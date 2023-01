Tak firmy podbierają kandydatów konkurencji. Sposób jest zaskakująco prosty

Jak podkreśla w rozmowie z PulsHR.pl Joanna Wistuba-Wyparło, head of TA&EB w Inetum Group, to był pierwszy rok, w którym taka forma rekrutacji została wprowadzona we wszystkich oddziałach całej grupy Inetum.

- Zawsze kierujemy się dobrem pracownika i nawiązaniem z nim wieloletniej współpracy, dlatego gdy składamy komuś ofertę, dokładamy wszelkich starań, aby była dopasowana zarówno pod kątem kompetencji, jak i innych mniej technicznych preferencji. To dla nas gwarancja, że pracownik, który nawiązuje z nami współpracę, zostanie z nami na długie lata – twierdzi Joanna Wistuba-Wyparło.

- Organizacja tego wydarzenia pomogła nam w lepszej penetracji rynku pracy IT w Warszawie. Udało nam się nawiązać relacje z developerami, architektami i testerami, którzy dotychczas nie znali marki Inetum, co z pewnością przełoży się na rekrutacje w przyszłości – mówi Wistuba-Wyparło.

Skracanie procesów rekrutacyjnych to trend, który będzie się nasilał (Fot. Shutterstock)

Błyskawiczne rekrutacje w firmach

Również IT Softswiss (twórca oprogramowania dla iGamingu) przeprowadził w Poznaniu błyskawiczne rozmowy kwalifikacyjne - poszukiwani byli programiści Ruby. Firma chciała maksymalnie skrócić czas rozpatrywania CV, spotkać się z najlepszymi kandydatami i złożyć im propozycję pracy w ciągu 2 godzin.

- Z jednej strony jest to niestandardowy, ale z drugiej - bardzo efektywny format rozmowy kwalifikacyjnej zarówno dla firmy, jak i dla kandydatów. W ciągu jednego dnia zapoznajemy się z dużą liczbą doświadczonych miejscowych specjalistów, a ludzie nie muszą czekać na odpowiedź na swoje CV i przechodzić kilku etapów rekrutacji. Przyszły pracownik w ciągu jednego spotkania może się zaprezentować, zatopić w atmosferze naszego biura, rozejrzeć się i podjąć decyzję, czy chce dołączyć do naszego zespołu - mówił Oleg Bondar, kierownik działu rekrutacyjnego w Softswiss.

Firmie Future Mind udało się przeprowadzić rekrutację, która zamknęła się w sześciu godzinach. Jednak by tak się stało, zagrać razem musiało kilka czynników.

- W jednym przypadku udało nam się zamknąć proces rekrutacji w 6 godzin. To był ostatni dzień roboczy przed świętami Bożego Narodzenia w 2019 roku. Przyszła do mnie jedna z rekruterek i powiedziała: "Mamy kandydata, który ma kilka ofert na stole, może zacząć w styczniu, a żadna z ofert, które ma, nie jest dla niego atrakcyjna. Jeśli będziesz w stanie złożyć mu dobrą ofertę, to on jest w stanie z nami współpracować" - opowiada w rozmowie z PulsHR.pl Tomasz Jurek, head of people operations w Future Mind.

- Jednym z elementów naszej rekrutacji jest prezentacja napisanego przez siebie kodu. Jeśli kandydat go nie ma, dostaje ode mnie zadanie do wykonania. Ten kandydat miał już kod, porozmawiałem z nim chwilę, przesłałem kod do naszego zespołu, który go sprawdził, oni następnie porozmawiali z nim i zweryfikowali jego wiedzę techniczną. Tego samego dnia złożyliśmy ofertę, którą przyjął. Kolega nadal z nami pracuje, w międzyczasie jego rola w firmie zyskała na znaczeniu i dziś prowadzi jeden z ważniejszych dla naszej firmy projektów - mówi Tomasz Jurek. Ta rekrutacja pokazała nam, że da się to robić w krótkim czasie. Jest to też doskonały przykład tego, że ta skrócona forma wcale nie daje złych efektów – dodaje.

