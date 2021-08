Tacy pracownicy są w cenie. Niespecjalistyczne kompetencje, które pomogą znaleźć pracę

Ostatni rok pokazał, że w obliczu dynamicznych zmian pracownikom do skutecznej pracy niezbędne są nie tylko kompetencje twarde, specyficzne dla pracy na danym stanowisku, ale przede wszystkim uniwersalne kompetencje miękkie, wpływające na ich zachowanie oraz postawy przyjmowane w określonej sytuacji. Jakie konkretnie?

Proces rekrutacji należy do trudnych obowiązków rekruterów, ale często nie tylko oni muszą się z nim zmagać. Bywa, że w mniejszych firmach muszą w nim uczestniczyć sami menedżerowie, szefowie czy właściciele. Jego poprawne przeprowadzenie to klucz do sukcesu.

Sprawdzamy więc, jakich cech poszukuje się wśród kandydatów na różne stanowiska. Bowiem o ile przy wyspecjalizowanych obowiązkach potrzeba konkretnych kwalifikacji, to nie każda osoba ma cechy charakteru, których poszukuje się wśród pracujących.

Wykonywanie obowiązków na czas to niewątpliwie bardzo istotna cecha ceniona przez pracodawców. Maksyma, iż czas to pieniądz, jest znana każdemu przedsiębiorcy.

Ważne jest również dotrzymywanie danego słowa i umiejętność planowania swojego czasu, tak by wszystko zgadzało się z wyznaczonymi terminami. Umiejętności logistyczne są niezwykle przydatne i cenione nie tylko w codziennym życiu, ale też w pracy. Dlatego jeśli pracownik nie dotrzymuje terminów, automatycznie cała praca się przesuwa, a konsekwencje ponoszą wszyscy.

Punktualne rozpoczynanie pracy to dla wielu pracodawców ważna powinność każdego pracownika, którego obowiązuje określony wymiar pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Jeśli notorycznie się spóźnia i nie powiadamia o tym fakcie przełożonego, może to być podstawą do zwolnienia.

W tym przypadku chodzi nie tylko o zaniedbywanie swoich służbowych obowiązków, ale również o brak szacunku do pracodawcy i klientów. Jednorazowe czy sporadyczne spóźnianie się, o którym pracodawca zostanie wcześniej powiadomiony, nie poskutkuje wręczeniem wypowiedzenia.

Jednym z najważniejszych aspektów w relacji pracodawca-pracownik jest zaufanie. Oczywiście wszyscy jesteśmy tylko ludźmi, każdemu zdarzyło się spóźnić, ale nie może to być definiującym nas czynnikiem. Najistotniejszy w przypadku takiej sytuacji jest kontakt. Świadczy on nie tyle o samej kulturze pracownika, co o tym, że zwyczajnie szanuje on swojego przełożonego i jego czas. Dzięki przekazanej informacji o spóźnieniu pracodawca może lepiej rozplanować założone działania na dany dzień.

Lojalny, godny zaufania i wykazujący szacunek pracownik jest tym, którego szukają pracodawcy. Nieważne, czym się zajmuje - ta cecha jest absolutnie elementarna w każdej branży.

Uczciwość i zaangażowanie

Zaangażowanie w wykonywane zadania oraz uczciwe ich realizowanie to kolejne ważne cechy, na które patrzy pracodawca. Przede wszystkim liczą się chęci. Bez wątpienia człowiek, który ma motywację, jest zupełnie inaczej odbierany przez otoczenie. Taka osoba stara się, ma ambicje i czerpie z pracy satysfakcję, a to wszystko przekłada się na efekt końcowy wykonywanego polecenia.

Bardzo ważne, by pracownik nie był znużony wykonywanymi zadaniami i wykazywał postawę proaktywną. To nie tylko zachęca do dalszej współpracy, ale daje dobrą energię, która napędza nas do działania. Osoby wykazujące takie cechy są odbierane jako znacznie bardziej pozytywne, wręcz chce się z nimi pracować.

Kolejną cechą jest uczciwość, również widoczna w punktualnym przychodzeniu do pracy, realizowaniu powierzonych zadań, nieoszukiwaniu przełożonego. Nikt nie chce być okłamywany lub nawet okradany. Bycie uczciwym i szczerym w pracy to sprawa podstawowa, o której nie można zapominać. I jak wskazuje Natalia Bogdan, prezes agencji pośrednictwa pracy Jobhouse, na liście cech, jakimi powinien dysponować idealny kandydat w pierwszej kolejności powinna znaleźć się uczciwość.

