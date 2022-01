Ta branża rekrutuje hurtem - po kilkadziesiąt osób za jednym razem. I nie oszczędza na pensjach

O 40 proc. wzrosła w ostatnim roku liczba zapytań kierowanych do firmy Michael Page w sprawie rekrutacji w sektorze IT. Z jednej strony powodem jest przyspieszona cyfryzacja i wzrost zapotrzebowania na specjalistów IT. Z drugiej coraz więcej firm z zagranicznym kapitałem otwiera w Polsce swoje struktury, a dzięki możliwościom, które otworzyła przed nami praca zdalna, polscy kandydaci mogą swobodnie wybierać w ofertach pracy międzynarodowych organizacji.

• 13 sty 2022 16:22





O 40 proc. wzrosła w ostatnim roku liczba zapytań kierowanych do firmy Michael Page w sprawie rekrutacji w sektorze IT (fot. Shutterstock)

Od lipca tego roku specjaliści z sześciu krajów - Białorusi, Armenii, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, mogą skorzystać ze specjalnej wizy Poland. Business Harbour, która umożliwia aplikowanie o pracę w Polsce bez konieczności uzyskania stosownego pozwolenia.

Przyspieszona w czasie pandemii cyfryzacja i upowszechnienie pracy zdalnej wpływają na zwiększony popyt na pracowników w obszarze IT. Rosnące zainteresowanie rozwiązaniami chmurowymi w firmach, wzrost zapotrzebowania na ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa oraz z obszaru analizy, przetwarzania oraz przechowywania danych wpływa na zapotrzebowanie na pracowników z branży IT.

Przeczytaj: Powiedzieć eldorado, to powiedzieć za mało. Kto trafił do tej branży, dyktuje warunki Presja płacowa nie hamuje Dynamiczny wzrost zapotrzebowania na pracowników IT naturalnie przekłada się na wyższe płace. W ostatnim roku wynagrodzenia specjalistów z tej branży wzrosły nawet o 30-40 proc. Przykładowo Java Developer może obecnie liczyć na zarobki od 12 do 35 tys. zł brutto miesięcznie w oparciu o umowę o pracę – rok temu jego pensja wynosiła od 14 do 20 tys. zł. Z kolei IT Security Manager (który 12 miesięcy temu zarabiał 16-20 tys. zł brutto miesięcznie) może spodziewać się wynagrodzenia w granicach między 20 a 28 tys. zł brutto miesięcznie, a IT Project Manager – 15-25 tys. zł brutto miesięcznie w porównaniu z zeszłorocznymi zarobkami, czyli 13-22 tys. zł. fot. Christina Wocintechchat/Unsplash Dodatkowo polskie firmy muszą coraz częściej konkurować o najlepsze talenty z zagranicznymi organizacjami, które oferują kandydatom „zachodnie” stawki. - Pracodawcy walczą o kandydatów, oferując im coraz wyższe wynagrodzenia, ale same atrakcyjne zarobki już nie wystarczają, aby przyciągnąć najlepsze talenty. Specjaliści liczą również na korzystne warunki zatrudnienia – 65 proc. reprezentowanych przez nas osób ubiegających się o role developerów preferuje kontrakt B2B. Ponadto w odpowiedzi na oczekiwania kandydatów procesy rekrutacyjne ulegają skróceniu, a pracodawcy coraz szybciej podejmują decyzje o zatrudnieniu. Obecnie widzimy, że praca zdalna przestaje być postrzegana jako benefit, a staje się podstawowym wymogiem wśród kandydatów. W związku z tym coraz więcej organizacji otwiera się na wprowadzenie home office w pełnym wymiarze. Firmy, które nie zapewnią swoim pracownikom elastycznych warunków pracy, w przyszłości będą miały jeszcze większe trudności w pozyskiwaniu talentów – mówi Piotr Jeziorski, Senior Manager w Michael Page. Ratunkiem wschód? By sprostać zapotrzebowaniu na specjalistów z sektora IT, firmy coraz częściej poszukują pracowników ze Wschodu. Informatycy z Białorusi, a od lipca tego roku także specjaliści z pięciu kolejnych krajów (Armenii, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy), mogą skorzystać ze specjalnej wizy Poland. Business Harbour, która umożliwia aplikowanie o pracę w Polsce bez konieczności uzyskania stosownego pozwolenia. - Już od kilku lat obserwujemy trend zatrudniania w Polsce pracowników IT zza wschodniej granicy. Nie tylko międzynarodowe firmy działające w naszym kraju, ale też rodzime organizacje i start-upy coraz częściej decydują się na uzupełnianie luk w kadrach kandydatami z Białorusi, Ukrainy czy Rosji. Dzięki stworzonym ułatwieniom legislacyjnym i proceduralnym jeszcze więcej zagranicznych specjalistów ma szansę na zatrudnienie w naszym kraju. Dla organizacji działających w Polsce jest to okazja nie tylko do rozwoju i wzmocnienia kadr, ale także nawiązania partnerstw biznesowych z firmami ze Wschodu – podsumowuje Piotr Jeziorski.