Wymagania specjalistów są wysokie. 63 proc. z nich oczekuje prostego (zawierającego maksymalnie dwa spotkania) procesu rekrutacji (Fot. Shutterstock)

Rekrutacje będą coraz krótsze

Wszystko wskazuje na to, że skracanie procesów rekrutacyjnych to trend, który będzie się nasilał. Przyczynią się do tego m.in. młodzi ludzie. Jak wynika z badania Cpl Poland, zdaniem przedstawicieli pokolenia Z rekrutacja powinna składać się z maksymalnie dwóch etapów, a sam czas oczekiwania na decyzję pracodawcy nie powinien być dłuższy niż tydzień.

Także z raportu eRecruiter „Candidate Experience” wynika, że krótkiego procesu rekrutacyjnego, czyli trwającego maksymalnie 1 tydzień, oczekują od pracodawców pracownicy fizyczni - taką odpowiedź wskazało 43 proc. Z kolei 41 proc. oczekuje decyzji o zatrudnieniu już na pierwszym spotkaniu.

Wymagania specjalistów są także wysokie. 63 proc. z nich oczekuje prostego (zawierającego maksymalnie dwa spotkania) procesu rekrutacji, a 61 proc. liczy za zakończenie procesu w ciągu jednego miesiąca.

- Proces rekrutacji najdynamiczniej zmienia się ze względu na pokolenie obecnie wchodzące na rynek pracy. Młode osoby bardzo często uczestniczą w kilku procesach jednocześnie, zatem proces rozłożony w czasie na kilka etapów czy też długie oczekiwanie na decyzję pracodawcy są dla nich trudne do zaakceptowania. Coraz częściej kluczowe jest zamknięcie procesu w perspektywie nawet kilku dni - potwierdza Magdalena Jankowska, dyrektor HR na Europę Północno-Wschodnią w Owens-Illinois.

- Kandydaci już na wczesnym etapie przedstawiają swoje oczekiwania względem pracodawcy, szukając takiego, który spełni najwięcej z nich. Otwarcie komunikują, czego chcą, pytają o wartości firmy. Poszukują miejsca pracy z określoną kulturą organizacyjną, gdzie będą mogli się rozwijać, nabywać nowe umiejętności. Oferta korzyści i wartości musi być dopasowana do konkretnych, indywidualnych potrzeb – dodaje.

Również Magda Dąbrowska, wiceprezes Grupy Progres, wskazuje, że zmianie ulega czas rekrutacji. Już teraz trwają krócej, ale takie podejście nie jest jeszcze powszechne.

- Proces rekrutacji powinien zakończyć się w ciągu maksymalnie dwóch tygodni. Powód jest prosty - jeśli pracodawca chce wygrać wyścig o nowego pracownika, musi wyprzedzić innych i nie może dać szansy kandydatowi do zmiany zdania. Konkretyzacja wymagań i jawność wynagrodzeń mogą w tym tylko pomóc, bo już na starcie obie strony będą mogły zdecydować, czy mają jakiekolwiek podstawy do osiągnięcia porozumienia i spełnienia wzajemnych oczekiwań – ocenia Magda Dąbrowska.

W podobnym tonie wypowiada się Cezary Mączka, dyrektor HR w Polskiej Grupie Farmaceutycznej. Jego zdaniem rekrutacja we wszystkich obszarach powinna być szybsza i przypominać rekrutację pracowników wykonawczych - blue collars, gdzie decyzje podejmuje się w ciągu 24-48 godzin.

- Kandydaci z reguły są w kilku procesach jednocześnie i nie zawsze mają w sobie tyle cierpliwości, aby przeanalizować wszystkie oferty i wtedy podjąć świadomą decyzję. Często decyduje impuls, stąd ten, kto jest szybszy, wygrywa. Dziwne? Wcale nie! Liczba ofert dostępnych na rynku pracy sprawia, że kandydaci myślą krótkoterminowo i niezwykle optymistycznie - jak teraz praca nie okaże się fajna, to następnym razem – komentuje Mączka.

