Bartosz Dyląg

Bartosz Dyląg • 10 lip 2021 8:00





Pracodawcy w Wielkiej Brytanii odnotowują największe braki kadrowe od 1997 roku. Fot. Unsplash

W czerwcu liczba dostępnych pracowników spadała najszybciej od 1997 roku. Firmy rekrutacyjne wskazują, że największe problemy z pozyskaniem pracowników występują w transporcie i logistyce, hotelarstwie, produkcji oraz budownictwie. Co oczywiste, stanowi to ogromne zagrożenie dla wzrostu gospodarczego Wielkiej Brytanii.

Jednak „The Guardian” zauważa, że chętnych do zatrudnienia zaczyna brakować także w lepiej płatnych sektorach, typu finanse oraz IT.

Według oficjalnych danych, około 1,5 miliona pracowników nadal korzysta z urlopów. Co więcej, z powodu kontroli granicznych po COVID-19 i rządowych przepisów imigracyjnych po brexicie, mniej pracowników dociera do Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

W ostatnich miesiącach, gdy firmy zaczęły zatrudniać, bezrobocie w Wielkiej Brytanii spadło do 4,7 proc., czyli około 1,6 mln osób. Bank Anglii prognozuje, że po zakończeniu okresu urlopów, bezrobocie wzrośnie do 5,5 proc. To znacznie poniżej zeszłorocznych prognoz, mówiących o tym, że COVID-19 przyspieszy utratę miejsc pracy w najszybszym tempie od lat 80. i doprowadzi do 12-proc. bezrobocia.

Z badań brytyjskiej izby handlowej wynika, że 70 proc. firm, które próbowały zatrudnić pracowników od marca do czerwca, miało z tym problem.

Szacuje się, że podczas pandemii Wielką Brytanię opuściło 1,3 miliona pracowników spoza Wysp. Liderzy biznesu są zdania, że w rozwiązaniu niedoborów kadrowych może pomóc złagodzenie przepisów imigracyjnych po brexicie, wezwali też do dalszego inwestowania przez rząd w szkolenia, które zwiększyłyby liczbę krajowych kandydatów.