- Na uczciwość składa się zdolność do sumiennego wykonywania powierzonych nam zadań, lecz także niepodejmowanie działań na szkodę firmy - komentuje Bogdan. - Choćby w tak banalny, i niestety częsty sposób jak oczernianie jej w mediach społecznościowych bez uprzedniego wyjaśnienia z szefem ewentualnych nieporozumień.

Szybka nauka

Umiejętność szybkiej nauki oraz gotowość do przyswajania nowej wiedzy - osoby, które szybko zrozumieją, na czym polegają zlecone im zadania, będą mogły lepiej i sprawniej je wykonywać. Zdarzają się przykłady idealnie opisujące tę zależność. Do pracy przychodzi ktoś zupełnie „zielony”, lecz jego zapał sprawia, że szybko staje się pracownikiem, którego trudno będzie zastąpić.

Zdarza się, że zleceniodawcy dają szansę osobie bez doświadczenia i wychodzą na tym bardzo dobrze. Dla obu stron jest to sytuacja plusowa. Pracownik zyskuje doświadczenie, a dający pracę – świeżą osobę w zespole, z głową pełną pomysłów i niezastąpionym zaangażowaniem.

Każdemu pracodawcy zależy na tym, by mieć w swoim zespole rzetelnych i wartościowych pracowników. Dzięki temu jego przedsiębiorstwo będzie się lepiej i szybciej rozwijało, a firma będzie odbierana przez klientów i kontrahentów jako solidna i warta zaufania. W końcu w dużej mierze przedsiębiorstwo tworzą jego pracownicy.

Umiejętności miękkie na celowniku

Kompetencje miękkie od jakiegoś czasu są na celowniku pracodawców. Jak wynika z badań serwisu Adzuna z 2019 r., najbardziej zainteresowani takimi umiejętnościami są pracodawcy w USA. Aż 90 proc. wszystkich ogłoszeń o pracę zwierało wpis o umiejętnościach miękkich, jakimi powinien cechować się kandydat na dane stanowisko. Wielkiej Brytanii było to 86 proc. ogłoszeń, we Francji 80 proc., w Niemczech 79 proc., a w Holandii 70 proc.

W ogłoszeniach z USA najczęściej pojawiały się pojęcia takie jak umiejętność rozwiązywania problemów (problem solving), umiejętności społeczne (social skills) oraz dokładność, rzetelność (rigour). Natomiast dla holenderskiego pracodawcy w cenie są entuzjazm, motywacja oraz dążenie do osiągania wyniku (result-driven).

W Polsce umiejętności miękkie nie są aż tak często i bogato opisywane przez pracodawców jak np. w krajach anglosaskich, ale daje się już zauważyć ten trend również u nas. Zaczynamy szukać kandydatów nie tylko z wiedzą merytoryczną, ale z zestawem cech, który pomoże w zbudowaniu nie tylko zgranego zespołu, ale i miłej atmosfery w biurze.

Widać to m.in. w wynikach badania "Niedobór talentów" ManpowerGroup, które pokazują, że kompetencje miękkie zyskały na znaczeniu, jednak znalezienie kandydatów dysponujących tymi pożądanymi stanowi wyzwanie dla pracodawców. 35 proc. firm deklaruje, że trudne jest dla nich pozyskanie pracowników, wykazujących się rzetelnością, dyscypliną i wysokim poczuciem odpowiedzialności za powierzone zadania. Ponad 1/4 organizacji zauważa na rynku deficyt kompetencji związanych z logicznym myśleniem i umiejętnością rozwiązywania problemów.

Braki dotyczą również przejmowania inicjatywy, na co zwraca uwagę 28 proc. pracodawców. Kolejne umiejętności trudne do pozyskania w procesie rekrutacji to krytyczne myślenie oraz zdolności analityczne (26 proc.). 24 proc. przedsiębiorców odczuwa też niedobory pracowników charakteryzujących się odpornością oraz elastycznością działania.

- Obecnie obserwujemy, że na znaczeniu zyskują tak zwane kompetencje transferowalne, czyli takie, które są potrzebne w każdej branży i umożliwiają dostosowanie się do nowych zadań oraz sprawne działanie w środowisku biznesowym. Wymienione w raporcie umiejętności miękkie wskazywane przez pracodawców jako najtrudniejsze do pozyskania to właśnie te, które pozwalają dziś organizacjom osiągać konkretne rezultaty na dynamicznym i niepewnym rynku. Należy podkreślić, że umiejętności miękkie wspierają uzyskanie twardych wyników. Choć wiedza i ekspertyza są kluczowe, to jednak tylko w połączeniu z wykorzystaniem kompetencji miękkich umożliwiają pracownikom osiąganie optymalnych rezultatów w pracy – stwierdza Agnieszka Krzemień, ekspert ds. rozwoju i zarządzania karierą z Right Management w ManpowerGroup.